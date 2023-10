Diablo 4: Season 2 startet morgen – Das Wichtigste in 3 Minuten

Erst Verderben, nun Vampire. In Diablo 4 folgt mit Season 2 eine Bedrohung nach der anderen und ihr müsst sie erneut bannen. Wir zeigen euch deshalb die wichtigsten Infos zum Start von Season 2 in unserer Übersicht.

Wann startet Season 2? Diablo 4 Season 2 startet morgen am 17. Oktober 2023 um 19 Uhr.

Startet Season 2 nahtlos? Wenn Season 1 endet, wird Blizzard mit hoher Wahrscheinlichkeit ein großes Update auf allen Plattformen veröffentlichen.

Patch 1.2.0 wird dann veröffentlicht und mit ihm eine meterlange Liste mit vielen Änderungen bezüglich QoL, Anpassungen, Buffs sowie kleinen Nerfs. Bereitet euch also auf einen Download vor.

Worum geht es in Season 2? In Season 2 geht es um die Nachwirkungen des Verderbens. Diese sorgt nämlich für eine Vampir-Plage, die ihr jetzt mit einem neuen NPC zerschlagen müsst. Wir haben euch passend dazu den Story-Trailer eingebunden:

Welche Änderungen bringt Season 2? Neben einer neuen Story sowie frischen Items können sich Spieler auch auf eine große Liste voller Buffs, Änderungen und Anpassungen bekannter Mechaniken freuen. Zudem können Helden sich der Vampirkräfte bemächtigen. Zu den wichtigsten Änderungen gibt es eine kleine Übersicht. Öffnet dazu die Box:

Die wichtigsten Patch Notes auf Deutsch Resistenzen sollen nun additiv und bei einem Cap von 70 % nicht mehr gesteigert werden Rüstungen haben nur noch physische Resistenzen Schmuck können alle Resistenzen haben Resistenzen können durch Skills, Items, Paragon etc. gesteigert werden Resistenzen sollen wichtiger im Kampf werden Das Cap kann von jedem Spieler bis Level 80 erreicht werden. Level 100 ist nicht nötig Elixiere mit Resistenzen wurden angepasst

Fast alle Uniques wurden generalüberholt und verbessert Änderungen betreffen Neue Stats höhere Stats Slot Rules abgeändert Effekte der Uniques angepasst 3 neue Uniques in Season 2: Flickstep – Für Alle Scoundries Leaders – Für Jäger Dolmen Stone – Für Druiden Uniques sollen in Season 2 gezielt gefarmt werden können durch neue Bosse

Alle Klassen wurden überarbeitet und erhalten Buffs Necro, Barbar und Druide wurden leicht generft Zauberer wurden stärker Paragon des Barbaren wurde verbessert und Berserker ist jetzt multiplikativ statt additiv Jäger und Druiden sind schon mächtig, bekamen nur kleine Buffs Necro bekommt stärkere Minions

Damage Buckets wurden in Bezug auf kritischen Schaden und Verwundbarkeit angepasst. Mehr Builds sollen glänzen können und Spieler sollen nicht mehr nur auf diese Stats achten. Paragon soll wichtiger werden und euren Schaden erhöhen. Zudem sollen Uniques und Talente euch unterstützen.

2 neue Paragonglyphen für jede Klasse werden hinzugefügt Im Laufe der Season erscheint dann noch Patch 1.2.1, der euch neue Features wie einen besonderen Raum liefern wird.

Was passiert mit Season 1? Bislang ist noch nicht bekannt, ob Blizzard einige Mechaniken aus Season 1 übernehmen wird. Wir gehen jedoch davon aus, dass alles aus Season 1 in den Content Vault gepackt wird. Sollte Blizzard weitere Informationen bezüglich Season 1 offenbaren, aktualisieren wir diesen Part in der Übersicht.

Werdet ihr zum Release von Season 2 am Start sein oder habt ihr Diablo 4 schon deinstalliert? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

