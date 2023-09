Ihr könnt bald die 2 wichtigsten Charaktere aus Diablo 4 selbst spielen … in Call of Duty

Call of Duty und Diablo 4 sind völlig verschiedene Games. Im einen schwingt ihr eure altertümlichen Waffen mit Magie und Talenten und vernichtet Horden von Monstern. Im anderen führt ihr Schusswaffen und kämpft in verschiedenen Modi auf den Sieg hin. Da Season 6 bald vor der Tür steht, hat sich MW2 ein neues Crossover ausgedacht und bringt passend dazu die zwei wichtigsten Charaktere aus dem Hack&Slay.

Was ist das für ein Crossover? Es könnte passend und nicht passend zugleich sein, denn für Halloween, bringt euch Activision zwei neue Skin-Bundles in den Shop und diese stammen von Diablo 4. Inarius, der gefallene Engel und Lilith, die Königin der Sukkuben packen ihre Schusswaffen ein, um gegen Snoop Dogg oder Katzen in den Kampf zu schreiten.

So absurd das klingen mag, Season 6 und Halloween stehen bald vor der Türe und sollen einen gruseligen Touch mit sich bringen. Darunter auch einen neuen Modus und weitere grausige Skins, die ihr vielleicht kennen könntet.

Das ist nicht das erste Crossover: Schon in der Vergangenheit hat CoD verschiedene Gesichter aus Serien sowie Sport und Musik aufs Schlachtfeld gezerrt. Darunter Snoop Dogg oder die „Helden“ aus The Boys. Es ist also nicht neu, dass Activision einen solchen Schritt gewagt hat.

CoD MW2: Battle Pass von Season 6 voller Crossover

Welche Crossover hat CoD noch geplant? Für den kommenden Battle Pass für Season 6 werden auch bekannte Gesichter vertreten sein, jedoch aus der Serie „Spawn“. Darunter der Violator, Spawn selbst mit verschiedenen Variationen, Creepy Clown, der Disruptor und der Soul Crusher.

Al Simmons Spawn Spawn ohne Maske Spawn als alternative Variante Creepy Clown Violator Disruptor

Welcher neue Modus kommt in CoD? Zombie Royale soll in der Mid-Season zusammen mit weiteren zeitlich begrenzten Änderungen im DMZ-Modus implementiert werden. In Zombie Royale startet ihr als lebendiger Operator. Werdet ihr jedoch ausgeschalten, verwandelt ihr euch in einen Untoten und müsst dann die übrig gebliebenen Operator, die noch lebendig sind, vernichten.

Der DMZ-Modus wird verschiedene Hotspots besitzen, in denen eine Hexe ihr Unwesen mit Untoten treibt. Seid vorsichtig, nicht, dass ihr von einer Horde wilder Zombies in Stücke gerissen werdet.

Wann startet Season 6 und seine Mid-Season? Das Halloween-Event, indem auch Königin Lilith und Inarius in Erscheinung treten werden, startet am 17. Oktober gleichzeitig mit der Mid-Season. Season 6 hingegen beginnt schon früher, am 27. September.

Wie findet ihr solche Crossover? Habt ihr geglaubt, dass Inarius tatsächlich Seite an Seite mit Snoop Dog für Recht und Ordnung auf den Straßen von Al Mazrah sorgen würde? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren!

