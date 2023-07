CoD MW2 und Warzone – Mid-Season 4: Alle Infos in 2 Minuten

Call of Duty: Modern Warfare II ist ein Ego-Shooter, der 2022 von Infinity Ward entwickelt und von Activision am 28. Oktober veröffentlicht wurde. Es ist eine F...

Call of Duty: Warzone 2.0 ist ein kostenloses Battle-Royale-Videospiel für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Es ist eine Fort...

Ihr wundert euch, was aus Calerda in Warzone 1 passiert ist? Dann haben wir für euch genau das Richtige: Activision Blizzard schließt CoD Warzone Caldera – Nur 3,5 Jahre nach dem Start

Was kommt für Warzone 2? Im Mittelpunkt der Mid-Season 4 steht in Warzone die neue Kooperation rund um die Superhelden-Serie “The Boys”:

Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 starten mit dem „Reloaded Update“ in die Mid-Season 4. Hier bekommt ihr alle Infos zum Update und dem Content in einer schnellen Übersicht.

