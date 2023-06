CoD MW2 & Warzone: Season 4 – Release, Leaks, Battle Pass

Am 14. Juni endet der Battle Pass von Season 3 in Call of Duty: Modern Warfare 2 & Warzone 2. Damit startet wahrscheinlich auch die neue Season 4. Was bisher zur neuen Season bekannt ist und was Leaks vorhersagen, findet ihr hier auf MeinMMO.

Call of Duty bringt alle paar Wochen neuen, kostenlosen Content zu seinen aktuellen Spielen Warzone 2 und CoD MW2. Als Nächstes steht die Season 4 an. Obwohl offiziell bisher wenig bekannt ist, gibt es bereits Leaks und auch ein paar sichere Zusagen der Entwickler.

Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend. Bis dahin findet ihr hier:

Als Highlight der neuen Season gilt aktuell die geleakte Map „Vondel“ – eine neue Map für Warzone. Beachtet jedoch, dass sich einige Informationen im Artikel auf unbestätigte Leaks beziehen.

Was die aktuelle Season 3 zu bieten hat, könnt ihr euch im kurzen Trailer ansehen:

Wann startet Season 4? Ein offizielles Datum gibt es noch nicht. Erfahrungsgemäß geht die neue Season online, wenn der alte Battle Pass ausläuft. Das wäre am 14. Juni, das Update dürfte abends kommen.

Wie groß ist das Update? Das lässt sich bisher nicht sagen. Kommt tatsächlich eine neue Warzone-Map, dürfte der Download mehr als 10 GB in Anspruch nehmen.

Gibt es einen Preload? Das war in den letzten Seasons sehr unregelmäßig. Rechnet aktuell nicht mit einem Preload.

CoD MW2 & Warzone 2: Season 4 – Offizielles

Was kommt sonst in Season 4? Mit einem Tweet haben die Entwickler bei Infinity Ward bereits die ersten Mini-Infos zur neuen Season verraten:

Die Infos dürften aber nicht jedem schmecken. Wie in Season 2 sollen nämlich die Fortschritte der DMZ zurückgesetzt werden:

DMZ-Reset mit Season 4

Komplettes Inventar wird gelöscht

Versicherte Waffenslots werden zurückgesetzt

Neue Methode, versicherte Waffenslots zu bekommen

Eure erspielten Cosmetics dürft ihr allerdings behalten. Und das war es bereits mit bisher bekannten, offiziellen Infos.

CoD MW2 & Warzone 2: Season 4 – Leaks

Was kommt womöglich in Season 4? Dataminer und Leaker haben bereits einiges zur neuen Season ausgekramt. Bedenkt jedoch, dass die Infos ungesichert sind und so nicht zutreffen müssen.

Das Highlight der Season 4 ist demnach eine neue Map für Warzone, die mit einem „Wiederbelebungs-Modus“ startet. Es könnte sich also um eine eher kleine Map handeln, wie Ashika Island.

Den Berichten zufolge heißt die Map „Vondel“, spielt in den Niederlanden und kommt auch für den DMZ-Modus von Warzone. Hier wollen Leaker bereits die Points-of-Interest entschlüsselt haben:

Die Wahrscheinlichkeit auf die neue Map ist durchaus hoch. Bereits im April 2023 haben Dataminer Hinweise auf eine weitere Wiederbelebungs-Map gefunden. Nun wurde es konkreter.

Für CoD MW2 wird eine neue „alte“ Map erwartet, das haben die Entwickler auch schon angekündigt (via dexerto.com). Also ein Rework einer Map aus CoD MW2 von 2009. Vermutungen sprechen von „Favela“, „Estate“ oder auch „Quarry“ – eine echte Spur auf die tatsächliche Map gibt es bisher nicht.

Bei den Waffen gibt es Hinweise auf ein leichtes Maschinengewehr für die Bruen-Plattform (via twitter.com) und der Poster-Operator für die Season 4 könnte „Nikto“ werden, der bereits in CoD MW 2019 rumgeballert hat.

CoD MW2 & Warzone 2: Season 4 – Battle Pass

Was bringt der Battle Pass in Season 4? Die Inhalte sind bisher nicht bekannt. Die Pässe sind aber in jeder Season ähnlich aufgebaut, das könnt ihr erwarten:

2 neuen Waffen für Warzone

Neuer Operator

Legendäre Belohnungen bei Abschluss des Passes

Viele Operator-Skins mit Missionen für noch mehr Skins

Cosmetics wie Visitenkarten, Embleme, Sprays und Talismane

Fahrzeug-Items wie Schlachtlieder oder Skins

XP-Token für einen Erfahrungspunkte-Boost

10 % Erfahrungsboost auf den Battle Pass

1.400 CoD-Points

Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel entsprechend.

Das waren alle bisher bekannten Infos zur Season 4 von CoD MW2 und Warzone 2. Sobald Trailer, Roadmap und Blog zur neuen Season online sind, kommen die Infos in den Artikel. Habt ihr Meinungen oder Fragen zum Thema, schreibt sie in die Kommentare.

