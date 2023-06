Bungies neues Spiel „Matter“ mischt PvP mit 3rd-Person-Action und klingt wie Overwatch mit Destiny-Helden

Kaum jemand hat darum gebeten, aber nun ist es da: Forspoke hat mit In Tanta We Trust seine erste Story-Erweiterung bekommen.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wir sind gespannt auf weitere Details zu „Matter“ und laden euch ein, eure Gedanken und Spekulationen in den Kommentaren zu teilen. Welche Erwartungen habt ihr an Bungies neues Spiel? Glaubt ihr, dass Bungie damit den Erfolg von Destiny 2 erreichen kann?

Ob „Matter“ letztendlich eine direkte Fortsetzung von Destiny 2 ist oder eine eigenständige IP mit neuen kreativen Visionen darstellt, bleibt abzuwarten. Bungie scheint jedoch bereit zu sein, sich damit in unbekanntes Terrain oder besser in unbekannte „Materie“ vorzuwagen zu wollen, um die Grenzen seiner Expertise zu erweitern.

Die „unbeschwerten und skurrilen Charaktere“ klingen eher nach einer neuen, kreativen Vision von Bungie, mit der man sich in unbekannte Gebiete, wie eine „komödiantische Atmosphäre“, vorwagen will. Allein die 3rd-Person-Perspektive ist für Bungie völliges Neuland.

Sowohl Overwatch als auch Valorant sind für ihr kompetitives Gameplay, ihre teambasierten Mechaniken und ihren starken Fokus auf Mehrspieler-Interaktionen bekannt. Overwatch ist ein teambasierter First-Person-Shooter von Blizzard Entertainment. Das Spiel kombiniert Elemente aus verschiedenen Genres wie First-Person-Shooter und Multiplayer Online Battle Arena. Spieler wählen aus einer Vielzahl von Helden mit einzigartigen Fähigkeiten und kämpfen in Teams um Ziele und Kontrolle über das Spielfeld. Auch in Valorant von Riot Games wählt man als Spieler aus mehreren Agenten mit unterschiedlichen Fähigkeiten aus und kämpft dann in Teams für das Erreichen von Zielen oder das Ausschalten der gegnerischen Spieler.

Beim PlayStation Showcase am 24. Mai 2023 sorgte Bungie für große Aufregung, als es erst kürzlich neue Informationen zur neuen IP Titel „Marathon“ enthüllte. Dies ist ein Extraction-Shooter mit Fokus auf PvP in einem Sci-Fi-Universum.

