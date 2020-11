„Leak“ zum neuen Spiel von Bungie klingt wie der Traum jedes Destiny-Fans

In Destiny 2 steht eigentlich Beyond Light an, aber ein neuer Leak spricht über die perfekte Zukunft und Bungies neues Spiel Matter.

Während viele sehnsüchtig dem Release von Destiny: 2 Beyond Light am 10. November entgegenfiebern, sind nun neue Infos zu Bungies nächstem Spiel aufgetaucht. Ein Leak spricht quasi von einem Destiny 3, das alle Träume erfüllt.

Laut dem Leak handelt es sich bei Matter, dem nächsten großen Titel aus dem Hause Bungie, nicht um eine neue IP, wie alle seit 2 Jahren spekulieren. Das Game soll quasi der Nachfolger zu Destiny 2 werden, den Bungie immer machen wollte, der aber unter Activision nicht möglich war. Dabei soll es starke Anlehnungen an WoW geben.

Das sagt der Leak im Detail:

Es ist die Rede davon, dass die „neue/ alte“ IP eine direkte Story-Fortsetzung wird, selbst Charaktere wie Ikora kommen zurück

Die Spieler wählen eine Seite, das Licht (Hüter) oder die Dunkelheit (Erlöste) und rivalisieren miteinander

Im Leak heißt es, dass man sich das, wie die Horde und Allianz von WoW vorstellen soll

Je nach Fraktion erhält man unterschiedliche Quests oder NPCs interagieren anders mit einem – die meisten Aktivitäten sind aber für alle gleich spielbar

Die Eliksni, also Gefallenen kommen als neue spielbare Rasse hinzu und werden zukünftig durch „Tiger Man“ ergänzt

Auch die Konzeption ist schon gesetzt, wie bei Destiny gibt es PvE und PvP, aber auch große PvEvP-Areale, in denen die beiden Fraktionen um die Vorherrschaft ringen (also nicht als separaten Gambit-Modus)

Möglich wird das Großprojekt durch NetEase, die 100 Millionen Dollar investierten und Microsoft, die Cloud-Server zur Verfügung stellen – Bungie behält aber die komplette Kontrolle über Codename Matter

Das Game soll auch auf Mobile-Geräten laufen, dort aber als Battle-Royale-Ableger funktionieren

Geplant ist ein Release von „Destiny 3“, übrigens frühestens im Jahr 2025.

In Beyond Light spielen die Gefallen auch eine wichtige Rolle, als unsere Feinde

Woher kommen die Infos? Die Quelle aller Infos ist 4Chan. Dort hat ein vermeintlicher Bungie-Mitarbeiter am 5. November 2020 aus dem Nähkästchen über Matter geplaudert.

Der Leak geht seitdem durch die sozialen Medien:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Der Leak klingt doch zu gut, um wahr zu sein, oder?

Wir gehen stark davon aus, dass an diesem Leak nichts dran ist. Alles klingt wie der Traum eines Destiny-Spielers, der sein ideales Spiel beschreibt.

So wird Fantasy und Realität verwoben: Dabei geht der Leaker aber mehr oder weniger geschickt vor, denn er verbaut reale Infos und erweckt so zumindest den Schein, dass wir es hier mit Fakten zu tun haben.

Viele der Details im Leak haben die Spieler also schon Mal irgendwo, irgendwie aufgeschnappt.

Mehr Material als dieses Artwork gibt es aktuell nicht zu Matter

Hier wurde deutlich übertrieben: Einige der angeblichen Fakten laufen aber den Tatsachen vollkommen zuwider:

Wir wissen aus realen Stellenanzeigen von Bungie, dass das Setting des neuen Games eher im Fantasy-Bereich und nicht im SciFi-Setting angesiedelt werden soll.

Bei Matter soll es sich zudem um eine komplett neue IP handeln, die für sich alleine steht

Solch ein Projekt wie oben beschrieben, würde wahrscheinlich auch den Rahmen der 100 Millionen Dollar, die als Finanzierung angegeben werden, deutlich sprengen.

Generell herrschen im Leak die Superlative vor. Alles wird mit „Perfekt“ oder „gewaltig“ beschrieben. Und auch das Ziel, „Wow als das größte MMO der Welt zu übertreffen“ ist ambitioniert.

Was haltet ihr von dem Leak? An welcher Stelle hat der vermeintliche Bungie-Mitarbeiter den Bogen für euch überspannt? Sagt uns in den Kommentaren doch, wie eure Traum-Version von Destiny aussieht.