Destiny 2: Chef erklärt neuen Trailer und will, dass ihr euch eine Frage stellt

Bei Destiny 2 steht die neue Erweiterung „Beyond Light“ an. Der Boss des Spiels, Luke Smith, hat vor dem Release eine Frage ausgeworfen: Was ist das schwebende Ding an der Seite der Exo-Stranger aus dem Reveal-Trailer? Offenbar plant Bungie, Fäden wieder aufzunehmen, die 6 Jahre alt sind.

Das ist die Szene, um die es geht: Im letzten Live-Stream zu Destiny 2 wurde der Reveal Trailer zu „Beyond Light“ (Jenseits des Lichts), der neuen Destiny-Erweiterung, gezeigt.

Wir haben kaum mehr als den Trailer, um darüber zu spekulieren, was uns in „Jenseits des Lichts“ erwartet.

Wir wissen bereits, dass eine „neue Macht“ ins Universum von Destiny eindringt. Die Pyramiden-Schiffe der Dunkelheit sind auf dem gefrorenen Jupiter-Mond Europa gelandet.

Die Hüter werde gegen „Eramis“ antreten. Die wurde in Destiny „Haus der Wölfe“ erstmals erwähnt. Sie war eine der Gefangenen im Gefängnis der Alten.

Im Trailer sieht man 3 Helden aus der Vergangenheit von Destiny 2:

Eris Morn – eine ehemalige Jägerin, die bei einem Einsatz gegen die Schar ein bisschen „seltsam“ geworden ist

Der Vagabund – ein zwielichtiger Typ, der sich seine Zeit damit vertreibt, das zweifelhafte Turnier „Gambit“ abzuhalten und der offenbar seit einer Ewigkeit sein Spiel treibt.

die Exo-Stranger – eine legendäre Figur aus Destiny, die nie genug Zeit hatte, um zu erklären, warum sie keine Zeit hatte, was zu erklären

Das sind 3 ziemlich mysteriöse Figuren aus Destiny 2. Im Trailer wird klar, dass die Exo Stranger die anderen zwei nach Europa gerufen hat, um die Pyramiden-Schiffe zu begutachten.

Destiny 2: Bungie liebt offenbar den Drifter und will, dass Ihr das auch tut

Reveal-Trailer spielt auf ursprüngliches Destiny-Intro an

Das sagt der Chef zum Trailer: In einem Stream im Anschluss an das Reveal sprach der Chef von Destiny 2, Luke Smith, mit dem Streamer DrLupo über den Reveal-Trailer.

Er sagt: Der Trailer schließt direkt an das Ende von Destiny 2 an, das letzte große Ereignis im Spiel.

Damals merkten Spieler, dass der Reisende nicht tot war, sondern absichtlich schlief, weil jede Aktion des Reisenden unvermeidbar zu dem führte, was wir jetzt sehen: der Ankunft der Pyramidenschiffe.

Für Smith war es wichtig, mit Shadowkeep wieder an diese Geschichte anzuschließen.

Dinge wie die „Exo Stranger“ oder „Europa“ seien tief in Destiny verwurzelt. Man wollte für „Beyond Light“ in die Vergangenheit von Destiny greifen und einige Fäden zusammenbringen.

Auf dieses Intro von Destiny 1 spielt der Trailer.

Die Dunkelheit im Trailer

Das sind die spannenden Details: Viele Szenen im Trailer von „Beyond Light“ spiegeln das „Mars-Video“ von Destiny 1 wider. Das war damals das Intro zum Start des Spiels. Jede Parallele im neuen Trailer zum alten Video sei gewollt, auch der Regisseur sei derselbe wie damals.

Smith weist darauf hin, dass Eris Morn ein Charakter, der bislang „Anti-Darkness“ war, im Trailer nun Anzeichen dafür zeigt, Zugriff auf „andere Fähigkeiten“ zu haben – das könnte die neue Macht Statis sein.

Das ist kein Geist – Was ist es dann?

Das ist die Frage, die Smith aufwirft: Besonders viel Aufmerksamkeit erhält das „fischähnliche“ Ding, das um die Exo-Stranger schwebt. Smith deutet an, dass das Ding „aus der Exo-Stranger heraustritt“:

Dieses Objekt – ich weiß, es werden viele Fragen kommen und ich werde nicht zu spezifisch darüber sprechen, aber die Fremde ist nicht im Licht geschmiedet. Die Fremde hat keinen Geist. […] Das ist kein Geist. Das ist etwas anderes. Und dabei belassen wir es jetzt, aber das ist ganz sicher kein Geist. Luke Smith

Es ist nicht klar, was dieses Fischwesen genau sein könnte, aber aus dem Zusammenhang scheint es gut möglich, dass wir bereits im Trailer Anzeichen dafür sehen, welche Fertigkeiten Charaktere erhalten, die sich in irgendeiner Form auf die „Dunkelheit“ einlassen, also wortwörtlich sich „jenseits des Lichts“ begeben.

Mit „Jenseits des Lichts“ wird das neue 4. Element „Stasis“ ins Spiel kommen. Sollte diese Macht nicht vom Reisenden sein, könnte das heißen, dass Hüter sich vom Licht abwenden, damit auch den Zugang zu ihrem Geist verlieren und vielleicht ein ähnliches Wesen wie die Reisende erhalten, das die Funktionen übernimmt, die jetzt der Geist erledigt.

Destiny will alte Fehler beheben

Das steckt dahinter: Man weiß, dass die Story von Destiny 1 damals spät im Entwicklungsprozess umgeworfen wurde, als der Autor John Staten die Firma Bungie verließ.

Luke Smith musste dann aus dem Material, das da war, irgendwie eine zusammenhängende Geschichte bauen: Das war ein Story-Reboot, wie Insider später berichteten.

Die Fremde war eigentlich als Assistentin von Osiris vorgesehen. Da der aber aus der fertigen Geschichte rausgeworfen wurde, wurde sie dann von Smith zweckentfremdet und in einer merkwürdigen Cutscene eingesetzt, um den Plot voranzubringen.

Die Fremde war aber eigentlich gar nicht in der Story verankert und wirkte bei ihrem Auftritt wie ein Fremdkörper.

Im fertigen Destiny 1 tauchte die Fremde nur auf, um zu erklären, dass sie keine Zeit hat, Dinge zu erklären. Dann ging der Plot auch schon weiter.

Die Fremde wurde zum Symbol dafür, dass Destiny eigentlich keine vernünftige Geschichte erzählt, sondern nur irgendwas vortäuscht. Jetzt will Smith aber offenbar 6 Jahre später aus der damaligen Not eine neue Tugend machen. Die Fremde ist in Erinnerung geblieben, eben weil sie so mysteriös war. Nun will Bungie offenbar ihre Geschichte erzählen.

Er ist der Mastermind von Destiny, Luke Smith.

Bei Destiny gab es intern einen Bruch im Jahr 2016. Der eigentlich für Destiny 2 vorgesehene Chef, CJ Cowan, ging. Danach übernahm Luke Smith das Ruder. Der wollte eigentlich die offenen Fäden aus der Story aufgeben, die man jahrelang mitschleppte. Damals hatte er offenbar keine Ahnung, was er mit den alten Konzepten wie „der Dunkelheit“ anfangen sollte.

Doch mittlerweile hat sich das offenbar wieder geändert. 2017 sagte Smith noch:

„Keine Ahnung, was die Dunkelheit ist“