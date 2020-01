Die Season 9 hat das mysteriöse Ende von Destiny 2: Shadowkeep zwar nicht aufgegriffen, doch die Story rund um die Dunkelheit und die Pyramiden-Schiffe ist keinesfalls vergessen oder zu Ende erzählt, so Bungie in einem neuen Interview. Im Gegenteil, die Spieler würden erst an der Oberfläche kratzen.

Wie endete die Story von Shadowkeep? Im Rahmen der Shadowkeep-Erweiterung fokussierte sich die Geschichte auf ein mysteriöses Pyramiden-Schiff auf dem Mond. Doch was hat es damit auf sich?

Bis zur Saison der Dämmerung verkörperten die sogenannten Pyramiden-Schiffe die im Prinzip größte Gefahr für die Hüter, die Menschheit und den Reisenden – nämlich die Dunkelheit, also das absolute Böse.

Und was sich am Ende der regulären Story aus dem Grundspiel bereits ankündigte, war dann mit Shadowkeep endlich so weit: Die Hüter trafen erstmals auf eines dieser mysteriösen Schiffe unter der Oberfläche des Mondes. Die große Gefahr war also da.

Viele feierten, denn darauf haben zahlreiche Spieler lange gewartet. So manch einer hoffte nun, dass dieses große Mysterium des Destiny-Universums endlich gelüftet werden könnte.

Doch die Story und besonders das Ende von Shadowkeep ließ viele enttäuscht zurück. Zwar wurden in diesem Zuge einige Fragen beantwortet, doch noch mehr neue wurden aufgeworfen. Zudem endete die Geschichte rund um das Schiff sehr plötzlich und im Prinzip komplett offen – also mit einem dicken Cliffhanger und das genau auf ihrem Höhepunkt.

Keine Pyramiden-Schiffe in Season 9

Wie geht es nach Shadowkeep weiter? Die Season 9 hat die Story rund um das Pyramidenschiff und die Dunkelheit nicht fortgesetzt oder in irgendeiner Weise aufgegriffen – zum Bedauern zahlreicher Spieler. Der Fokus lag auf der Fortsetzung der saisonalen Geschichte aus Season 8, die sich in Season 9 nun um Kabale, Osiris und Saint-14 dreht.

Einige schimpften, das Schiff sei wieder nur einer von vielen Handlungssträngen, die Bungie in Destiny 2 beginnt, aber niemals zu Ende erzählt (zumindest bisher nicht). Und das wäre richtig schade, denn der Kampf gegen die Dunkelheit verkörpert im Prinzip den Urkonflikt im Destiny-Franchise.

Doch schon da deutete Bungie in einem Interview an: Nein, in der Season 9 wird nichts mit den Schiffen kommen. Aber vergessen sei das ganze nicht.

In einem neuen Interview mit der Seite Hollywood Reporter hat Bungie diese Aussage nun nochmals präzisiert.

Mit Shadowkeep kratzen die Hüter erst an der Oberfläche der Dunkelheit

Der Cliffhanger ist nicht vergessen: In dem Interview äußerten sich Bungies Creative Lead Robbie Stevens und der Narrative Designer Nikko Stevens zum Ende von Shadowkeep und wie es mit diesem Story-Zweig weitergeht.

Kurzum: Bungie hat diesen Cliffhanger nicht vergessen. Im Gegenteil. Shadowkeep bereitet quasi die Bühne für die weitere Zukunft dieser Story vor.

So sprach Robbie Stevens darüber, wie Destiny 2 auf das saisonale Modell umgeschwenkt ist und dass der Fokus nun darauf liegt, die Story Monat für Monat voranzutreiben – wie eine TV-Show (Serie). Er versprach jedoch zugleich, dass die Erlebnisse der Hüter im Rahmen von Shadowkeep nur der Anfang einer größeren Entdeckung rund um die Dunkelheit seien.

Das sagt Bungie zum Ende von Shadowkeep und der Zukunft der Story: Dazu hieß es zur Dunkelheit selbst: „Das ist eine gewaltige kosmische Macht. Etwas, was die Hüter so noch nie zuvor gesehen haben. Es hat seine eigene intrinsische Kraft und Fähigkeiten, bei denen wir gerade erst an der Oberfläche kratzen. Auch daran, was Dunkelheit eigentlich überhaupt bedeutet. Die Art und Weise, wie der Spieler mit dem Schiff (in Shadowkeep) interagiert, zieht erst langsam den Vorhang dafür auf, was diese kosmischen Wesen überhaupt sind.“

Auf die Frage, was sie nun sind, hieß es: „Das wollen wir noch nicht sagen, das wird sich entfalten.“ Dazu merkte Stevens noch ergänzend an: „Was sie sind, wird aus der Sicht von Charakteren erzählt. Selbst, wenn jemand direkt davon (von der Dunkelheit) spricht – es ist ihre eigene Sicht der Dinge. Verfolgt man diese Dinge zwischen den Zeilen weiter, werden große Veröffentlichungen wie Shadowkeep diese Storys entfalten.“

Ob Destiny 2 demnach noch weitere große Erweiterungen – möglicherweise im Herbst 2020 – bekommt, oder ob es unter Umständen dann schon in Destiny 3 weitergeht, ist aber leider immer noch nicht bekannt.

Abschließend teaserten die Entwickler an, dass das Ende von Shadowkeep, wo man als Hüter auf seinen Doppelgänger, eine Art physische Manifestation der Dunkelheit trifft, nur der erste Schritt zu etwas größerem sei:

„Wir fügen die Stückchen für die Zukunft zusammen. Die Momente aus Shadowkeep, wo ihr euren Doppelgänger seht und mit den Pyramiden-Schiffen interagiert und es (die Dunkelheit) mit euch spricht – damit bereiten wir die Bühne vor.“

Was denkt ihr? Wann wird die Story rund um die Dunkelheit wieder aufgegriffen? Würdet ihr euch darüber freuen? Oder genießt ihr auch die saisonale Story, die nun seit Season 8 fortgeführt wird?