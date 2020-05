Destiny 2: Keine Zeit für Erklärungen – Kehrt bald ein Kult-Charakter zurück?

Bei Destiny 2 deuten geleakte Audio-Dateien auf die mögliche Rückkehr eines beliebten Kult-Charakters aus Teil 1 hin. Werden wir bald wieder auf die mysteriöse fremde Exo treffen?

Achtung, mögliche Spoiler voraus! Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Um welchen Charakter geht’s? „Ich habe nichtmal die Zeit zu erklären, warum ich keine Zeit zu erklären habe“. Mit diesem Satz ging die Mysteriöse fremde Exo-Dame aus Teil 1 in die Geschichte von Destiny ein und brannte sich in das Gedächtnis so manch eines Veteranen. Doch nach einer kurzen Begegnung in Destiny 1 verschwand sie spurlos – bis heute.

Dabei gehört die Fremde zu den wohl spannendsten und mysteriösesten Charakteren in der Geschichte des Space-Shooters, über die viele mehr erfahren wollen. Wo ging sie hin? Warum hat sie uns geholfen? Und wer ist sie überhaupt? Fragen über Fragen – und genau deshalb gehen auch zahlreiche Spieler fest davon aus, dass Destiny sie in irgendeiner Art und Weise wieder ins Spiel bringen wird.

Schenkt man dabei einem mutmaßlichen Daten-Leak Glauben, könnte es vielleicht schon bald soweit sein. Damit könnte Bungie nach Jahren eine Story rund um eine Figur mit Kult-Status aufgreifen, von der sich sehr viele Spieler bereits seit Destiny 1 mehr wünschen.

Die fremde Exo (Exo-Stranger) aus Destiny 1

Leak deutet mögliche Rückkehr der mysteriösen fremden Exo an

Was hat es mit dem Leak auf sich? Vor Kurzem wurde auf der chinesischen Video-Plattform Youku ein Leak gepostet, der offenbar mehrere extrahierte Audio-Aufnahmen aus einer noch nicht veröffentlichten Cutscene umfasste. Diese, so wird vermutet, gehört zu einem kommenden Ereignis in Destiny 2.

Zwar wurde der Leak dort schnell entfernt, doch einigen Usern gelangt es, die Audio-Dateien zu sichern und auf alternativen Plattformen zur Verfügung zu stellen. Die Audio-Dateien kommen dabei im FLAC-Format, was üblicherweise dafür spricht, dass sie zu einem Render-Video gehören.

Was verrät der Leak? In den Aufnahmen ist eine weibliche Stimme zu hören, von der sich viele Fans und Experten wie der YouTuber Houndish auf Anhieb sicher waren: es ist die mysteriöse fremde Exo aus Destiny 1 – wenn auch mit einer anderen Synchron-Sprecherin. Doch ihre Art, zu reden, ihre Betonung – das sein alles der Fremden sehr ähnlich.

Gibt es bald ein Wiedersehen?

Dabei hört es sich so an, als würden die Audio-Files (Story-technisch) aus einem bevorstehenden Ereignis stammen – ob möglicherweise schon aus Season 10, ist noch nicht klar.

Zum einen spricht die weibliche Stimme über die Prüfungen eines Warlocks, offenbar die zurückgekehrten Trials of Osiris.

Zum anderen heißt es in einer anderen Aufnahme, ihr Exil (offenbar als Referenz zum Verschwinden in Destiny 1) wäre ihre eigene Entscheidung gewesen. Aber es war nötig.

Außerdem hört es sich ganz danach an, also würde sich die Fremde mit Kabal-Imperator-Kalus unterhalten und ihn mit seinem Übergewicht aufziehen. So langsam glaube sie, für ihn sei kein Platz im kommenden Krieg.

Imperator Calus

Hier könnt ihr euch die 4 Aufnahmen anhören:

Einige Spieler glauben daran, dass bei der weiteren Entfaltung der Ereignisse rund um den großen bevorstehenden Kampf gegen die Dunkelheit auch die Exo-Stranger wieder in den Fokus rücken könnte.

Aktuell spricht nämlich vieles dafür, dass wir einer gigantischen Kampf-Flotte der Dunkelheit schon bald gegenüberstehen werden.

Die Pyramidensschiffe der Dunkelheit

Was wissen wir bislang über die fremde Exo? Story-technisch würde eine solche Entwicklung gerade durchaus Sinn ergeben. Denn Ana Bray steht aktuell an der Seite von Commander Zavala und Kriegsgeist Rasputin im Fokus der Story.

Gemeinsam versuchen sie mit uns, die Gefahr durch die auf die Erde stürzende Allmacht, ein gigantisches Kommando-Schiff der Kabal-Flotte, abzuwenden. Zudem erhoffen sie sich in Kriegsgeist Rasputin auch einen Verbündeten gegen die nahende Dunkelheit.

Bei der fremden Exo steht dabei Lore-technisch im Prinzip so gut wie fest – es ist Elsie Bray, die Schwester von Ana Bray. Das kam bei einem großen Community-Rätsel heraus. Das Interessante dabei: Elsie sprach bereits von einem kommenden, finalen Konflikt, in dem unser Hüter und Ana Bray eine wichtige Rolle spielen werden. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Community löst Super-Puzzle – Das gab’s als Belohnung.

Ana Bray, die Schwester der fremden Exo, und Commander Zavala

Und Bungie kündigte bereits an, dass in der Season 11 sehr vieles zusammengeführt werden soll. Diese Saison soll so werden, wie keine andere. Eine Rückkehr der fremden Exo und ein das Zusammenführen dieses Story-Stränge erscheint vor dem Hintergrund dieses jüngsten Leaks sehr wahrscheinlich. Es bleibt also spannend zum Ende der Season 10 – auch aus 3 anderen Gründen.

Würdet ihr euch darüber freuen, wenn Bungie mit der fremden Exo eine Story-Line aufgreift, von der es sich Fans schon seit Destiny 1 wünschen?