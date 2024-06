Destiny 2: Warum ihr den Raid aus „The Final Shape“ probieren solltet, selbst wenn ihr Raids hasst

Achtung: Wir gehen in diesem Beitrag auf die Aussagen eines Leakers ein. Dieser verrät zwar keine Details zur Story oder den Mechaniken des Raids, gibt aber dennoch eine Einschätzung über die gesamte Erfahrung ab. Wenn ihr sichergehen wollt, nicht gespoilert zu werden, lest besser nicht weiter.

Raids sind in Destiny 2 immer ein wichtiges Thema. Sie sind kompliziert, erfordern Teamplay und Kommunikation und beenden narrativ einen neuen DLC. Auch mit „The Final Shape“ erscheint ein weiterer Raid doch dieser sollte jeder Hüter mindestens einmal abgeschlossen haben.

Was ist über den neuen Raid offiziell bekannt? Der neue Raid in Destiny 2: The Final Shape lautet „Rand der Erlösung“. Dieser soll am Freitag, dem 7. Juni, starten. Offiziell ist nichts über diesen Raid bekannt, weder Bosse, Rüstung noch das Raid-Emblem.

Wir haben uns jedoch mit vielen Leaks auseinandergesetzt und geschaut, was die Hüter im kommenden Raid erwarten könnte. Bungie selbst möchte von seinen Hütern, dass sie die neue Kampagne sowie die Exo-Mission „Wildcard“ abgeschlossen haben, bevor sie mit dem Raid starten. Der Grund dafür liegt bei der Erzählung: Die Hüter sollen die Story besser verstehen können.

Der neue Raid sei ein wichtiger Bestandteil der Erzählung, denn dieser soll anscheinend die Saga um Licht- und Dunkelheit vollständig abschließen. Das Problem ist jedoch, dass viele Hüter Raids hassen. Laut den Leaks war das Bungie bewusst, weswegen sich der Raid von anderen Raids unterscheiden soll – wenn man den Leaks Glauben schenkt.

Da es sich bei Leaks um nicht bestätigte, nicht offizielle Informationen handelt, die nicht von Bungie stammen, ist nicht garantiert, dass diese auch der Richtigkeit entsprechen. Betrachtet Leaks also immer mit einer gewissen Skepsis – auch wenn sie realistisch erscheinen.

Raid soll sich von anderen Raids unterscheiden

Was ist an diesem Raid anders? Wir haben uns im Discord-Channel „BungieLeaks“ eingeschleust, um zu schauen, was die Daten aus dem neuesten Update über den Raid sagen. Es ließen sich die Bosse, neuen Rüstungen, Waffen, das Raid-Exo und das Emblem erhaschen.

Das Interessanteste war jedoch die Tatsache, was einer der Leaker über den gesamten Raid zu sagen hatte. Laut fortnitelover448 unterscheide sich der Raid drastisch von den anderen bekannten Raids:

Dieser Raid fühlt sich ganz anders an als die vorherigen und ist viel erzählerischer als in der Vergangenheit. Erwartet wahrscheinlich, dass er etwas einfacher sein wird, da er ein wichtiger Teil der Gesamtgeschichte ist und sie (Bungie) wollen, dass neue Leute ihn schaffen können. via Discord

Die Aussage des Leakers ist nicht ganz abwegig. Bungie weiß durch ihre internen Daten, dass nur ein kleiner Teil der Spielerschaft an Raids teilnimmt. Es wäre also auch im Interesse der Entwickler, einen Raid zu erschaffen, den auch Spieler schaffen können, die wenig oder gar keine Raids abschließen.

So haben auch diese Art von Spieler die Chance, den narrativen Abschluss von Destiny 2 über die Saga um Licht- und Dunkelheit mitzuerleben, ohne auf Videos von Content-Creator ausweichen zu müssen. Die Story zieht sich schon über 10 Jahre, einen solchen narrativen Abschluss in einen bockschweren Raid zu verschließen, würde vielen Hütern nicht gefallen.

Solltet ihr also gerne das tatsächliche Ende von Destiny 2 miterleben wollen, müsst ihr euch überwinden und den Raid angehen. Nur so könnt ihr nach 10 Jahren das Kapitel um Destiny und seine Saga abschließen. Einen Einsatztrupp zu finden ist heute noch leichter als jemals zuvor.

Durch den neuen Einsatztruppfinder lassen sich schnell viele und vor allem kompetente Spieler finden, die mit euch das Ende miterleben wollen. Auch viele deutschsprachige Hüter lassen sich dort finden. Wenn Bungie den Raid tatsächlich bewusst leichter gemacht hat, solltet ihr definitiv reinschauen. Mehr offizielle Infos über den Raid findet ihr hier: Destiny 2 The Final Shape: Raid „Rand der Erlösung“ startet morgen – Alles zum Start