Destiny 2: Alle Patch Notes zu Update 8.0.0.1 in der Übersicht auf Deutsch

Die Server sind wieder aktiv und Spieler können sich dank Bungies Einschreiten endlich in Destiny 2 einloggen. Passend dazu gibt es jetzt auch die neuesten Patch Notes für das aktuellste Update auf Deutsch. Wir zeigen euch, was sich geändert hat.

Wie war der Start von Destiny 2: The Final Shape? Das Motto für jeden Release in Destiny 2 lautet „never play on patch day“ und auch diesmal hätte man sich daran halten können. Spieler konnten sich kaum bis gar nicht mit den Servern verbinden. Es gab Abstürze ohne Ende und auch so strotzen die Server vor Instabilität und Problemen.

Gut, dass Bungie jedoch die Patch Notes des neuen Updates veröffentlicht hatte. Was sich geändert hat, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Alle Patch Notes von Update 8.0.0.1

Damit ihr alle Änderungen kompakt und zusammengefasst habt, haben wir alle Änderungen in ihre jeweiligen Boxen gepackt. Um die Änderungen zu sehen, klickt ihr einfach auf die Box, die ihr lesen wollt. Es gibt Änderungen zu Exotischen Rüstungen, Waffen, Mods und vielem mehr. Hier gehst zu den Notes:

Änderungen in den Aktivitäten SCHMELZTIEGEL In Kompetitiv wird nun das gemischte „1-1-1“-Spezialmunitionssystem anstelle des Munitionskisten verwendet. Dieses System wird demnächst auch in anderen Playlists zum Einsatz kommen.

Die Spawns für Countdown: Rush auf den Karten „Altar der Flamme“ und „Todeskliffs“ wurden angepasst, um die Spielbalance zu verbessern.

Die Privatmatch-Bildschirme wurden angepasst, um erweiterte Optionen zu unterstützen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Aktualisierte Soundeffekte für Rangaufstiege und erfolgreiche Verteidigungen in Kompetitiv, um Erfolge oder Niederlagen besser zu verdeutlichen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Relikt-Zähler in Relikt nicht korrekt funktionierte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Aktivitätsmodifikatoren für Privatmatches nicht korrekt angezeigt wurden. FESTUNG DER SCHATTEN Ein Problem in der Mission Jenseits wurde behoben, bei dem Spieler:innen manchmal stecken blieben und das Spiel nicht vorankam. RUIN DER KRIEGSHERRIN Ein Problem in Ruin der Kriegsherrin wurde behoben, bei dem der Soundeffekt, wenn Spieler:innen durch den Sturm eingefroren wurden, nicht korrekt abgespielt wurde. CROTAS ENDE Ein Problem wurde behoben, das den Abschluss der Herausforderung „Es kann nur Einen geben“ und den damit verbundenen Triumph verhinderte. DAS PANTHEON Ein Problem wurde behoben, bei dem die Pantheon-Abzeichen in der Kategorie „Allgemein“ und nicht in der Kategorie „Raids“ in den Sammlungen erschienen.

Anpassungen an der UI/UX ALLGEMEIN Es wurde eine Untertiteloption für das Spiel hinzugefügt, die den Namen des Sprechers vor dem Dialog anzeigt. Diese Option ist in der Voreinstellung deaktiviert. Sie kann im Optionsmenü eingeschaltet werden. Diese Funktion wirkt sich nicht auf Untertitel in Filmsequenzen aus.

Im Navigator wurden Informationen zum Ruf-Boost für Ritual-Aktivitäten hinzugefügt. Wenn ihr den Mauszeiger über die Ritual- Nodes im oberen Bereich des Navigators (Vorhut, Schmelztiegel, Gambit) bewegt, wird angezeigt, wann die Ruf-Boosts aktiv sind.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Dungeon-Tracking-Statistiken bei Abzeichen nicht angezeigt wurden. EINSATZTRUPP-FINDER Die Schaltfläche zum erneuten Auswählen von Aktivitäten wurde besser platziert und optisch hervorgehoben, damit die Spieler:innen leichter auf sie zugreifen können.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Einsatztrupp-Finder-Lobbys für die Schmelztiegel-Labore nicht die korrekte maximale Anzahl von Spieler:innen für die Aktivität zuließen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem in einigen Anwendungen des Einsatztrupp-Finders der Status der Spieler:innen nicht richtig angezeigt wurde. HÜTER-RÄNGE/REISE-BILDSCHIRM Der Reise-Bildschirm und die Symbole für die Hüter-Ränge wurden optisch und funktional verbessert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem für die „Hüter-Rang-Zielvorgabe „Verehrt“ die falschen Wertschätzungspunkte angezeigt wurden. QUESTS Meilensteine wurden zum Questlog hinzugefügt. Meilensteine werden nicht auf die maximale Quest-/Beutezugskapazität der Spieler:innen angerechnet.

Verfolgte Quests werden beim nächsten Laden des Quest-Logs in ihrer Kategorie ganz oben angezeigt.

Es wurde eine Option hinzugefügt, um einen bestimmten Quest-Tab als Standard festzulegen. Der Standard-Quest-Tab wird beim Laden des Quest-Logs zuerst geöffnet.

Dem Quest-Tooltip wurde ein Text hinzugefügt, der angibt, wann eine Quest direkt vom Quest-Detailbildschirm aus gestartet werden kann.

Gameplay und Aktionen FÄHIGKEITEN Alle Fokusse Alle Super-Fähigkeiten verwenden jetzt die gleichen schadensbasierten Nachladeparameter. Zuvor wurde die durch erlittenen und erhaltenen Schaden gewonnene Energie auf Basis der passiven Aufladerate der Super berechnet, was dazu führte, dass der Unterschied zwischen Supers mit langer Aufladung und Supers mit kurzer Aufladung größer war als beabsichtigt. Dadurch nähert sich zum Beispiel die reale Uptime der „Schutz der Dämmerung“ und „Brunnen des Glanzes“-Super der Uptime der „Arkus-Stab“- oder „Chaosfäuste“-Super an.

Arkus-Fokusse Arkusakrobat Arkus-Stab: Schwere Handstoß-Angriffe und schwere Slams aus der Luft blenden Gegner. Verwirrungsschlag: Die Basis-Abklingzeit wurde von 100 auf 90 Sekunden reduziert. Sturmschlag: Bei Aktivierung wurde zusätzliche Schadensresistenz gegen PvE-Kämpfer hinzugefügt, die nach dem Angriff für eine kurze Dauer bestehen bleibt. Stürmer Knockout Der Bonusschaden von aufgeladenen Nahkampf-Angriffen gegen PvE-Kämpfer wurde von 25 % auf 50 % erhöht. Die Heilung wurde überarbeitet: Die Gesundheitsregeneration wird bei Nahkampf-Niederlagen nicht mehr aktiviert. Gewährt jetzt sofort Heilung, die je nach Ziel variiert. Spieler:innen: 30 Gesundheitspunkte. Schwächere Kämpfer: 50 Gesundheitspunkte. Mächtige Kämpfer: 75 Gesundheitspunkte. Champion + Kämpfer: 100 Gesundheitspunkte. Berührung des Donners Blitzgranate: Wendet „Aufschrecken“ erst an, nachdem der Schaden entstanden ist, und nicht schon vorher. „Aufschrecken“ wird also nicht sofort ausgelöst und die Angreifer müssen entweder auf den zweiten Blitz der Granate warten oder auf andere Weise zusätzlichen Schaden verursachen, um den Aufschrecken-Kettenblitz auszulösen. Sturmgranate: Die Geschwindigkeit bei der Verfolgung von PvE-Kämpfern wurde um 0,5 m bis 1 m pro Sekunde erhöht und steigt mit der Dauer des Sturms. Donnerknall Bei Aktivierung wurde zusätzliche Schadensresistenz gegen PvE-Kämpfer hinzugefügt, die nach dem Angriff für eine kurze Dauer bestehen bleibt. Der Mindestschaden gegen PvE-Kämpfer wurde um 20 % erhöht. Der maximale Schaden gegen PvE-Kämpfer wurde um 33 % erhöht. Der maximale Schaden gegen gegnerische Spieler:innen wurde um 14 % erhöht. Sturmbeschwörer Blitzwoge Bei Aktivierung wurde zusätzliche Schadensresistenz gegen PvE-Kämpfer hinzugefügt, die nach dem Angriff für eine kurze Dauer bestehen bleibt. Das soll den Spieler:innen helfen, die letzten Blitzschläge zu überleben, bis sie wieder in die Ich-Perspektive zurückkehren und sich in Sicherheit manövrieren können. Ballblitz Die letzte Annäherungsexplosion wurde um 30 % vergrößert. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Annäherungsexplosion zu hoch nach oben verschoben war, und zwar höher als die maximale Detonationsreichweite des Geschosses. Kettenblitz Der Basisschaden des sekundären Kettengeschosses wurde von 27 auf 54 erhöht. Arkus-Granaten Sturmgranate: Der Schaden gegen PvE-Kämpfer wurde um 20 % erhöht. Der Schaden der „Berührung des Donners“-Variante bleibt gleich. Sprunggranate: Der Schaden gegen PvE-Kämpfer wurde um 15 % erhöht. Arkusblitz-Granate: Der Schaden gegen PvE-Kämpfer wurde um 15 % erhöht. Arkus-Fragmente Funke des Nachladens: Der Bonus für die Fähigkeiten-Regeneration bleibt jetzt so lange bestehen, bis die Schilde wieder voll sind, anstatt sich zu deaktivieren, sobald die Schilde anfangen, sich wieder aufzuladen. Leuchtfunke: Wird jetzt auch ausgelöst, wenn Ziele mit Arkus-Powermunitionswaffen besiegt werden, während sie verstärkt sind. Funke der Häufigkeit: Gewährt jetzt auch 15 Waffenstabilität bei aufgeladenen Nahkampftreffern, zusätzlich zum Nachladebonus.

Solar-Fokusse Solar: Allgemein Wiederherstellung Visuelle Ganzkörpereffekte bei Wiederherstellung sind jetzt weniger ausgeprägt, wenn die Super der Spieler:innen aktiv ist. Heilung Die Heilung dauert jetzt 0,1 Sekunden (heilt also nicht mehr sofort). Diese Änderung wird die Wirksamkeit von Heilung wahrscheinlich nicht wesentlich beeinflussen. In erster Linie soll dadurch die Anzeige der Heilung mitten im Kampf in der Benutzeroberfläche verbessert werden. Revolverheld Leichtes Messer Verfügt jetzt standardmäßig über 2 Nahkampfladungen. Die Geschwindigkeit der Wurfanimation wurde um 33 % erhöht. Die Dauer von Unterdrückung zwischen den Würfen wurde verkürzt, sodass beide Messer sehr schnell hintereinander geworfen werden können. Die zusätzliche Nahkampfladung stapelt sich nicht mit „Ophidia-Spatha“, da sich die Energie dieser Exotischen Waffe anders auflädt. Wir werden diese Änderungen im Auge behalten und bewerten, welche Auswirkungen sie haben. Mäh sie nieder Die interne Abklingzeit der Wurfmesser-Erstattung wurde von 1 auf 0,2 Sekunden reduziert. Schießpulver-Glücksspiel Ein Problem wurde behoben, bei dem Schießpulver-Glücksspiel keinen Schaden gegen Strang-Gewirre anrichten konnte. Goldene Kanone – Meisterschütze Die Stärke der Sphären der Macht, die bei Präzisionstreffern erzeugt werden, wurde wie folgt reduziert: Wenn ein Gegner, der kein Boss ist, getroffen wird, wurde die Stärke von 0,75x auf 0,5x einer normalen Sphäre der Macht (Super) reduziert. Wenn ein Boss getroffen wird, wurde die Stärke von 0,75x auf etwa 0,4x einer normalen Sphäre der Macht (Super) reduziert. Wenn ein Boss getroffen wird, während „Sternverschlinger-Schuppen“ ausgerüstet ist, wurde die Stärke von 0,75x auf etwa 0,35x einer normalen Sphäre der Macht (Super) reduziert. Sonnenbezwinger Weihung Der Slam-Angriff mit Weihung kann jetzt Stasis-Kristalle zersplittern. Entzündungen, die durch Weihung erzeugt werden, verursachen jetzt 20 % zusätzlichen Schaden gegen PvE-Kämpfer. Ein Problem wurde behoben, bei dem der Slam-Angriff mit Weihung manchmal keinen Schaden gegen schwebende Kämpfer verursachte, wenn diese am Boden waren. Ein Problem wurde behoben, bei dem die PvE-Schadensresistenz von Weihung nicht angewendet wurde. Hammer von Sol Die Anzahl der Projektil-Streumunition wurde wie folgt erhöht, wenn Sol Invictus nicht ausgerüstet ist: Wenn das Projektil innerhalb der ersten 0,7 Sekunden explodiert, erzeugt es jetzt 4 Schrapnells (statt nur 3). Wenn das Projektil erst nach 0,7 Sekunden explodiert, erzeugt es jetzt 6 Schrapnells (statt nur 5). Wenn Sol Invictus ausgerüstet ist, werden nur 3 Schrapnells erzeugt, unabhängig von der Flugdauer. Schrapnell-Streumunition verursacht jetzt zusätzlichen Schaden, wenn Sol Invictus nicht ausgerüstet ist. Der Schaden erhöht sich nach den ersten 0,7 Sekunden, nachdem das Projektil abgeschossen wurde. Dämmerklinge Hitzewelle Ein Problem wurde behoben, bei dem das Werfen einiger Granaten bei ausgerüsteter „Hitzewelle“ auf den Händen der Spieler:innen visuelle Leere-Effekte anzeigte. Brunnen des Glanzes Gewährt jetzt 8 Sekunden lang „Strahlend“, wenn Spieler:innen den Brunnen des Glanzes verlassen. Verringertes Überleben der Spieler:innen, wenn sie in der Aura des Brunnens des Glanzes stehen. Die Heilung pro Sekunde wurde von 100 auf 50 Lebenspunkte reduziert, was einer Wiederherstellung von x2 entspricht. Bei Aktivierung wurde die Heilung von 40 auf 300 Lebenspunkte erhöht. Die Schadensresistenz gegen Kämpfer, die keine Bosse sind, wurde von 40 % auf 20 % reduziert. Die Schadensresistenz gegen Boss-Kämpfer wurde von 40 % auf 10 % reduziert. Die Schadensresistenz gegen gegnerische Spieler:innen bleibt unverändert. Die maximale Anzahl an Sphären der Macht, die man durch das Besiegen von Zielen in der Aura des Brunnens des Glanzes erhalten kann, wurde von 4 auf 5 erhöht. Solar-Granaten Schwarmgranate Die Größe der Verfolgungsform wurde von 4 m auf 6 m erhöht. Die Verweildauer wurde von 7–8 auf 10–11 Sekunden erhöht. Der Schaden gegen PvE-Kämpfer wurde um 20 % erhöht.

Leere-Fokusse Leere: Allgemein Ein Problem wurde behoben, durch das die automatische Detonation von Instabil manchmal fehlschlug, wenn das Ziel durch Schaden besiegt wurde, der den Instabil-Effekt anwendet. Nachtpirscher Fallenbombe Die Verweildauer des Rauchs nach der Explosion wurde von 3 auf 5 Sekunden erhöht. Fügt jetzt Feinden, die im Rauch stehen, Schaden über Zeit zu, der umso stärker wird, je länger sie im Rauch bleiben. Trapper-Höhle Die Verweildauer des Rauchs nach der Explosion wurde von 4,5 auf 6 Sekunden erhöht. Der Schaden der Fallenbombe wird nun über einen längeren Zeitraum auf Feinde angewendet, die in ihrem Rauch gefangen sind. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Raucheffekte von „Trapper-Höhle“ durch die Umgebung behindert werden konnten. Stilvolle Ausführung Der Schwächungseffekt von „Stilvolle Ausführung“ kann jetzt auch bei Nahkampf-Angriffen mit der Glefe angewendet werden. Sentinel Schildwurf: Die maximale Anzahl von Abprallern wurde von 4 auf 5 erhöht. Die maximale Einsatzdauer wurde von 3 auf 4 Sekunden erhöht. Die Größe und Stärke der Verfolgungsform nach jedem Abprall wurde erhöht, wodurch immer wieder ein neues Ziel gefunden werden kann. Leicht erhöhte Schwerkraft und verringerte Geschwindigkeit bei jedem Abprall. Der Schaden gegen PvE-Ziele wurde um 20 % erhöht. Schutz der Dämmerung: Panzerung des Lichts: „Panzerung des Lichts“-Überschild entfernt. „Schutz der Dämmerung“ aktiviert jetzt sofort einen vollständigen Leere-Überschild für den Benutzer und seine Verbündeten, die ihn betreten. „Panzerung des Lichts“ gewährt Spielern:innen im „Schutz der Dämmerung“ jetzt zusätzliche Schadensresistenz: 30 % gegen feindliche Spieler:innen und 60 % gegen feindliche Kämpfer. Die Gesundheit der Spieler:innen im „Schutz der Dämmerung“ bleibt im Vergleich zu PvE-Kämpfern ungefähr gleich. Die Gesundheit von Spieler:innen im „Schutz der Dämmerung“ ist im PvP gegen andere Spieler:innen deutlich niedriger als zuvor und kann nicht mehr durch das Stapeln von Bastion-Barrikaden im Inneren erhöht werden, um zusätzliche Überschilde zu erhalten. Die Waffen des Lichts stehen nicht mehr automatisch zur Verfügung. Diese Vorteile wurden auf den Helm des 14. Heiligen übertragen. Verbündete, die sich in der Nähe der Kuppel befinden, bekommen jetzt einen Leere-Überschild, der mit der Zeit zunimmt (ähnlich wie hinter einer Bastion-Barrikade). Dies geschieht langsamer in PvP-Aktivitäten. Der Benutzer von „Schutz der Dämmerung“ kann jetzt zusätzliche Sphären der Macht erzeugen, indem er Gegner mit Nahkampf-Angriffen innerhalb oder in der Nähe seiner Kuppel besiegt. Die maximale Anzahl ist 5. Offensiv-Festung Der Leere-Überschild-Timer kann jetzt nur noch bis zu seiner normalen Maximaldauer verlängert werden, um ein Problem zu vermeiden, bei dem der Timer für die Spieler:innen nicht wie vorgesehen funktionierte. Bei jedem Nahkampfsieg wird nun ein kleiner Teil des aktiven Leere-Überschilds regeneriert. Leere-Läufer Chaos-Beschleuniger Magnetgranate Die maximale Intensität des physikalischen Rückschlag-Impulses wurde um 10 % erhöht. Der Schaden gegen PvE-Kämpfer wurde um 20 % erhöht. Verringert jetzt passiv die Abklingzeit der Magnetgranate um 10 %, wenn Chaos-Beschleuniger ausgerüstet ist. Taschen-Singularität Der Detonationsschaden gegen PvE-Kämpfer wurde um etwa 50 % erhöht. Nova-Bombe Kataklysmus-Variante: Die Anzahl der Sucher wurde von 4 auf 6 erhöht. Ein Problem wurde behoben, durch das Sucher bei der Erschaffung die Umgebung beeinflussen konnten. Vortex-Variante: Die Verweildauer von Vortex wurde von 7 Sekunden auf 10 erhöht. Ein Problem wurde behoben, bei dem die visuellen Effekte zu früh beendet wurden. Leere-Granaten Unterdrückergranate Der Schadensradius entspricht jetzt dem Radius von Unterdrückergranaten. Dadurch wird das Schadensprofil der Granaten nicht wesentlich verändert, aber die Spieler:innen erhalten ein zusätzliches Feedback, wenn sie ein Ziel erfolgreich unterdrückt haben. Leerewall-Granate Ein Problem wurde behoben, bei dem die Lautstärke des mittleren Schadens deutlich niedriger war als die der linken und rechten Seite. Leere-Fragmente Echo der Instabilität Kann jetzt aktiviert werden, indem Ziele mit der Granate „Der Stein“ von Wegbereiter besiegt werden. Der HUD-Buff-Text wird nur noch angezeigt, wenn eine Leerewaffe eingesetzt wird.

Stasis-Fokusse Stasis: Allgemein Neues Frostrüstung-Schlüsselwort: Die Schichten aus widerstandsfähiger Stasis-Materie schützen euch vor eingehendem Schaden. Die Frostrüstung-Schadensresistenz erhöht sich, wenn ihr weitere Stapel erhaltet. Der Schaden durch PvE-Kämpfer wird um 4,5 % pro Stapel und durch gegnerische Spieler:innen um 2 % pro Stapel reduziert. Stasis-Zersplittern Der Basis-Zersplitter-Schaden im PvE wurde von 200 auf 400 erhöht. Ein Problem wurde behoben, bei dem Bosse, die automatisch zersplittert wurden, doppelten Zersplitter-Schaden erlitten. Ein Problem wurde behoben, bei dem eingefrorene Spieler:innen mit einer aktiven Super immun waren, wenn sie automatisch aus Stasis ausbrachen. Wiedergänger Düstere Ernte Neues Verhalten hinzugefügt: Wenn Düstere Ernte ausgerüstet ist, gewähren Stasis-Bruchstücke eine kleine Menge Gesundheit und einen Frostrüstung-Stapel. Große Stasis-Bruchstücke mit Düstere Ernte gewähren mehr Gesundheit und Frostrüstung-Stapel. Hat jetzt eine einheitliche Abklingzeit, wenn eine große Anzahl von Bruchstücken schnell erstellt wird. Schleier des Winters Neues Verhalten hinzugefügt: Das Verlangsamen von Zielen erhöht kurzzeitig die Regenerationsrate der Klassenfähigkeiten der Spieler. Der Bonus wurde in PvP-Spielmodi reduziert. Gewährt jetzt PvE-Schadensreduzierung, wenn aktiviert. Berührung des Winters Kälteschub-Granate: Keine zusätzlichen Ketten mehr, wenn „Berührung des Winters“ ausgerüstet ist. Stattdessen verdoppeln sich die Sucher jetzt, wenn sie ein Ziel einfrieren. Die zweite und dritte Sucherkette erzeugt jetzt einen mittleren oder einen großen Stasis-Kristall, anstatt dass jede Kette einen kleinen Kristall erzeugt. Gletschergranate: Ein zusätzlicher Stasis-Kristall wurde hinzugefügt, wodurch sich die Gesamtzahl von 6 auf 7 erhöht hat. Der Gletschergranate-Ring formt sich nicht mehr sofort, sondern erst nach 0,27 Sekunden. Ruhe und Sturm Die Sturm-Bewegungsgeschwindigkeit wurde um 10 % erhöht. Der Sturm verlangsamt sich jetzt, wenn sich ein Ziel in seinem Wirkungsbereich befindet, um zu verhindern, dass er sein Ziel verfehlt. Der Schaden und die Tickrate der Verlangsamung gegen PvE-Kämpfer wurde um etwa 40 % erhöht und die Einfrierzeit von etwa 0,8 auf ca. 0,5 Sekunden reduziert. Koloss Tektonische Ernte Neues Verhalten hinzugefügt: Wenn Tektonische Ernte ausgerüstet ist, gewähren Stasis-Bruchstücke eine kleine Menge Gesundheit und einen Frostrüstung-Stapel. Erstellt jetzt ein Stasis-Bruchstück, wenn ein gefrorenes Ziel zersplittert wird (zusätzlich zum Zersplittern von Stasis-Kristallen). Hat jetzt eine einheitliche Abklingzeit, wenn eine große Anzahl von Bruchstücken schnell erstellt wird. Gletscherbeben Der Sprint beginnt jetzt automatisch, wenn sich die Spieler:innen vorwärtsbewegen. Diese Änderung sollte das Zersplittern der Stasis-Kristalle der Spieler:innen in der Hitze des Gefechts deutlich intuitiver machen. Der Impulsradius beim Einfrieren von PvE-Kämpfern wurde von 6 m auf 8 m erhöht. Zitterschlag Schaden gegen PvE-Kämpfer um 10 % erhöht. Die Größe des Kegels für die Nahkampf-Zielsuche wurde um etwa 50 % erhöht. Die maximale Winkelgeschwindigkeit beim Ausfall wurde von 7 Grad pro Sekunde auf 21 Grad pro Sekunde erhöht. Diese Änderungen haben zur Folge, dass Zitterschlag wesentlich seltener daneben schlägt und dass er besser auf ein Ziel in seinem Suchbereich zusteuern kann. Diamantlanze Der Explosionsradius der geworfenen Diamantlanze wurde von 3,5 m auf 5 m erhöht. Der Slam-Explosionsradius der Diamantlanze gegen PvE-Kämpfer wurde von 6,75 m auf 8 m erhöht. Die Diamantlanze zersplittert jetzt Stasis-Kristalle beim direkten Einschlag. Die Interaktionszeit für die Aufnahme der Diamantlanze wurde von 0,2 auf 0,1 Sekunden reduziert (stimmt jetzt mit Strang-Gewirren überein). Der Interaktionsradius für die Aufnahme der Diamantlanze wurde von 0,7 m auf 3 m erhöht (stimmt jetzt mit Strang-Gewirren überein). Kryoklasmus Die Anforderung an die Sprint-Zeit wurde entfernt. Die Abklingzeit von Kryoklasmus liegt jetzt bei 4 Sekunden nach einem längeren Slide. Schattenbinder Gletscher-Ernte Neues Verhalten hinzugefügt: Wenn Gletscher-Ernte ausgerüstet ist, gewähren Stasis-Bruchstücke eine kleine Menge Gesundheit und einen Frostrüstung-Stapel. Hat jetzt eine einheitliche Abklingzeit, wenn eine große Anzahl von Bruchstücken schnell erstellt wird. Eisfackel-Blitze Die maximale Anzahl der Sucher, die erstellt werden, bevor die Abklingzeit beginnt, wurde von 5 auf 7 erhöht. Stasis-Fragmente Überarbeitetes „Wispern des Raureifs“: Gewährt beim Einsammeln eines Stasis-Bruchstücks keinen Stasis-Bruchstück-Überschild mehr. Erhöht jetzt die maximale Dauer und die Anzahl der Stapel der Frostrüstung. Wispern der Ketten (überarbeitet): Gewährt keine passive Schadensresistenz mehr, wenn man sich in der Nähe eines Stasis-Kristalls oder eingefrorenen Ziels befindet. Gewährt jetzt eine Chance, ein Stasis-Bruchstück zu erzeugen, wenn ein Ziel besiegt wird, während man einen oder mehrere Frostrüstung-Stapel hat. Wispern der Brüche (überarbeitet): Die Nahkampf-Energieregeneration wird nicht mehr erhöht, wenn man von Feinden umzingelt ist. Gewährt jetzt einen Frostrüstung-Stapel, wenn ein eingefrorenes Ziel mit einem Nahkampf-Angriff zersplittert wird. Wispern der Folter Die Granatenenergiegewinne sind nicht mehr vom Gesundheitswert abhängig. Die Basis-Regeneration der Granatenenergie pro eingehenden Schaden wurde von 5 % auf 7 % erhöht. Solange ihr Frostrüstung habt, steigt die Energie pro Schaden von 7 % auf 12 %. Wispern der Kälte – Neues Fragment: Bei Todesstößen mit einer Stasiswaffe besteht die Chance, dass ein Stasis-Bruchstück erzeugt wird. Wispern der Umkehr – Neues Fragment: Solange ihr Frostrüstung tragt, verlangsamt ihr euer Opfer oder euren Angreifer, wenn ihr physischen Nahkampfschaden (d. h. keinen Projektil-Nahkampfschaden) zufügt oder erleidet.

Strang-Fokusse Strang: Allgemein Hangel-Gewirre Die Dauer wird nicht mehr vollständig aufgefrischt, wenn sie genutzt werden. Die Dauer erhöht sich nun um maximal 5 Sekunden pro Hangeln und reduziert sich auf maximal 1 Sekunde, nachdem das gleiche Hangel-Gewirr fünfmal hintereinander benutzt wurde. Hangeln-Nahkampf Ähnlich wie bei den Nahkampf-Fähigkeiten, die durch Sprinten oder Rutschen aktiviert werden, kann er nicht mehr nach dem Abfeuern einer Waffe aktiviert werden. Gewirre Bei Gewirren erscheint jetzt der Text „Gewirr aufnehmen“ (vorher nur „Aufnehmen“). Fadenläufer Fesselnder Einschlag Die Detonation gegen gegnerische Spieler:innen erfolgt jetzt als Zylinder mit einem Radius von 6,5 m und nicht mehr als Kugel mit einem Radius von 8 m. Dadurch gibt es weniger Fälle, in denen die Opfer zu Recht versuchen, mit einem Sprung zu entkommen, aber von der Detonation von „Fesselnder Einschlag“ hoch oben in der Luft erwischt werden. Geflochtene Täuschung Die Annäherungsexplosion gegen PvE-Kämpfer nimmt jetzt schneller zu, was im Nahbereich reaktionsschnellere Explosionen bewirkt. Fadenspitze Der Schaden gegen gegnerische Spieler:innen wurde von 79 auf 70 reduziert. Das Fangen einer Fadenspitze beendet nicht mehr die Unsichtbarkeit. Berserker Auf ins Gefecht Der Energieregeneration-Skalar im Nahkampf wurde in PvE-Aktivitäten von 4x auf 3x reduziert. In PvP-Aktivitäten bleibt alles beim Alten. Kriegsbanner Der maximale Timer wurde von 30 Sekunden auf 24 reduziert. Der Schadensbonus von Nahkämpfen, Glefen und Supers nimmt jetzt mit „Synthozeps“ wie folgt ab: Die Nahkampfboni wurden von 1,4x auf 1,15x gesenkt. Die Glefen-Nahkampfboni wurden von 1,25x auf 1,125x verringert. Die Super-Boni wurden von 1,4x auf 1,2x gesenkt. Nahkampf- und Glefen-Nahkampfschadensboni nehmen jetzt auch mit „Wurmgott-Berührung“ ab. Die Nahkampfboni wurden von 1,4x auf 1,1x gesenkt, basierend auf der Anzahl der Stapel. Die Nahkampfboni von Glefen wurden von 1,4x auf 1,05x verringert, basierend auf der Anzahl der Stapel. Ekstatische Klinge / Klingen-Raserei Die Verschiebung des Nahkampf-Ausfallpunkts wurde von 0,4 m auf 0,18 m verringert. Dadurch sollte es seltener vorkommen, dass der Charakter beim Versuch, sich auf Kurzdistanz auf ein Ziel zu stürzen, nach hinten ausweicht. Sprossweber Ruf des Webers Neues Verhalten hinzugefügt: Wenn ein Ziel mit Strang-Schaden besiegt wird, besteht jetzt die Chance, einen einsatzbereiten Fädling zu erzeugen. Je mächtiger die Ziele sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Jede Quelle ist zulässig, sogar auch andere Fädlinge. Strang-Fragmente Faden der Abwehr Die Dauer von „Geflochtene Panzerung“ beim Einsammeln von Sphären der Macht wurde von 10 auf 5 Sekunden reduziert. Faden der Ausbreitung Der HUD-Buff-Text wird nur noch angezeigt, wenn eine Strangwaffe eingesetzt wird.



Exotische Rüstungen Exotische Rüstung kann nun geupgradet werden, nachdem sie zum Meisterwerk aufgewertet wurde, wodurch sie einen Kunstvollen Mod-Slot erhält. Die Kosten dafür betragen eine Exotische Chiffre und 10.000 Glimmer.

Jäger Erneuerungsgriffe Die allgemeine Schadensresistenz wurde durch Frostrüstung ersetzt: Beim Betreten eures Frühlichtfeld-Granate-Felds erhaltet ihr oder eure Verbündeten einen Frostrüstung-Stapel. Ungefähr alle 0,9 Sekunden erhaltet ihr einen zusätzlichen Frostrüstung-Stapel, der den Timer zurücksetzt. Tritons Laster Glefen-Projektil-Todesstöße verursachen nun immer eine Explosion, die dem Schadenstyp der Glefe entspricht, selbst wenn die Glefe nicht mit dem ausgerüsteten Fokus übereinstimmt. Der Umzingelung-Effekt von „Tritons Laster“, während ihr eine Glefe führt, dauert ab sofort noch fünf Sekunden lang an, nachdem ihr nicht mehr umzingelt seid. Der sechste Kojote Erzeugt jetzt zusätzlich eine Sphäre der Macht durch Todesstöße, nachdem eine Klassenfähigkeit eingesetzt wurde. Dies haben wir so implementiert, dass die Exotische Rüstung eine kostenlose Kopie der Effekte des „Schnitter“-Rüstungsmods gewährt. Sternverschlinger-Schuppen Anzahl der für die maximalen Vorteile benötigten Sphären der Macht von 4 auf 6 erhöht. Bei Verwendung von „Goldene Kanone“ wird die pro Sphäre der Macht erhaltene Super-Energie nur noch um 0,5 % anstatt um 2 % erhöht. Ein Problem wurde behoben, bei dem der Super-Schadensboost für Angriffe, die schnell nach dem ersten Wurf erfolgen (beispielsweise Schattenschuss auf kurze Distanz), manchmal nicht angewendet wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem der Schadensbonus nach dem Entfernen von Sternverschlinger-Schuppen manchmal weiterhin aktiv war. Feindfinder Gewährt den Bonusschaden, den er gegen ein Ziel verursacht, nun Waffen. Der Schadenstyp entspricht dem Schadenstyp der Fähigkeit, mit der dem Ziel Schaden zugefügt wurde, anstatt dem ausgerüsteten Fokus zu entsprechen. Assassinenkappe Ab jetzt müssen die Spieler:innen eine Nahkampfladung ausgeben (oder einen Gegner mit einem Finisher besiegen), um sie zu aktivieren. Maske von Bakris Jetzt muss eine Stasis-Super ausgerüstet sein (und nicht mehr ein Stasis-Fokus). Der Debuff „Leichte Verschiebung“ wurde im HUD wieder aktiviert, wenn eine Klassenfähigkeit nicht aufgeladen wird. Dabei handelt es sich um eine rein kosmetische Änderung, damit die Abklingzeit auch dann sichtbar bleibt, wenn keine Waffe benutzt wird, die den Schadensboost nutzen kann. Ein Problem wurde behoben, bei dem die Maske von Bakris einen Stufe-2-Schadensbuff anstelle eines Stufe-4-Schadensbuffs anwandte und die verbleibende Zeit für eine bestimmte Solarwaffe nicht angezeigt wurde. Darüber hinaus funktioniert der Solar-Schaden-Buff jetzt auch im Schmelztiegel. Die Kanonenschützen Ein Effekt wird jetzt anhand des ausgerüsteten Super-Elements ausgelöst (anstatt des ausgerüsteten Fokus). Himmlischer Nachtfalke Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler:innen nach der Aktivierung ihrer Super von „Himmlischer Nachtfalke“ zu „Schwachkopf-Radar“ wechseln und von beiden Exotischen profitieren konnten. Der Schatten des Drachens Die Effekte werden jetzt ausgelöst, wenn die Spieler:innen „Fesselnder Einschlag“ oder den neuen Arkus-Aspekt „Aufstieg“ einsetzen. Handschlag des Lügners „Gegenschlag“ verursacht jetzt Arkus-Schaden statt Kinetik-Schaden.

Titanen Helm des 14. Heiligen „Schutz der Dämmerung“ wendet jetzt den Buff „Waffen des Lichts“ auf Verbündete an. Ursa Furiosa Gewährt nun erhöhtes Bewegungstempo, während der neue „Unzerbrechlich“-Leere-Aspekt genutzt wird. Außerdem wird Super-Energie für den Einsatz von „Unzerbrechlich“ gewährt, die sich nach der Schadensmenge richtet, die der Schild absorbiert. Ewiger Krieger Benötigt nun keinen Arkus-Fokus für Arkus-Todesstöße mehr, um seinen ansteigenden Arkuswaffenschadensbonus zu gewähren. Die Heilrüstung Erzeugt jetzt zusätzlich eine Sphäre der Macht durch Granaten-Todesstöße. Dies haben wir so implementiert, dass die Exotische Rüstung eine kostenlose Kopie der Effekte des „Feuerkraft“-Rüstungsmods gewährt. Khepris Horn Der Schaden durch Solar-Explosionen im PvE wurde um 100 % erhöht. Die Solar-Explosion versengt nun jedes Mal, wenn sie ein Ziel trifft, anstatt nur einmal. „Khepris Horn“ profitiert nun von „Glut der Eruption“ und „Glut der Asche“ (+30 Versengen im PvE und +15 Versengen im PvP). Synthozeps Der Zeitraum, in dem „Biotische Verbesserungen“ anhält, nachdem man nicht mehr umzingelt ist, wurde von 8 Sekunden auf 5 Sekunden reduziert. Diese Dauer wird nun mit einem Timer für den Buff angezeigt. Spaltungspferch Ab jetzt müssen die Spieler:innen eine Nahkampfladung ausgeben (oder einen Gegner mit einem Finisher besiegen), um sie zu aktivieren. Die Explosionen erfordern nun eine Sichtverbindung, um Feinden Schaden zuzufügen. Außerdem haben wir die Rückschlagstärke dieser Explosionen reduziert, sodass Feinde nun zuverlässiger vertikal weggeschleudert werden. Herz des innersten Lichts Jetzt wird anstelle von zwei oder drei Symbolen nur noch ein einzelnes, zusammengefasstes Statuseffektsymbol auf dem HUD angezeigt, um euch über den Status zu informieren. Die Funktionsweise der Exotischen Rüstung bleibt unverändert. Einäugige-Maske Ein Problem wurde behoben, bei dem die negativen Statuseffekte, die die Einäugige-Maske auf ihre Opfer anwendet, nach dem Tod nicht länger anhalten. Kostbare Narben Jetzt muss die Waffe dem ausgerüsteten Super-Element entsprechen (und nicht mehr dem ausgerüsteten Fokus). Raureif-Z Jetzt muss eine Stasis-Super ausgerüstet sein (und nicht mehr ein Stasis-Fokus). Cadmus-Bergkamm-Lanzenhelm Jetzt muss eine Stasis-Super ausgerüstet sein (und nicht mehr ein Stasis-Fokus). Lorelei-Prunkhelm Jetzt muss eine Solar-Super ausgerüstet sein (und nicht mehr ein Solar-Fokus). Kein Plan B Jetzt muss eine Leere-Super ausgerüstet sein (und nicht mehr ein Leere-Fokus). Pfad der brennenden Schritte Jetzt muss eine Solar-Super ausgerüstet sein (und nicht mehr ein Solar-Fokus). Heiligfeuerherz Jetzt muss eine Solar-Super ausgerüstet sein (und nicht mehr ein Solar-Fokus).

Warlocks Eiszapfen-Zornweber Der Stasis-Bruchstück-Überschild wurde durch Frostrüstung ersetzt. Wenn ihr ein Rift aktiviert, erhaltet ihr und Verbündete in der Nähe die maximalen Frostrüstung-Stapel, wenn „Frostimpuls“ ausgerüstet ist. Wenn ihr einen Winterzorn-Zersplitterangriff aktiviert, erhalten Verbündete in der Nähe die maximalen Frostrüstung-Stapel. Wenn Winterzorn endet, erhaltet ihr die maximale Anzahl an Frostrüstung-Stapeln. Mantel der Kampfharmonie Gewährt jetzt Super-Energie zwischen +1,5 % und +4,5 %, je nach Typ des besiegten Ziels. Die Abklingzeit von 2 Sekunden für die Aktivierung des Perks wurde entfernt. Jetzt muss die Waffe dem ausgerüsteten Super-Element entsprechen (und nicht mehr dem ausgerüsteten Fokus). Sekantenfilamente „Sekantenfilamente“ wurden aktualisiert und erfordern nun eine Leere-Super (statt eines Leere-Fokus). Ein „Stärkendes Rift“ von Sekantenfilamente setzt nun zusätzlich zu den bisherigen Effekten die Dauer eines bestehenden Verschlingen-Buffs des Spielercharakters auf 11 Sekunden zurück, wenn er es betritt. Ein Problem wurde behoben, bei dem das Überladungs-Rift des Sekantenfilaments die durch das Artefakt gewährten Anti-Champion-Fähigkeiten entfernt hat. Sonnenarmschienen Erhöhte Dauer der Solar-Granate von 4 Sekunden auf 2 Sekunden reduziert. Erhöhte Aufladerate der Granate reduziert, sodass anstelle von 5 nur noch maximal 4 Granaten möglich sind, solange der Effekt aktiv ist. Ein Problem wurde behoben, bei dem Sonnenarmschienen den Buff „Sonnenarmschienen bereit“ nach dem Werfen einer Granate nicht deaktiviert haben. Zenotaph-Maske Wenn mehrere Spieler:innen die Zenotaph-Maske gegen ein einzelnes feindliches Ziel verwenden, wird ihr Effekt nicht mehr ausgelöst. Zenotaphs visuelle Markierung zum Anvisieren des Ziels ist nun für den Träger der Exotischen Rüstung verborgen und wird nur den Verbündeten des Trägers angezeigt. Braue der Wahrheit Erfordert jetzt Todesstöße mit einer Waffe, deren Schadenstyp mit dem der Granate übereinstimmt (er muss also nicht mehr dem ausgerüsteten Fokus entsprechen). Felwinters Helm Ab jetzt müssen die Spieler:innen eine Nahkampfladung ausgeben (oder einen Gegner mit einem Finisher besiegen), um sie zu aktivieren. Flügel der heiligen Morgendämmerung Die Beschreibung wurde aktualisiert und gibt nun korrekt an, dass die Effekte nur aktiv sind, wenn Dämmerklinge ausgerüstet ist (eine beliebige Solar-Super reicht also nicht aus). Kontraversaler Halt Die Beschreibung wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass er nur mit Leere-Granaten funktioniert, die mit dem Aspekt „Chaos-Beschleuniger“ aufgeladen sind. Chromatisches Feuer Ein Effekt wird jetzt anhand des ausgerüsteten Super-Elements ausgelöst (anstatt des ausgerüsteten Fokus). Promethium-Spur Funktioniert jetzt mit einer beliebigen ausgestatteten Solar-Super. Blut-Alchemie Jetzt muss die Waffe dem ausgerüsteten Super-Element entsprechen (und nicht mehr dem ausgerüsteten Fokus). Abendandacht von Radius Damit die Schockwelle blenden kann, muss jetzt eine Arkus-Super ausgerüstet sein, statt eines Arkus-Fokus. Karnstein-Armbinden Ein Problem wurde behoben, durch das die visuellen Effekte von „Karnstein-Armbinden“ nicht richtig funktionierten. Nekrotischer Griff Die Beschreibung von „Nekrotischer Griff“ wurde aktualisiert, um zu verdeutlichen, dass ein Nahkampf erforderlich ist und dass er sowohl gegen Kämpfer als auch gegen Spieler:innen wirkt.



Rüstungsmods Das Mod-Slot-Symbol für Kunstvolle Rüstung wurde aktualisiert, um es deutlicher zu machen.

Die Energiekosten von Raid-Rüstungsmods wurden entfernt.

Alle „Harmonischer Widerstand“-Rüstungsmods ändern nun ihr Element basierend auf der aktuell ausgerüsteten Super (und nicht mehr auf dem Fokus). Das wird jetzt auch in den Beschreibungen erklärt.

Ein Mod für Strang-Resistenz wurde hinzugefügt. Außerdem ist „Harmonischer Widerstand“ jetzt mit Strang kompatibel.

Die Rüstungsmods „Schwere-Munition-Finder“ und „Spezialmunition-Finder“ behalten jetzt ihren Munitionsblock-Fortschritt bis zum Tod bei.

Die Rüstungsmods „Schwere-Munition-Finder“ und „Spezialmunition-Finder“ funktionieren im Schmelztiegel nicht mehr und Kills des gegnerischen Teams gewähren im Gambit keinen Munitionsfinder-Fortschritt mehr.

Bei den Rüstungsmods „Schwere-Munition-Finder“ und „Spezialmunition-Finder“ wurden die Kill-Anforderungen für Hüter in einem Einsatztrupp um 20 % erhöht. Die Bedingungen für Solo-Hüter bleiben unverändert.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Mods für Sphären der Macht keine Sphären aufnahmen, wenn die Super-Energie voll war. Die betroffenen Mods: Rekuperation (Beinschutz-Mod) Schon besser (Beinschutz-Mod) Innervation (Beinschutz-Mod) Regeneration (Beinschutz-Mod) Isolation (Beinschutz-Mod) Absolution (Beinschutz-Mod) Sphären der Wiederherstellung (Beinschutz-Mod) Mächtige Freunde (Kopfschutz-Mod)

Ein Problem wurde behoben, bei dem in seltenen Fällen mehrere Exemplare des Ermächtigt-Finishers manchmal gleichzeitig aktiv waren. Zusätzlich wurde ein Problem behoben, bei dem der Tooltip nicht beschrieb, dass keine Stapelvorteile gewährt werden.



Sonstiges Ein Problem wurde behoben, bei dem ältere Sonnenwende-Rüstungen nicht die richtige Farbe für Glühen hatten, wenn eine Strang- oder Stasis-Super verwendet wurde.

Waffen Die Namen der Eigenschaften von Waffen mit Schweren, Anpassungsfähigen und Aggressiven Salven aller Waffenarchetypen wurden aktualisiert, um die Schussanzahl der Salven wiederzugeben. Die Funktionalität bleibt unverändert. Salve mit 2 Schüssen: Schwere Salve Einschließlich Pistolen, Handfeuerwaffen und Impulsgewehre. Salve mit 3 Schüssen: Anpassungsfähige Salve Einschließlich Pistolen, Linear-Fusionsgewehre und Adaptive Impulsgewehre. Salve mit 4 Schüssen: Aggressive Salve Einschließlich Impulsgewehre.

Schmiedenamen aus den Waffeneigenschaften von Veist-Schnellfeuer, Häkke-Präzision und Omolon-Adaptiv entfernt.

Waffenarchetypen Exotische Primärwaffen und Spurgewehre Der Schadensbonus gegen schwächere Feinde wurde von 40 % auf 30 % reduziert (Ausnahme: Löwengebrüll). Exotische Primärwaffen und Spurgewehre profitieren von den folgenden Schadensbuffs gegen schwächere Kämpfer.

Erhöhter PvE-Basisschaden gegen alle Kämpfer. Impulsgewehre: 20 % Ausnahmen: Graviton-Lanze und „Schwere Salve“-Modus von Revision Null. (Beide verfügen bereits über einen PvE-Schadensbuff.) Pellet-Schrotflinten: 10 % Ausnahmen: Legende von Acrius, Traktorkanone, Bedingte Endgültigkeit und Der Vierte Reiter. (Diese Waffen funktionieren bereits wie vorgesehen.) Kugel-Schrotflinten: 9 % Fusionsgewehre: 7 % Ausnahmen: Eintausend Stimmen. (Diese Waffe erhielt nur einen Buff.) Scharfschützengewehre: 7 % Ausnahmen: „Geschliffene Klinge“-Schüsse von Izanagis Bürde und „Sturm“ von Wolkenschlag. (Beide zeigen gute Leistung.) Glefen-Projektile: 7 % Linear-Fusionsgewehre: 5 %

Erhöhter Schaden gegen schwächere Feinde (rote Balken) – mit der Steigerung des PvE-Basisschadens stapelbar. Pistolen, Spurgewehre, Scout-Gewehre und Bogen: 20 % Automatikgewehre und Impulsgewehre: 15 % Für Impulsgewehre gilt dies zusätzlich zum oben genannten Buff, und Graviton-Lanze sowie der „Schwere Salve“-Modus von Revision Null gehören auch dazu. D. h. Impulsgewehre verursachen 1,2 x 1,15 = 38 % mehr Schaden gegen rote Balken. Maschinenpistolen: 10 % Handfeuerwaffen: 5 %

Erhöhter Schaden gegen mächtige Kämpfer (orange Balken). Spurgewehre: 20 %

Schaden wurde pauschal erhöht, einschließlich im PvP. Maschinengewehre: 7 % Schwerter: 7 %

Mit diesen Schadenserhöhungen wurden die folgenden Spezifikations-Mods abgeschafft: Boss-Spezifikation, Besessenen-Spezifikation, Minor-Spezifikation, Major-Spezifikation und Meister-Härtefall-Spezifikation.

Scout-Gewehr Das Hüftfeuerfadenkreuz wurde aktualisiert, um den Präzisions- und Zielhilfestatus deutlicher darzustellen.

Handfeuerwaffen Allgemein Das Bildschirmzittern, das erscheint, wenn Spieler:innen durch Handfeuerwaffen Schaden zugefügt wird, wurde um 33 % reduziert (das hat keinen Einfluss auf das Zurückweichen von Kämpfern). Schwere Salve Der Basis-Rückstoß dieser Subfamilie wurde reduziert, um sie stabiler zu machen. Aggressiv Die Werte von zwei Aggressiven Handfeuerwaffen, die in „Die finale Form“ erneut erscheinen, wurden verbessert, damit sie mit den anderen Waffen mithalten können. Crimils Dolch (Eisenbanner) Stabilität: von 23 auf 31 Handhabung: von 23 auf 31 Magazingröße: von 8 auf 9 Effektivität in der Luft: von 10 auf 21 Etwas Neues (Sonnenwende) Stabilität: von 27 auf 30 Handhabung: von 24 auf 30 Magazingröße: von 8 auf 9

Scharfschützengewehre Minimale Reserve von 14 auf 17 Schüsse erhöht; maximale Reserve bleibt unverändert. Die Funktionsweise von Zurückweichen wurde verändert, wenn man Schaden von Spieler:innen erleidet (das betrifft nicht den Schaden, der durch Kämpfer verursacht wird). Die Dauer des Bildschirmwackelns wurde um 25 % erhöht. Die Intensität des Bildschirmwackelns wurde um 350 % erhöht. Die Dauer der Kameralaufzeit wurde um 25 % reduziert.

Linear-Fusionsgewehre Ausschlag- und Rückstoßanimation beim Feuern von Linear-Fusionsgewehren mit Anpassungsfähigen Salven reduziert.

Waffen mit Kinetikschaden Verursachen ab sofort keinen Bonusschaden gegen Bosse mehr; der Schaden gegen andere Kämpferstufen bleibt unverändert. Als Beispiel: Ein Kinetik-Scharfschützengewehr und ein Stasis-Scharfschützengewehr derselben Subfamilie verursachen denselben Schaden gegen ein Boss.

Wellenform-Granatenwerfer Die Größe der Welle wird nun vom Wert für den Explosionsradius beeinflusst. Das wirkt sich hauptsächlich auf die Breite der Welle aus, doch auch ihre Länge und Höhe wird angeglichen. Der Standard-Anzeigewert für den Explosionsradius wurde von 100 auf 50 geändert (hierbei repräsentiert 50 den vorherigen Ausgangswert – jeder Wert über 50 erzeugt ein größeres Wellensegment als zuvor möglich). Wellenform-Granatenwerfer mit Spezialmunition sind beim Beseitigen von Feindwellen in ihrem derzeitigen Zustand zu stark, daher haben wir die Wellenlänge etwas verkürzt. Länge der Wellen von 22 auf 15 Meter reduziert (außer für „Toter Bote“).

Schwerter Das Fadenkreuz für Schwerter wurde aktualisiert, um den Ladezustand deutlicher anzuzeigen. Wenn Schwert-Energie verbraucht wird, wird die Dauer der Verzögerung, bis das Schwert sich wieder auflädt, im Fadenkreuz angezeigt. Ein Problem wurde behoben, durch das der „Überwältigender Schlachtgesang“-Debuff bei manchen Missionen verhinderte, dass Schwerter sich wieder aufluden oder beim Abwehren Energie verloren. Ein Problem wurde behoben, bei dem nicht aufgeladene schwere Angriffe mit Streugehäuse-Schwertern die Verzögerung vor dem Wiederaufladen der Schwert-Energie nicht zurücksetzten. Ein Problem wurde behoben, bei dem ungeladene schwere Angriffe von adaptiven Schwertern genauso viel Munition kosteten wie geladene schwere Angriffe. Sie kosten nun 1 Munitionseinheit, genau wie andere ungeladene schwere Angriffe.

Raketenpistolen Die Explosion wurde leicht verzögert, damit Perks auch dann korrekt aktiviert werden können, wenn sie Präzisionskills erfordern.



Exotische Waffen Exotische Primärwaffen fürs Beseitigen von Feindwellen ohne Präzisionsschaden: Der Explosionsschaden wurde bei den folgenden Waffen um 10 % reduziert: Sonnenschuss Dreifaltigkeitsghoul Polaris-Lanze Graviton-Lanze

Rattenkönig Die Schussanimation ist nun dieselbe wie die von anderen Automatik-Pistolen.

Erzählung eines Toten Ausgangswert: „Kranialstift“-Stapel gewähren nun zusätzlich zum Zielhilfe-Wert und zur Reichweite auch Stabilität (+2 pro Stapel). Nachladetempovorteil von „Kranialstift“-Stapeln erhöht. Mit Katalysator bei Hüftfeuer: Präzisionsvorteile leicht reduziert. Abnahmeskala von Magnetismus erhöht (von 1,6 auf 1,7). Grundlegende Feuerrate von 130 SpM auf 140 SpM erhöht. Nur im PvE gültigen Schadensbuff, der mit Stapeln von „Kranialstift“ anstieg, entfernt. Schadensbonus von 15 % bei maximaler Stapelmenge von „Kranialstift“ hinzugefügt.

Die Kolonie Erzeugt nun bei Todesstößen zusätzliche insektoide Roboter. Durch stärkere Kämpfer werden mehr Roboter erzeugt (bis zu fünf).

Boshafte Berührung Die Dauer des Verbrennungseffekts durch die Kugel der Dunkelheit gegen Kämpfer wurde von 2 auf 3,5 Sekunden erhöht.

Necrochasm Intrinsischer Perk gewährt nun erhöhtes Nachladetempo nach Präzisionskills. Die Dauer des Verbrennungseffekts durch die Explosion von „Verfluchter Leibeigener“ gegen Kämpfer wurde von 2 auf 3,5 Sekunden erhöht. Katalysator wurde neu zusammengestellt. Knechte knechten: Wenn 3 Kämpfern in schneller Folge Schaden zugefügt wird, werden Schaden, Reichweite und Zielhilfe für eine bestimmte Zeit gesteigert.

Wahrheit Wirkungsbereichschaden erhöht, sodass er keinen spürbaren Schaden verliert, da er keinen Einschlagschaden verursacht. Gesamtreserve um 3 erhöht. (Dies gilt zusätzlich zur Änderung an den Reservewerten für Raketenwerfer mit hoher Schlagkraft in Update 7.3.5.)

Der Königinnenbrecher Schaden gegen Bosse, Minibosse, Champions und Fahrzeuge um 12 % erhöht. Reservemunition um 3 erhöht.

Symmetrie Katalysator gibt nun zusätzlich zu den bestehenden Effekten +10 Nachladetempo, +10 Handhabung und den Perk „Wirbelstrom“.

Zerberus+1 „Feuerfokus“ wird nun bei speziellen Nachladungen nach einem Kill aktiviert und wirkt sich nicht mehr negativ auf die Reichweite oder Feuerrate aus. Aktualisiertes Hüftfeuerfadenkreuz, um die Projektilstreuung besser darzustellen.

Bastion „Fäuste des Heiligen“-Perk überarbeitet: Durch Nahkampf-Treffer zugefügter Schaden erhöht für kurze Dauer Laderate, Schaden und Nachladetempo. Wenn die Mehrheit der Kugeln einer Salve trifft, erhöht sich der Nahkampf-Schaden.

Erianas Schwur Das Durchbrechen eines gegnerischen Schildes oder der Barriere eines Champions führt dazu, dass das Ziel sich entzündet.

Des Teufels Ruin Ein Problem wurde behoben, durch das die Schussanimation von „Des Teufels Ruin“ auf andere ausgerüstete Pistolen übertragen wurde, wenn während der Schussanimation zur anderen Waffe gewechselt wurde.

Gjallarhorn Die grafische Darstellung der Rudelgeschosse wurde an den Schadenstyp der Waffe angepasst. Zum Beispiel: Mit „Gjallarhorn“ verwenden sie Solar-Effekte. Beim durch „Gjallarhorn“ gebufften Leere-Raketenwerfer „Königlicher Einzug“ verwenden sie Leere-Effekte.

Große Ouvertüre „Große Ouvertüre“ zeigt jetzt nach dem Spezialnachladen „Salve bereit“ anstelle von „Raketen geladen“ an, um klarer zu machen, wann die Raketen bereit sind, per Abzug abgefeuert zu werden.

Osteo Striga Hat nun eine 4 Sekunden lange Abklingzeit für die Giftexplosion bei Kills. (Abklingzeit wird nicht auf Giftexplosionen durch kontinuierlichen Schaden angewandt.)

Die Klage Heilungseffekt um 20 % reduziert. Diese Waffe erhält zwar den pauschalen Buff von 7 % für Schwerter, wir haben jedoch den Schaden am oberen Ende des verketteten schweren Angriffs ab diesem Punkt um 20 % reduziert. Das bedeutet, dass Kombos mit niedrigeren Stapeln weniger von dieser Änderung betroffen sind als Kombos mit höheren Stapeln.

Deterministisches Chaos Es ist nun von Natur aus eine Anti-Barriere-Waffe. Die Positionen und das Verhalten der Perks „Heavy Metal“ und „Vexadezimal“ wurden getauscht. „Heavy Metal“ macht Ziele nun bei jeder 4. Kugel instabil. „Vexadezimal“ schwächt Ziele nun auch bei jeder 16. Kugel.

Göttlichkeit Anzahl der zum Erschaffen der Kuppel benötigten Schüsse gegen Kämpfer um 75 % erhöht (im PvP unverändert).

Pikass Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der „Memento Mori“-Soundeffekt wiederholt wurde, wenn man einen Sprint beendete.

Klinge der Absicht Der heilende Geschützturm „Klinge der Absicht“ wurde an den heilenden Geschützturm „Sicht des Sprechers“ angepasst. Das Projektil der alternativen Waffenfunktion von „Klinge der Absicht“ prallt nicht mehr von Wänden und anderen Objekten ab, die nicht auf dem Boden liegen. Der heilende Geschützturm spawnt leicht seitlich versetzt entlang der Tangente der getroffenen Fläche. Der heilende Geschützturm bewirkt jetzt Heilung und Wiederherstellung. Wenn der Aspekt „Flammende Berührung“ ausgerüstet ist, werden diese Effekte noch verstärkt.



Anpassungen von Perks Eilfertigkeit Funktioniert nicht mehr in Rumble.

Gambit des Schützen Der Effekt wurde reduziert, damit er auch mit Legendären Waffen verwendet werden kann. Anspannzeit-Buff von 66 % auf 60 % reduziert. Buff-Dauer von 8 auf 4 Sekunden verkürzt (kann nun aber auf bis zu 8 Sekunden gestapelt werden).

Grabräuber Wird nun aktiviert, wenn Schaden mit aufgeladenen Nahkampf-Angriffen verursacht wird, nicht nur bei Standard-Nahkampf-Kills.

Die Grundlagen Der Perk „Die Grundlagen“ behält den ausgewählten Schadenstyp nun nach dem Tod oder einem Wiedereinstieg bei.

Kettenreaktion Zwischen schweren und Spezialmunition-Waffen aufgeteilt. Spezialmunition: Circa 15 % kleinerer Wirkungsbereich und 20 % weniger Schaden. Schwere Munition: Selber Wirkungsbereich wie zuvor und 30 % mehr Schaden.

Wirbelstrom Wird nun aktiviert, nachdem 1,5 Sekunden lang gesprintet wurde, und nicht erst nach 3 Sekunden. Gewährt zudem einen Bonus auf die Handhabung und einen Skalar von 5 % auf jeden Basiswert. Im verstärkten Zustand wird der Perk sofort mit maximaler Effizienz aktiviert.

Underdog „Underdog“ wurde durch „Pulsmonitor“ ersetzt.

Osmose und Permeabilität: Der Effekt lässt nun nicht mehr nach, wenn man seinen Geist herbeiruft oder ähnliche Aktionen ausführt. Füllt das Magazin der Waffe bei Aktivierung nun teilweise wieder auf.

Chill Clip Anzahl der angewandten Verlangsamungsstapel auf Grundlage der Waffeneigenschaften angepasst. In diesem Fall benötigen Schnellfeuer-Fusionsgewehre wie „Springflut“ weiterhin 3 Schüsse, um Ziele einzufrieren, während langsamer feuernde Fusionsgewehre nur noch 2 benötigen. Bei allen anderen Archetypen wurde die Schwächung entfernt, sodass auch sie nur 2 Schüsse zum Einfrieren benötigen.

Kill-Strichliste Der „Kill-Strichliste“-Perk des ursprünglichen „21 % Delirium“-Maschinengewehrs wurde aktualisiert und stimmt jetzt mit der Version von Zufalls-Rolls-Waffen überein.

Oberhand Gewährt nun einen stapelbaren Schadensbonus, wenn Kills in beliebigem Kontext erzielt werden (z. B. durch „Toben“). Gewährt sofort die höchstmögliche Anzahl an Stapeln, wenn Feinden von einer erhöhten Position aus Schaden zugefügt wird. Maximaler Bonus im PvE auf Schadensbonus in Höhe von 25 % erhöht, maximaler Bonus im PvP auf 15 %.

Perks, die aktuell eurem ausgerüsteten Fokus entsprechen, wurden wie folgt geändert: „Osmose“ und „Flächenschuss“ stimmen jetzt mit dem Schadenstyp der ausgerüsteten Granate überein. „Permeabilität“ und „Elementarkoppler“ stimmen jetzt mit dem Schadenstyp der ausgerüsteten Super überein.

Zerlegen Wird nun aus den Reserven aufgefüllt anstatt einfach wie aus dem Nichts, und sollte bei allen Waffentypen zuverlässiger ausgelöst werden.

Grabstein Ein Problem wurde behoben, bei dem „Grabstein“ ein Stasis-Buff-Symbol für die Abklingzeit-Statusmeldung verwendete. „Grabstein“ verwendet jetzt ein Abklingzeit-Symbol, ähnlich wie bei anderen Abklingzeiten.

Faustkämpfer Ein Problem wurde behoben, bei dem der visuelle Effekt des Nahkampf-Buffs wiederholt aufblinkte, wenn „Faustkämpfer“ durch „Nahkampfschaden-über-Zeit“ aktiviert wurde.

Traumjob Aktualisiert, um mit zusätzlichen Waffen-Archetypen zu funktionieren.

Präzisions-Instrument Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass dieser Perk bei Linear-Fusionsgewehren mit Salven zu schnell aktiviert wurde.

Schwere-Salven (Intrinsisch) Eingehendes Zurückweichen wurde etwas reduziert.



Allgemeine Änderungen Das Scout-Gewehr „Boshaftes Werkzeug“ ist jetzt am Denkmal der Verlorenen Lichter. Der Katalysator wird jetzt als zufälliger Drop über die Prämien der Ritual-Playlist nach dem Match verfügbar sein.

Die neuen Raid-Meister-Waffen-Drops in „Crotas Ende“ und „Wurzel der Albträume“ haben jetzt 2 Attribute in ihren Attribut-Spalten.

Waffenverbesserung für die Raid-Meister-Waffen in „Der Schwur des Schülers“ und „Königsfall“ hinzugefügt.

Das Sammeln von Waffenbauplänen für Basiswaffen erhöht jetzt pro Waffenset die Chance, ein drittes Attribut in den Attribut-Spalten der neuen Waffen-Drops zu erhalten. Das lässt sich über die neuen Triumphe in der jeweiligen Sammlung der Raids nachverfolgen.

Die Kapazität der Memento-Stapel wurde von 1 auf 3 erhöht.

Mementos werden nicht mehr im Inventar-Tab angezeigt. Spieler:innen können ihre gesammelten Mementos jetzt im Inspektionsbildschirm für verbesserte oder geformte Waffe ansehen, verfolgen und anwenden. Wenn ihr verblasste Mementos zerlegt, erhaltet ihr +1 Memento, das ihr im Inspektionsbildschirm verwenden könnt. Wenn Spieler:innen das neue Stapel-Limit von 3 Mementos erreicht hat, wird dieses Memento erst wieder droppen, wenn sie weniger als 3 Mementos besitzen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Raid-Meister-Waffen aus den Pantheon-Triumphen ohne die ausgewählten Perks erschienen. Diese Perks können von den Spieler:innen nun auf diese Gegenstände angewendet werden. In Zukunft wird es einen Fix geben, der Meisterwerke oder verbesserte Eigenschaften auf diesen Waffen anhand des beabsichtigten Rolls korrigiert. Wir empfehlen Spielern:innen, eine Meisterwerk-Option zu wählen, die für den jeweiligen Waffentyp funktioniert, damit das Upgrade auf „verbessert“ richtig angewendet wird.

Harmonische und Resonanzlegierungen wurden entfernt.

Wenn eine Meisterversion einer Waffe erworben wird, wird jetzt die Fokussierung für die Basisversion dieser Waffe freigeschaltet.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Anti-Champion-Mods andere Waffenperks deaktivierten.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass „Das Streben des Gedankendrehers“ nicht glühte, wenn Kills erzielt wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Bildschirm-Intensität einiger Schadenseffekte und verschiedener Geschosse zu Problemen mit der Lichtempfindlichkeit führen konnte.

Sparrows Der Sparrow „Alpiner Vorstoß“ hat jetzt ähnliche Geschwindigkeitsoptionen wie andere Sparrows und der Perk für automatisches Nachladen ist jetzt immer verfügbar. Ganz im Sinne des ursprünglichen Sparrow-Upgrades aus 2019 ist der Seitenschub-Perk nur während des Anbruchs verfügbar.



Triumphe Strang-Einsatztrupp-Triumphe zu allen bisherigen Raids hinzugefügt. Diese sind zwar nicht für das Siegel oder den Titel erforderlich, bieten aber eine zusätzliche optionale Herausforderung für alle Einsatztrupps, die darauf Lust haben.



Allgemeines Der Waffenhändler im Turm, Banshee-44, wird nun seine Waffen und Perks zur gleichen Zeit wie alle anderen Händler um 19 Uhr MESZ zurücksetzen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Prompt im Tutorial, wie Spieler:innen ihren Sparrow beschwören können, nicht immer angezeigt wurde.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Reihenfolge der Shader-Bibliothek im „Anpassung des Aussehens“-Menü nicht mit dem Layout in anderen Bildschirmen übereinstimmte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Kopfzeile für Aszendenzlegierungen nicht mit dem Format anderer Spezialaufträge-Artikel übereinstimmte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem „Paraversaler Brocken“ nicht in den Sammlungen erschien.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Fortschrittsbalken der Bonus-Zielvorgabe manchmal mit der Benutzeroberfläche der Statuseffekte überschnitt.

Ein Problem wurde behoben, bei dem mehrere Gesten im Gesten-Charakter-Bildschirm nicht richtig nach der jeweiligen Qualitätsstufe sortiert waren.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Symbol für die Saison der Dämmerung nicht korrekt auf Gegenstände angewandt wurde, die aus dem Flashback-Angebot dieser Saison erworben wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem in der Vorschau von Exotischen Waffenornamenten, deren Bauplan freigeschaltet wurde, im Everversum der Text „Nicht erworben“ und nicht „Nicht herstellbar“ angezeigt wurde.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Saisonpass-Benachrichtigung nicht darauf hinwies, dass ein 20%iger EP-Bonus zusammen mit der Exotischen Waffe gewährt wird, wenn die Premium-Version freigeschaltet wird.

Was sind die coolsten QoL-Änderungen? Einer der besten Änderungen, die das Leben eures Hüters erleichtern soll, ist die visuelle Darstellung von Buffs, Debuffs und Perks, die derzeit aktiv sind. Diese werden jetzt über eure Superleiste angezeigt.

Sie zeigen euch die Dauer, das Symbol sowie ihre Bezeichnung an und blinken sogar vor sich hin. Diese Änderung soll es leichter machen, herauszufinden, was in eurem Build derzeit aktiv ist. Das kann sich vor allem in Raids und Dungeons als nützlich erweisen.

Was haltet ihr von den Änderungen? Hat Bungie viel drehen können oder vermisst ihr eine Änderung, die ihr gerne gesehen hättet? Nehmt gerne an unserer Umfrage teil und sagt uns, welcher der coolste Charakter in ganz Destiny ist: Destiny: Wer ist der coolste Charakter des Universums? Ihr habt die Wahl