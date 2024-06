Destiny 2: Spieler sind frustriert, weil der wichtigste Moment in der Story von Destiny ständig unterbrochen wird

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Ich hab The Final Shape schon vor dem Release anspielen können und hatte meine Freude an der Erweiterung – auch wenn das mit den aktuellen Problemen vielleicht nur schwierig vorstellbar ist. Hier könnt ihr meinen Eindruck des DLCs nachlesen: Ich habe „The Final Shape“ vor Release gespielt – Das ist mein Eindruck der Erweiterung

Was könnt ihr gegen die Fehler unternehmen? Nicht viel. Wenn ihr sichergehen wollt, nichts zu verpassen oder ständig unterbrochen zu werden, solltet ihr vielleicht noch etwas warten, ehe ihr die Story von The Final Shape spielt.

Was ist der wichtigste Moment? Die Story der neuen Erweiterung, The Final Shape . Das ganze Szenario bringt die Saga um Licht und Dunkelheit nach 10 Jahren zu einem Ende und setzt zum finalen Kampf gegen den Zeugen an.

