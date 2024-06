Destiny 2 warnt: Wenn ihr während der neuen Kampagne euren Charakter wechselt, könnte euch das euren Fortschritt kosten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie werdet ihr „The Final Shape“ beginnen? Habt ihr schon einen Trupp aus Clan-Kollegen oder Freunden beisammen oder werdet ihr als einsamer Wolf den Zeugen besiegen? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren! Falls ihr noch etwas in der Zwischenzeit sucht, mit dem ihr eure Zeit vertreiben könnt, haben wir genau das richtige für euch: Destiny 2: Ihr könnt während des Server-Downs 10 Jahre Lore nachholen – mit einem einzigen Video

Destiny 2: The Final Shape Preload – So startet ihr pünktlich

Wenn ihr also einen Trupp gefunden habt, solltet ihr bei diesem bleiben und die Story mit einem Charakter durchziehen. Andernfalls könnte es sein, dass eurer Fortschritt in der Story nicht gespeichert wird und ihr einzelne Teile oder eventuell sogar alles erneut zocken müsst.

Was hat Bungie angekündigt? Vor dem Release von „The Final Shape“ hat Bungie auf deren Seite (via bungie.net ) wichtige Infos und bekannte Bugs aufgelistet, die ihr vor dem Start kennen solltet.

In Destiny 2 startet heute die letzte Erweiterung zur Licht- und Dunkelheitssaga „The Final Shape“, doch was wäre ein Release ohne heftige Bugs, die euch den Fortschritt kosten? Wir zeigen euch, worauf ihr zum Start achten müsst.

