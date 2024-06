Destiny 2: 6 Builds, die ihr im Day One von The Final Shape nutzen solltet

Am 07.06.2024 startet der Contest-Mode vom neuen Raid „Rand der Erlösung“. Spieler werden in Destiny 2 alles geben, um den Sieger-Gürtel für sich zu gewinnen. Aus diesem Grund zeigen wir euch 6 Builds, die ihr beim Day One nutzen solltet.

Was sind das für Builds? Jedes Team, das den Sieger-Gürtel vom Contest-Mode mit nach Hause nehmen möchte, befindet sich gerade im Stress der Vorbereitungen. Der Raid beginnt am 07.06. um 19 Uhr deutscher Zeit und viel Zeit bleibt nicht mehr übrig.

Aus diesem Grund haben wir euch für jede Klasse zwei Builds rausgesucht, die in der derzeitigen Sandbox stark und sich im neuen Raid „Rand der Erlösung“ als nützlich erweisen könnten. Wir zeigen euch die notwendigen Fokusse, Aspekte und Fragmente, sowie die Exos die ihr benötigt. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr auf die jeweiligen Builds springen:

Titan

Prisma-Build

Fokus: Klingen-Raserei oder Dämmerbruch-Arsenal Aspekte: – Weihung

– Knockout Fragmente: – Facette der Bestimmung

– Facette des Gleichgewichts

– Facette der Tapferkeit

– Facette der Aufopferung

– Facette des Mutes Exo-Rüstung: Synthozeps oder Feuersturm-Panzerhandschuhe Das braucht ihr für den Build

Wie spielt sich der Build? Dieser Titan-Build fokussiert sich auf seinen Nahkampfangriff der Weihung. Durch Ekstatische Klinge erhaltet ihr drei Nahkampfladungen, die ihr durch den Aspekt „Weihung“ auf die Reise schicken könnt. Gegner gehen in Flammen auf und erhalten massiven Schaden. Durch diesen Build bekommt ihr nicht nur Lebenspunkte zurück, sondern teilt zudem massiven Schaden aus, ohne Gegner zu nahezutreten.

Bubble-Build

Fokus: Schutz der Dämmerung Aspekte: – Bollwerk

– Offensiv-Festung Fragmente: – Echo der Verdrängung

– Echo der Schwächung

– Echo der Ausdauer

– Echo der Regeneration Exo-Rüstung: Helm des 14. Heiligen Das braucht ihr für den Build

Wie spielt sich der Build? Bei diesem Build übernehmt ihr vielmehr die Vorbereitung für eine DPS-Phase. Mit dem Helm des 14. Heiligen bekommt eure Bubble einen Schadensbuff spendiert und mit den Aspekten und Fragmenten übernehmt ihr die Rolle des Supporters. Ihr setzt eure Bubble und gebt euren Team-Kollegen ein Überschild, auch wenn sie nicht in der „Schutz der Dämmerung“ sind.

Warlock

Prisma-Warlock

Fokus: Lied der Flamme Aspekte: – Die Leere füttern

– Feuervogel Fragmente: – Facette der Bestimmung

– Facette des Anbruchs

– Facette des Schutzes

– Facette des Mutes

– Facette des Ruins Exo-Rüstung: Mantel der Kampfharmonie Das braucht ihr für den Build

Wie spielt sich der Build? Bei dem Build geht es vielmehr darum, die Support-Rolle einzunehmen. Ihr erhöht mit Lied der Flamme die Schadensresistenz und Regeneration der Fähigkeiten eurer Team-Kollegen und werft, falls notwendig, eine Heilgranate auf eure Mitspieler. Wichtig ist dabei Solar-Waffen für den DPS mitzunehmen, da ihr bei aufgeladener Super mehr Schaden mit euren Solar-Waffen drücken könnt.

Brunnen-Warlock

Fokus: Brunnen des Lichts Aspekte: – Flamme der Berührung

– Ikarus-Haken Fragmente: – Glut des Versengens

– Glut des Wohlwollens

– Glut des Empyrianers

– Glut des Trostes Exo-Rüstung: Sicht des Sprechers Das braucht ihr für den Build

Wie spielt sich der Build? Der Brunnen des Warlocks wurde massiv generft und obwohl dieser nicht mehr ganz so gut ist, solltet ihr ihn dennoch in der Hinterhand behalten. Mit diesem Build setzt ihr vor allem auf Heal und Buffs. Der Helm „Sicht des Sprechers“ erzeugt zudem noch Heil-Geschütze, mit denen ihr eure Verbündete auch aus der Entfernung kontinuierlich heilen könnt.

Jäger

Prisma-Jäger

Fokus: Goldene Kanone: Meisterschütze Aspekte: – Schleier des Winters

– Stilvolle Ausführung Fragmente: – Facette des Anbruchs

– Facette des Mutes

– Facette der Bestimmung

– Facette des Schutzes

– Facette des Ruins Exo-Rüstung: Handschlag des Lügners Das braucht ihr für den Build

Wie spielt sich der Build? Bei diesem Build geht es in den Nahkampf. Ihr glaubt wahrscheinlich, das sei im Contest-Mode purer Wahnsinn, doch dieser Build ist so mächtig, dass ihr keine Sorgen im Nahkampf braucht. Ihr verlangsamt durch eure Ausweichrolle eure Gegner und setzt mit dem Handschlag des Lügners eure Todesstöße. Nach jedem Nahkampfkill von eingefrorenen Gegnern werdet ihr unsichtbar und regeneriert zudem noch Nahkampfenergie und eure Gesundheit.

Stasis-Jäger

Fokus: Ruhe und Sturm Aspekte: – Düstere Ernte

– Schleier des Winters Fragmente: – Wispern der Gefangenschaft

– Wispern der Lichtbrechung

– Wispern des Raureifs

– Wispern der Bruchstücke

– Wispern der Folter Exo-Rüstung: Erneuerungsgriffe Das braucht ihr für den Build

Wie spielt sich der Build? Bei diesem Build geht es eher um Support und darum, die Gegner in Schach zu halten. Eure Erneuerungsgriffe gepaart mit der Frühlichtfeld-Granaten erzeugen eisige Kuppeln, die euch und euren Team-Kollegen Schadensresistenz spendieren. Das ist praktisch und kann vor allem in den Encountern nützlich sein, in denen ihr von Gegnern überrannt werdet.

Das waren alle Builds, die wir euch für den Day One in The Final Shape ans Herz legen. Habt ihr andere Builds in euren Loadouts, die ihr gerne teilen wollt? Dann tauscht euch gerne mit anderen Hütern in den Kommentaren aus. Mehr darüber, warum sich der neue Raid auch für diejenigen lohnt, die Raids gar nicht ausstehen können, erfahrt ihr hier: Destiny 2: Warum ihr den Raid aus „The Final Shape“ probieren solltet, selbst wenn ihr Raids hasst.