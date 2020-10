Destiny 2 macht euch im neuen Trailer zu Beyond Light Angst: „Die Dunkelheit ist hier“

Bei Destiny 2 sind es keine 2 Wochen mehr bis zur Erweiterung Beyond Light. Bungie heizt die Stimmung mit einem neuen Trailer an. Schaut auf MeinMMO, was euch im DLC erwartet.

Darauf freuen sich die Hüter: Es dauert keine 2 Wochen mehr, bis nach einer langen Verschiebung endlich die Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) am 10. November erscheint. Um die Hüter da draußen aufzuwecken, rührt Bungie nun kräftig die Werbetrommel.

Bereits letzte Woche ließ man es in einem Story-Trailer krachen

am 27.10. erschien eine Video-Dokumentation zum großen DLC

Zudem wurde die Season 12 inklusive einer Rodmap mit Inhalten bis 2021 veröffentlicht.

Heute, am 29. Oktober erschien der offizielle Launch-Trailer zu Beyond Light. Seht euch hier den neuen Clip auf Deutsch an:

Das passiert im Video: Zavala raunt „Der Tag, den wir gefürchtet haben, ist angebrochen. Die Dunkelheit ist hier“. Viele Spieler dürfte es freuen, denn sie warten seit 6 Jahren auf die Ankunft der Dunkelheit, unser Erzfeind.

Passend zur düsteren Stimmung wummert im Hintergrund eine Version von „Paint it Black“ der Rolling Stones (via YouTube). Dann folgt quasi im Schnelldurchlauf alles an Infos, die wir so über die neue Erweiterung in den letzten Wochen bekommen haben.

Neuer Trailer zu Jenseits des Lichts zeigt das DLC im Schnelldurchlauf

Variks ruft die Spieler mithilfe eines Notsignals nach Europa.

Dann sehen wir die wichtigen Story-NPCs Eris, die Exo-Stranger und den Vagabunden, die ebenfalls auf Europas eisiger Oberfläche angekommen sind.

Die stellen sich einer Armee von wütenden Gefallenen entgegen.

Dabei demonstrieren unsere Verbündeten die neuen Stasis-Fähigkeiten: Wir sehen wie Eis-Mauern zur Deckung erschaffen oder Gegner schock-gefrostet werden. Am Ende zersplittern die bewegungsunfähigen Feinde in unzählige Eiskristalle.

Im Trailer nutzt Eris Stasis, um die Feinde zurückzudrängen

Stasis ist nur ein Werkzeug? Wir hören, dass die neuen Mächte für das Gute benutzt werden und Stasis nur ein Werkzeug sein soll. Sofort kommt ein harter Schnitt und wir sehen, dass auch die Gefallenen die Macht von Stasis nutzen, nur eben nicht zum Guten.

Den Abschluss machen dann wir Hüter, die auch auf der neuen DLC-Location angekommen sind:

Die neuen Exotics der Erweiterung und anderes Gear aus Beyond Light werden actionreich präsentiert.

Zu den Gefallenen und Vex gesellen sich dann auch die neuen Zwischen-Bosse, die Eramis treu ergeben sind.

Ganz zum Schluss hat Bungie ein Herz für Veteranen und präsentiert Szenen aus dem Kosmodrom. Wir wissen nun auch, wie groß das wiederkehrende Gebiet aus Destiny 1 zum Start der Erweiterung wird.

Ihr könnt wieder das Kosmodrom in Alt-Russland erkunden

Was haltet ihr von dem neuen Trailer? Kommt bei euch langsam Aufbruchstimmung auf und ihr könnt gar nicht warten, bis es am 10. November endlich nach Europa geht? Oder lassen euch die bombastisch inszenierten Trailer eher kalt?

