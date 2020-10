Bei Destiny 2 steht die Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) in den Startlöchern. Bungie hat daher ein Video veröffentlicht, indem mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Wir zeigen euch 4 leicht zu übersehende Details.

Um dieses Video geht’s: Am 27. Oktober hat Bungie ein Vidoc (Video-Dokumentation) zu Beyond Light veröffentlicht. Darin geht der Destiny-Entwickler auf die kommende Erweiterung vom 10. November ein.

Wir sehen darin einen Mix aus Cutscenes zur Story des DLCs und es kommen auch Entwickler sowie andere Bungie-Mitarbeiter wie Luke Smith zu Wort und stellen neue Mechaniken vor.

Zu den großen Highlights des Videos zählen:

Wer genau hinsieht, findet aber noch haufenweise andere spannende Infos zur heiß erwarteten Erweiterung. MeinMMO zeigt euch hier 4 davon.

1. Kommt Omniguls Strike in Beyond Light zurück?

Diese Strike Info gabs: Im Vidoc wurde Gameplay aus Beyond Light gezeigt, das wohl einen Strike zeigt. Das erinnert frappierend an einen der bekanntesten Strikes aus Destiny 1: Der Wille von Crota.

Diesen Abschnitt werden Veteranen nach hunderten Versuchen einen perfekten „Griff von Malok“ zu ergattern eindeutig wiedererkennen:

Im besagten Strike geht’s gegen die schreiende Hexe Omnigul – die Kultstatus genießt. Wir können uns beispielsweise im aktuellen Halloween-Event als sie verkleiden. Doch Stopp, Omnigul ist doch tot.

Das hat auch Bungie nicht vergessen:

So geht’s im neuen Strike nicht mehr gegen Omingul, sondern Navôta. Das entnehmen wir der gezeigten Missionsbeschreibung, die im Video kurz zu sehen ist.

Dort steht auch der Name des Strikes „The Disgraced“, also auf Deutsch etwa die Schande oder Ungnade.

Hüter spekulieren nun, dass eine neue Hexe Omniguls Posten eingenommen hat und ihre Arbeit im Kosmodrom fortführt.

Omnigul, Generälin von Crota

Sollte es sich tatsächlich um einen Strike und keine Story-Mission im alten Strike-Gebiet handeln, würde das viele Hüter freuen. Denn auf der Roadmap zu Season 12 wurde nur ein neuer Strike (Spiegelkorridor) erwähnt. Gut möglich, dass Bungie die „alten“ Strikes im neuen Gewand also nicht im Fahrplan namentlich erwähnt hat.

2. So sieht das Kosmodrom in jenseits des Lichts aus

Das wissen wir nun zur Location: In der neuen Erweiterung feiert das Kosmodrom-Gebiet seine Rückkehr. Erstmals wurde im Vidoc eine Karte der Location gezeigt. Dabei fällt auf, dass das Gebiet deutlich kleiner als noch in Destiny 1 ist.

Hier seht ihr beide Kosmodrom-Locations im Vergleich:



Links das „neue“ Kosmodrom, recht die Destiny-1-Version ohne die Plaguelands – Quelle: reddit

Kenner der Erweiterung Rise of Iron stellen zudem fest, dass die Plaguelands komplett fehlen.

Wer wissen möchte, wie groß die brandneue Location Europa ist, wird hier fündig: Destiny 2: Virtueller Rundgang durch Europa – So groß ist die neue DLC-Location

Dass wir zum Start von Beyond Light mit einem kleinerem Kosmodrom vorlieb nehmen müssen, ist jedoch keine so große Überraschung. Es wird davon ausgegangen, dass die Location mit fortlaufenden Seasons in Jahr 4 erweitert wird.

Interessant ist, dass an dem ehemaligen Standort von Randal the Vandal in Beyond Light ein Verlorenener Sektor ist. Es bleibt zu hoffen, dass wir dem widerspenstigen Gefallenen erneut begegnen.

Auch der neue, ausgebaute Einstieg für frische Spieler und Nostalgiker findet im Kosmodrom statt. Hier führt Shaw Han die Spieler durch die Location in Alt-Russland.

