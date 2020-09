Destiny 2: Nach 6 Jahren Treue – Dank Stasis habe ich eine neue Lieblingsklasse

Bei Destiny 2 wurden nun alle 3 neuen Stasis-Klassen für unsere Hüter vorgestellt. Und nach 6 Jahren als stolzer Jäger-Main werde ich wohl erstmals richtig fremdgehen und mit einem anderen Charakter in die neue Erweiterung Jenseits des Lichts starten. Und ihr?

Das sind die 3 neuen Stasis-Klassen: Ab dem 10. November kommt mit der neuen Erweiterung Jenseits des Lichts erstmals in der Geschichte von Destiny ein neues Element ins Spiel – Stasis.

In diesem Zuge erhalten auch die 3 Hüter-Klassen neue Stasis-Fokusse mit entsprechenden eisigen Fähigkeiten und Super.

Die drei neuen Stasis-Klassen: Koloss, Schattenbinder, Wiedergänger

Viele – auch ich, Sven Galitzki, Shooter- und Destiny-Experte bei MeinMMO – sind nach der Vorstellung nun noch gespannter auf Stasis. Denn mit diesen neuen Kräften Destiny 2: Beyond Light ändert auch komplett die Art und Weise, wie eure Sub-Klassen funktionieren. Man erhält endlich zusätzliche Freiheiten bei der Zusammenstellung des Charakters.

Was hat es mit Stasis überhaupt auf sich? Auch wenn viele Stasis mit der Dunkelheit gleichsetzen: Dabei handelt es sich nicht um die Dunkelheit selbst, sondern ein neues Schadens-Element, das mit Jenseits des Lichts im Herbst 2020 eingeführt wird. Stasis verkörpert dabei Eis und Frost.

Es ist das erste neue Element überhaupt in der Geschichte des Destiny-Franchise und schöpft seine Macht im Gegensatz zu den bisherigen Elementen Akrus, Solar und Leere aus der Dunkelheit und nicht aus dem Licht.

Übrigens, neben unseren Hütern könnten auch 3 Gegner-Rassen die neuen Stasis-Kräfte erhalten.

Die Individualisierungsmöglichkeiten der Stasis-Fokusse – Hier der Warlock

Das macht Stasis noch spannend: Auch aus einem anderen Grund wird Stasis für so manch einen Hüter spannend. Denn damit wird man nun auch vor die durchaus spannende Wahl gestellt, mit welchem Charakter man in die neue Erweiterung startet.

Einige Hüter spielen schon seit Jahren fest oder verstärkt eine bestimmte Klasse und bleiben ihr stets treu. Die Klassen-Wahl hat bei Destiny dabei fast schon einen religiösen Charakter, ist also eine Art Glaubensfrage, die schnell von gepflegten und sachlichen Konversationen in übelste Streitereien ausarten kann.

Doch angesichts der neuen, zugegeben echt coolen Stasis-Fokusse, könnte das Fundament des Glaubens für so manch einen Hüter und stolzen Vertreter seiner Klasse nun in seinen Grundfesten erschüttert werden – wie bei mir.

Die (bisher) einzig wahre Klasse in Destiny – der Jäger, vorzüglich Nachtpirscher

Ich werde vom flinken Jäger…

Das war 6 Jahre lang mein Main: Seit der Beta zu Destiny 1 bin ich ein stolzer Hunter-Main.

Keine andere Klasse sieht so cool aus (außer vielleicht noch der Titan Lord Saladin mit seinem Umhang), keine bewegt sich so geschickt und elegant, und keine Klasse beherrscht aktuell Crowd Control so gut wie der Nachtpirscher-Jäger mit seinem Schattenschuss. Und egal, was ihr sagt oder denkt – ihr wisst, ich habe zu 100 % recht, da brauchen wir gar nicht, zu diskutieren.

Kaum zu glauben, dass ich das jetzt sage (Cayde, vergib mir), doch mit Stasis wird sich das für mich ändern – zumindest zu Beginn. Erstmals seit ich Destiny spiele, spiele ich dank Stasis nun auch ernsthaft mit dem Gedanken, schwerpunktmäßig auf eine andere Klasse umzusteigen und mit ihr in die neue Erweiterung zu starten.

Der eisige Zauberstab ist einfach so verdammt cool

Auf diese Klasse werde ich mit Beyond Light starten: Als ich den neuen Warlock in den Stasis-Trailern sah, lief mir nicht nur ein eisiger Schauer den Rücken hinunter, sondern auch schon fast das Wasser im Mund zusammen. Ich habe mich nach 6 Jahren wohl tatsächlich erstmals in Destiny neu verliebt.

Ob es wirklich Liebe ist, wird sich erst noch zeigen müssen, doch im Moment fühlt es sich zumindest so an. Wie in dem Lied von Bausa: „Oh Warlock, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst.

Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war.

Ich park‘ mein Herz bei dir heute Nacht.“

Aber Spaß beiseite, noch nie war ich auf eine neue Klasse so gespannt, wie auf den Schattenbinder-Warlock. Auch nicht bei den ganzen neuen Fokussen von Forsaken.

Das kann der Stasis-Warlock wie kein zweiter

… zum eiskalten Warlock in Beyond Light

Warum ausgerechnet der Schattenbinder? Doch wie kommt es zu diesem Sakrileg? Nun, ich stehe total auf Crowd-Control – das ist genau die Rolle, die ich am liebsten in entsprechenden Games übernehme.

Bisher hat der Jäger mit seiner Leere-Pfeil-Super am besten ausgefüllt, doch mit Stasis rückt da nun eine andere Klasse in den Fokus – der Schattenbinder-Warlock. Mit seinen eisigen Kräften hebt dieser die Crowd-Control meiner Meinung nach auf ein komplett neues Level und genau da freue ich mich nun extrem drauf.

Keine andere Klasse kann nach bisherigem ganze Gegner-Gruppen so spielend einfrieren, sie in 1.000 Stücke zerbersten lassen, sie zu eisigen Bomben machen und sie allgemein so effektiv kontrollieren, wie der neue Warlock. Zudem sieht das Ganze bei Warlock nun mal auch noch verdammt schick aus.

Auch verdammt cool – der neue Wiedergänger-Jäger. Warum habe ich hier bloß keine Bilder von Titanen?

Der neue Wiedergänger-Jäger ist da vom Coolness-Faktor zwar sehr nah dran, doch diesmal spricht mir die Spielweise des Warlocks tatsächlich erstmals mehr zu – auch wenn ich den coolen Eis-Ninja mit Sicherheit auch bis zum Umfallen spielen werde. Und Titanen? Wer sind Titanen? Die können auch mit Stasis nur eins – einfach drauf kloppen. Und das ist nicht so meins (Ich mag euch aber trotzdem).

Übrigens, auch wenn sich wegen Stasis bereits so einige ums PvP sorgen – ich denke da nach dem Motto: Abwarten und Tee trinken. Bevor ich die neuen Stasis-Kräfte jetzt schon als OP abstempele und den Wiedergänger-Jäger als unaufhaltsames Schmelztiegel-Monster verteufele, will ich zunächst mal sehen, wie sich die ganzen Fähigkeiten in der Praxis spielen. Und dann beurteile ich, wie stark sie tatsächlich im PvP ausfallen. Dann kann ich immer noch die Schuld für alles auf die ständig rumheulenden Titanen schieben.

Wie sieht es mit euch aus? Doch wie seht ihr das Ganze? Bleibt ihr eurer Klasse treu? Trotz oder gerade aufgrund von Stasis? Oder spielt ihr auch mit dem Gedanken, zum Start von Jenseits des Lichts auf eine andere Hüter-Klasse zu wechseln? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren und macht mit bei unserer Umfrage: Jetzt kennen wir alle 3 neuen Stasis-Klassen – Welche ist euer Top-Favorit?