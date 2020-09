Bei Destiny 2 erhaltet ihr mit der Erweiterung Jenseits des Lichts endlich mehr Freiheit, um euren Hüter genau an eure Bedürfnisse anzupassen. Möglich macht dies das neue Stasis-Element, über das wir endlich mehr wissen.

Das ändert sich bald: Mit Destiny 2 Beyond Light (Jenseits des Lichts) startet am 10. November das nächste große Kapitel des MMO-Shooters. Dann retten die Hüter wieder das Universum und jagen neuer Ausrüstung oder Godrolls hinterher.

Eines der Highlights der Erweiterung ist für viele das neue Stasis-Element. Die Eis-Fähigkeiten bringen eine gehörige Portion RPG ins Game und sollen den Fokus auf Kontrolle der Feinde sowie Manipulation der Umwelt legen – nicht nur auf puren Schaden.

Stasis gibt euch aber auch Kontrolle darüber, wie ihr eure Hüter spielt. Damit geht Bungie auf den Wunsch der Community ein, endlich mehr Freiraum beim Erstellen ihrer persönlichen Killer-Maschinen zu bekommen. Jetzt gibt es erste offizielle Infos dazu, wie die Individualisierung im Addon aussieht.

Nach neuem Trailer zu Stasis: Destiny 2 erklärt erste coole Eis-Fähigkeiten

Neue Stasis-Super bieten euch mehr Freiheit zum Experimentieren

Die Stasis-Super des Warlocks, des Titanen und des Jägers erlauben es euch, Bewegungs-Optionen (wie Sprünge), Granaten und Klassenfähigkeiten auf zwei Arten anzupassen. Ihr könnt frei zwischen mehreren Aspekten und Fragmenten wählen. So erstellt ihr euch eigene Skill-Kombinationen und entscheidet je nach Situation, welche Zusatz-Effekte ihr gerade benötigt.

Das müsst ihr zu Aspekten und Fragmenten wissen:

Aspekte sind mächtige Fähigkeiten und lassen sich mit Effekten von exotischer Ausrüstung vergleichen – Aspekte sind jeweils spezifisch für einen Stasis-Fokus konzipiert.

Fragmente modifizieren Aspekte und geben ihnen zusätzliche Effekte, passive Boni, aber auch negative Auswirkungen.

Stellt euch die Fragmente als Mods vor, die euren Fähigkeiten einen neuen Spin verleihen und bei allen Stasis-Klassen genutzt werden.

Aspekte und Fragmente müssen in der Welt gefunden werden. Wie viele es davon gibt und aus welchen Quellen die Items kommen, ist im Augenblick noch nicht bekannt.



So sieht der Stasis-Fokus beim neuen Schattenbinder-Warlock aus

Als Beispiel für das Zusammenspiel von Aspekten und Fragmenten schauen wir uns den neuen Schattenbinder-Warlock an:

Ihr könnt euer Rift so upgraden, dass das Feld bei Aktivierung alle Feinde in der Nähe einfriert – möglich macht das der Aspekt „Frostimpuls“.

Dieses Eis-Rift kann jetzt mit Fragmenten weiter modifiziert werden Ihr habt beispielsweise die Wahl aus „Wispern der Verbundenheit“ – damit erhaltet ihr bei Waffen-Kills gegen gefrorene Gegner Super-Energie Alternativ wählt ihr „Wispern der Lichtbrechung“ aus und erhaltet Rift-Energie, wenn Feinde zersplittern



Je nach Spielweise bieten sich also verschiedene Kombinationen aus Fragmenten und Aspekten an.

So sahen die Skill-Trees in Destiny bisher aus: Seit dem Start von Destiny 2 im Jahr 2017 hat sich nichts Grundlegendes am Sub-Klassen-System getan. Die Spieler haben die freie Wahl zwischen einem von 3 Sprüngen sowie Granaten und können dann einen Skill-Tree wählen, der immer 4 festgeschriebene Boni verleiht.

Einzig mit der Forsaken-Erweiterung hielten pro Fokus eine Super-Variation und 4 neue, ebenso fixe Boni Einzug ins Spiel.

Für viele Spieler war dies ein Rückschritt. Denn in Destiny 1 konnte aus einem „Knoten-System“ noch deutlich freier gewählt werden.



Oben ist der Sturmbeschwörer aus Destiny 2, unten in Destiny 1

Für die alten Arkus-, Solar- und Leere-Super wird sich da mit Beyond Light vermutlich nichts ändern. Bungie sieht die Freiheit durch die Stasis-Klassen als Experiment und plant laut bisherigen Aussagen (via YouTube) vorerst wohl nicht, dieses neue System auf bisherige Elemente auszuweiten.

Mehr Platz zum Experimentieren klingt zunächst ziemlich gut, oder wie seht ihr das? Freut ihr euch auf die neuen Klassen in Beyond Light?

