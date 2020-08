Destiny 2 zeigt diese Woche endlich neue Details zu Beyond Light – Wo und wann?

Viele Spieler warten aktuell gespannt auf weitere Infos zur kommenden großen Herbst-Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light). Und so wie es aussieht, ist es diese Woche endlich so weit. Wir verraten euch, wo und wann.

Was hat es mit der neuen Erweiterung auf sich? Im Herbst geht es mit Destiny 2 endlich weiter. So wird am 10. November Jenseits des Lichts starten – die erste von 3 weiteren geplanten Erweiterungen. Diese verkörpert den Beginn einer Addon-Trilogie, die bis ins Jahr 2022 fortgeführt wird.

Dabei hat Bungie das neue Beyond Light bereits grob vorgestellt. Doch seitdem sind offizielle Infos rar und viele wissbegierige Hüter warten auf weitere Details zum nächsten großen Addon.

Die neuen Stasis-Fähigkeiten aus Beyond Light

Exklusiver neuer Einblick in Destiny 2: Jenseits des Lichts

Wie Geoff Keighley, ein bekannter kanadischer Gaming-Journalist und Moderator, sowie Bungie auf Twitter bekannt gaben, wird es schon bald neue Details zu Destiny 2: Beyond Light geben.

Wann? Während der „Opening Night Live“-Veranstaltung der diesjährigen gamescom-Messe. Die ONL startet am Donnerstag, den 27. August, um 20:00 Uhr deutscher Zeit und läuft bis 22:00 Uhr.

Wo? Entweder hier bei uns auf MeinMMO oder auf YouTube über OpeningNightLive.com.

Was genau? Allzu sehr ins Detail ging man bisher nicht. Laut Geoff Keighley werden wir dort einen exklusiven neuen Einblick in Destiny 2: Jenseits des Lichts bekommen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Bungie präzisierte das Ganze noch etwas mit den Worten: „Umarmt die Dunkelheit. Schaltet ein für einen genaueren Blick auf Stasis“

Was sind überhaupt die gamescom und die Opening Night? Die gamescom ist eine der weltweit größten Videospiel-Messen und ist normalerweise in Köln zu Hause.

Dieses Jahr findet sie jedoch aufgrund der Corona-Beschränkungen in einer besonderen Form statt – nämlich komplett digital. Dazu ist die Messe Partnerschaften mit Twitch, YouTube, TikTok und auch uns von Webedia Gaming (also MeinMMO, GameStar und GamePro) eingegangen.

Die gamescom läuft dabei vom 27. bis zum 30.08. Es wird verschiedene Livestreams geben, die euch mit vielen neuen Infos und Details versorgen. Und eines der Highlights ist eben die Opening Night gleich zu Beginn der virtuellen gamescom.

Mehr zur diesjährigen gamescom erfahrt ihr hier: gamescom 2020: Streams und Termine – Was ist wo zu sehen?