gamescom 2020: Streams und Termine – Was ist wo zu sehen?

Wann laufen die Streams der gamescom 2020 und was seht ihr da? Wir zeigen euch hier die Termine und das komplette Programm des großen Gaming-Events.

Wann läuft die gamescom 2020? In diesem Jahr läuft die gamescom vom Donnerstag, den 27. August, bis Sonntag, den 30. August.

Das Besondere am diesjährigen Event ist, dass die gamescom 2020 digital stattfinden wird. Bereits im Juli kündigten die Veranstalter an, dass das große Gaming-Spektakel aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht in den großen Hallen der Kölner Messe ausgetragen wird.

Das Gute ist, dass eure Lieblings-Publisher trotzdem dabei sind und spannende Inhalte für euch bieten. Bestätigte Publisher sind unter anderem

Activision Blizzard

BETHESDA

Electronic Arts

Microsoft/Xbox

Ubisoft

SEGA Europe

Wargaming

Merkt euch diese Termine zur gamescom 2020

Was seht ihr dort? Schaltet ihr im Programm der gamescom 2020 ein, erwarten euch spannende Spiele für die nächsten Monate, die ihr gemeinsam mit MeinMMO, GameStar und GamePro entdeckt.

Webedia Gaming ist ein offizieller Partner der gamescom 2020. Wir werden euch daher hier auf MeinMMO, auf der GameStar und der GamePro mit News und Infos rund ums Event versorgen.

Wir binden euch hier den offiziellen Zeitplan für die GC2020 ein. Darauf seht ihr die von uns produzierten Formate in deutscher Sprache und auch die US-Events.

Seht hier genau, wann welches Programm der gamescom 2020 im Stream läuft

Opening Night Live

Wann läuft das? Die Opening Night Live ist die Eröffnung der gamescom 2020. Die Pre-Show startet am Donnerstag (27.8.) um 19:30 Uhr deutscher Zeit. Um 20:00 Uhr gehts dann richtig los.

Pre-Show von 19:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Opening Night Live von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Wo gibt’s den Stream? Im globalen Livestream auf gamescom now könnt ihr zusehen.

Was passiert da? Moderator Geoff Keighley moderiert die Show. Euch erwarten dabei neue Spieleankündigungen sowie Enthüllungen von Trailern und neues Gameplay-Material.

Außerdem erfahrt ihr während der Opening Night Live, was euch in den nächsten Tagen der gamescom 2020 erwarten wird.

gamescom Studio

Wann läuft das? Das gamescom Studio findet an allen Tagen des Events statt. Merkt euch die folgenden Uhrzeiten:

Donnerstag, 27. August: Das erste gamescom Studio läuft direkt im Anschluss an die Opening Night Live von 22:00 bis 00:00 Uhr.

Das erste gamescom Studio läuft direkt im Anschluss an die Opening Night Live von 22:00 bis 00:00 Uhr. Freitag, 28. August: Der zweite Teil läuft am Freitag von 14:00 bis 20:00 Uhr.

Der zweite Teil läuft am Freitag von 14:00 bis 20:00 Uhr. Samstag, 29. August: Teil 3 startet am Samstag um 13:00 und läuft bis 19:00 Uhr.

Teil 3 startet am Samstag um 13:00 und läuft bis 19:00 Uhr. Sonntag, 30. August: Das Finale des gamescom Studio findet am Sonntag von 16:00 bis 20:00 Uhr statt.

Wo gibt’s den Stream? Das gamescom Studio läuft im globalen Livestream auf gamescom now.

Was passiert da? Das gamescom Studio gibt es in einer deutschen und englischen Version. Die deutsche Ausführung wird von MeinMMO, GameStar und GamePro produziert, die englischsprachige Show von IGN.

Unseren deutschen Stream moderieren unsere Hosts Christian Fritz Schneider, Ann-Kathrin Kuls, Leonie Baeßler und Sebastian Ossowski.

Im Studio-Stream erwarten euch jede Menge coole Inhalte. Dabei werden euch die spannendsten Enthüllungen, frische Gameplay-Videos und Walkthroughs, Entwickler-Interviews, Fragerunden und vieles mehr zu den neuesten Computer- und Videospielen präsentiert.

Mehr Gaming in der Schule – So will die gamescom 2020 dafür sorgen

gamescom Daily Show

Wann läuft das? An zwei Tagen erwartet euch das Programm der Daily Show.

Freitag, 28. August: Die erste Daily Show startet am Freitag um 20:00 und läuft dann bis um 21:30 Uhr.

Die erste Daily Show startet am Freitag um 20:00 und läuft dann bis um 21:30 Uhr. Samstag, 29. August: Die zweite Daily Show startet am Samstag um 20:00 und endet um 21:30 Uhr.

Wo gibt es den Stream? Die gamescom Daily Show findet ihr im globalen Livestream auf gamescom now.

Was passiert da? Durch diese deutschsprachige Show führen euch Michael Obermeier von der GameStar und Lara Loft.

Das Format ist genau das Richtige für euch, wenn ihr die Shows vorher nicht sehen konntet oder einfach nochmal die wichtigsten News sehen wollt. Die gamescom Daily Show zeigt die Highlights des Tages und die spannendsten neuen Storys aus dem Gaming-Bereich.

Welche Shows laufen noch auf der gamescom 2020?

Awesome Indies am Samstag von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr: Indie-Games sind genau euer Ding? Dann lasst euch diese Konferenz mit Tom Marks, Michael Swaim und Brian Altano von IGN nicht entgehen. Dort erhaltet ihr einen Blick auf die Szene der Indie-Entwickler. Gezeigt werden Demos, einzigartige Indie-Auszeichnungen und außerdem erhalten vielversprechende Studios ein besonderes Spotlight.

Spannende Talks erwarten euch auch dieses Jahr wieder auf der gamescom

Best of Show am Sonntag von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr: Zum Abschluss der gamescom 2020 zeigen euch die Moderatoren Sydnee Goodman, Akeem Lawanson und Daemon Hatfield von IGN die besten Interviews, Spiele, Beiträge und Momente der Woche. Dazu gibt’s Gewinnspiele und Besuche von Influencern.

Höhepunkt der Show ist die Verleihung der gamescom-Awards, bei der die Gewinner über ihre außergewöhnlichen Leistungen bei der Entstehung ihrer (dann preisgekrönten) Spiele sprechen.

Außerdem stehen zum ersten Mal in der gamescom-Geschichte die kreativsten Kostümbildner der Welt im Mittelpunkt des offiziellen Cosplay Contests. Wir wünschen euch viel Spaß bei der digitalen gamescom 2020!