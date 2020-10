Neuer Story-Trailer zu Destiny 2 zeigt: Aliens brennen vor Hass, sind cool

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Um sich am Reisenden zu rächen, der ihrem Volk so übel mitgespielt hat, wird Eramis offenbar die Macht der Dunkelheit nutzen.

Ihr entscheidender Satz ist: Sie will die „große Maschine“ endlich so leiden lassen, wie sie und ihre Leute gelitten haben. Denn aus dem Schicksal ihres eigenen Volkes bezieht sie den Hass, der sie antreibt: Die „Eliksni“-Kultur ist „gefallen“. Unter dem Namen „Die Gefallenen“ sind die Eliksni den Destiny-Spielern seit 2014 bekannt. Sie gehören zu den 4 feindlichen Alien-Rassen.

Bei Destiny 2 steht die große Erweiterung „Jenseits des Lichts“ an. Ein neuer Story-Trailer soll die Hüter nun heiß auf den DLC machen und einen ersten Einblick darauf geben, was Spieler erwartet. Diesmal haben die Aliens eine neue Kraftquelle für sich entdeckt: Sie nutzen die Kraft der Stasis und frieren die Gegner ein. Sie wirken ziemlich angefressen.

