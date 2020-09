Destiny 2: Wer ist Variks und warum wollen ihm alle Hüter den Hals umdrehen?

In Destiny 2 geht’s langsam volle Fahrt Richtung Beyond Light. Wir wissen jetzt, dass uns bald ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten bevorsteht: Variks. Der ist vom belächelten Händler zum verhassten Charakter geworden – doch warum sendet er nach 5 Jahren ein Notsignal?

Dieser alte Bekannte spricht plötzlich: Als am 22. September der neue Trailer zur kommenden Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) erschien, staunten die Hüter nicht schlecht. Da meldet sich ja überraschend Variks zu Wort.

Euch sagt der Name nichts? Kein Problem, wir beleuchten in diesem Artikel seine Hintergrundgeschichte, warum der einst beliebte Charakter für das tragischste Ereignis im Destiny-Universum verantwortlich ist und welche Rolle er im DLC spielen könnte.

Das müsst ihr wissen, um in Beyond Light mitreden zu können

Das ist Variks Stroy in Destiny 1:

Variks der Loyale ist der letzte bekannte Überlebende seines Clans, dem Haus des Urteils.

Den Hütern begegnete Variks zum ersten Mal im Riff.

Sehr zur Überraschung der Hüter arbeiten hier unsere Feinde, die Gefallenen, mit dem Volk der Erwachten zusammen – alles unter der Ägide von Königin Mara Sov.

2 Gefallene und das Königshaus der Erwachten: Mara & Uldren Sov

Seiner Königin ist Variks treu ergeben. Wir helfen ihrer Hoheit später und verfrachten den Gefallen-Superschurken Skolas ins Gefängnis der Alten. Den Spielern wurde Variks dann als Händler und der Typ mit der lustigen, Yoda-ähnlichen Sprechart bekannt.

Er spricht als einer der wenigen Gefallenen unsere Sprache – wenn auch nicht ganz fehlerfrei und immer mit einem langgezogenem „… jaaa?“ zu viel. Mehr über die Sprache unserer Gegner findet ihr hier:

Als dann die Königin und Prinz Uldren während Oryx‘ Angriff aufs Sonnensystem verschwanden, stand Variks ohne seine royalen Herrschaften dar. Er ging nun voll in seiner Pflicht als Aufseher im Gefängnis der Alten auf.

Kam Variks bisher in Destiny 2 vor? In Destiny 2 haben wir Variks bisher nicht persönlich angetroffen. Doch er hatte einen größeren Einfluss auf die Story als die meisten anderen Charaktere: Variks steckt hinter dem großen Ausbruch im Gefängnis der Alten.

Während dieser Knastrevolte kam Cayde-6 tragisch ums Leben und ein Aufschrei ging durch die Destiny-Gemeinde.

Seit 2 Jahren knabbern die Spieler am Tod von Liebling Cayde

Variks legte den Titel „der Loyale“ ab. Er hat es sich fortan zur Aufgabe gemacht, den Gefallenem zu altem Glanz zu verhelfen und sieht es als seine prophezeite Pflicht an, alle Gefallenen-Häuser unter einem Banner zu vereinen.

Seit gut 2 Jahren ist es nun still um Variks und seine Bemühungen. Wir wissen nur, dass er mit Eramis gesehen wurde. Und die nette Dame ist ganz nebenbei unser neuer Hauptfeind in Beyond Light. Sie führt das Haus der Dunkelheit auf Europa an – hatte aber aus den Schatten heraus schon länger ihre vier Arme im Spiel.

Erwartet uns in Beyond Light ein Freund oder Verräter?

Variks hat in den Augen vieler Spieler eine 180°-Kehrtwende gemacht. Er wurde vom coolen Paradebeispiel eines geläuterten Gefallenen zum verhassten Schurken.

Zwar hat er nicht den Abzug gedrückt, aber Caydes (Exo-)Blut klebt an seinen Händen. Er dürfte gleich hinter Uldren auf der Abschussliste der Hüter stehen. Was könnte sein plötzliches Erscheinen nun bedeuten?

Welche Rolle spielt Variks im DLC? Aus der kürzlich veröffentlichten Karte der DLC-Location wissen wir, dass es Variks ist, der die Spieler mit einem Notsignal nach Europa lockt.

Im Trailer vom 22. September spricht Variks zum Zuschauer und sagt, dass er und alle anderen auf der Suche nach Antworten auf den Eis-Mond Europa kommen. Sein Anliegen kennen wir: Die Gefallenen einen.

Aber ob er dabei Eramis und ihren Stasis-Gefallenen treu ergeben ist oder doch eine friedliche Einigung anstrebt, ist ungewiss. Er scheint sich dem Haus der Dunkelheit nicht angeschlossen zu haben, da er noch stolz die Wappen seines Hauses des Urteils trägt:



Variks und ein Gefallener aus dem Haus der Dunkelheit in Beyond Light

Man könnte auch spekulieren, dass Variks nach dem Fall von Eramis – immerhin hat sie ab dem 10. November eine Armee von Götter-schlachtenden Hütern auf den Fersen – die Scherbenhaufen der Gefallenen auffegt und als der prophezeite Kell der Kells dasteht.

So oder so, freut es viele Spieler, dass Variks endlich im Spiels selbst auftaucht und nicht nur in kryptischen Lore-Texten eine Rolle spielt. Sei es, um ihm seiner Strafe zukommen zu lassen oder weil man mehr von dem zwielichtigen Gesellen erfahren möchte.

In Beyond Light treffen wir auch auf andere Charaktere, die den Spielern seit 6 Jahren Rätsel aufgeben.