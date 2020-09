Neuer Trailer zu Destiny 2: Ausgerechnet ein Verräter macht euch heiß auf Beyond Light

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Auf welche Seite wird sich der zwielichtige Variks schlagen? Würdet ihr ihn gerne erledigt sehen, so wie diese 3 Charaktere: Destiny 2 killt offenbar 3 Figuren, die ihr kennt – aber als Text, also merkt’s keiner

Im Trailer sehen wir auch kurz eine neue Waffe, die in alter Bungie-Tradition ein neues Exotic sein könnte. Zudem wird es eine neue Mission geben, in der wir hinter Steuer eines Panzers dürfen und selbst die unheilvollen Pyramiden machen ihre Aufwartung.

Über das Schicksal dieser beiden Charaktere rätseln die Spieler schon lange und beide traten in Destiny noch nicht persönlich in Erscheinung.

Um diesen Trailer geht’s: Bungie hat heute, am 22. September, einen neuen Trailer zur kommenden Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) veröffentlicht. Im Fokus des Clips steht diesmal die DLC-Location Europa, der eisige Mond des Planeten Jupiters.

Ein neuer Trailer für Destiny 2 : Beyond Light zeigt, was unter der eisigen Oberfläche der DLC-Location auf die Spieler lauert. Dabei kommen 2 mysteriöse Charaktere zu Wort, auf die die Spieler seit Jahren warten. MeinMMO schaut, was sich da noch im Video versteckt.

