In Destiny 2 fand eine große Evakuierung statt, bei der wir aber nicht alle retten konnten. Leider bekommt aber kaum jemand die heldenhaften Schicksale mit.

Was ist passiert? In Destiny 2 ist die anrückende Dunkelheit kein fernes Rauschen mehr, sondern erstmals seit 6 Jahren eine direkte Gefahr. In Season 11 sind die düstere Pyramidenschenschiffe in unserem Sonnensystem angekommen. Da wir der rätselhaft Macht kaum etwas entgegenzusetzen haben, evakuieren wir die betroffenen Planeten.

Im Lore-Buch „Drangsal und Gegenwehr“ werden die Geschehnisse der Evakuierung erzählt. Wir lesen, dass nicht alle Figuren es in die sicheren Mauern der Letzten Stadt schafften. MeinMMO beleuchtet hier das Schicksal der Helden, die aus freien Stücken zurückblieben und sich auf ihre Art gegen die Dunkelheit aufbäumten.

Wer wissen möchte, wen wir erfolgreich evakuieren konnten und welche Geheimnisse dabei nach Jahren endlich gelüftet wurden, findet hier Infos:

Destiny 2: Neue Exotic-Quest bestätigt ganz nebenbei zwei wilde Fan-Theorien

Asher Mir – Io

Asher Mir kennt ihr als den stets schlechtgelaunten Wissenschaftler auf IO mit dem Roboterarm. Während Strikes schimpft er gerne und sagt euch alle naselang, wie blöd ihr eigentlich seid – warum kennt ihr euch auch so schlecht mit Radiolara-Seen aus?

Der griesgrämige Warlock Asher Mir

So erging es Asher: Was tut ein verrückter Wissenschaftler wenn am Himmel ein Alienschiff erscheint? Genau, er bombardiert es mit einer Railgun. Weil sich die Dunkelheit aber so nicht stoppen lässt und es scheinbar auf die Vex-Technologie auf Io abgesehen hat, macht Asher sich auf, um das zu verhindern.

Nach einem Plausch mit Eris und einem kurzen Gedanken an einen Abschiedsbrief bricht Asher ins Pyramidion auf. Wie wir auch muss er in dem Strike Laser-Barrieren ausweichen und bei seinem Vorrücken stapeln sich die Vex-Leichen nur so. Im Boss-Raum angekommen, lässt er sich dann Buchstäblich die Decke auf den Kopf fallen – so zerstört er das Pyramidion und begräbt sich heldenhaft selbst.

Sloan – Titan

Die Vorhut-Kommandantin wacht über den Mond Titan und ist unser Ansprechpartner für alle Belange dort. Sloan ist eine enge Vertraute von Zavala und ein stoischer, pflichtbewusster Titan wie aus dem Bilderbuch.

Sloan wird in der Lore gefragt, wie sie eigentlich ohne Helm auf Titan überlebt

So erging es Sloan: Als die Pyramidenschiffe zum Angriff auf Titan blasen und die Schar durchdreht, entschließt sich Sloan dem letzten Evakuierungs-Schiff beim Abflug zuwinken. Sie schlüpft dann in eine Art Kampfanzug aus dem goldenen Zeitalter.

Wie ein Wikinger vor Kampfeslust lachend und schreiend, stürzt sie sich in Titanen-Manier alleine gegen die beiden feindlichen Übermächte. Wir lesen nicht, dass sie bei dem Vorhaben tatsächlich stirbt. Es wird aber erwähnt, dass der Anzug ihr Licht unterdrückt – nur durch das Licht des Reisenden können die Hüter auferstehen.

Bruder Vance – Merkur

Bruder Vance ist wohl der größte Fan von Warlock-Legende Osiris. Der blinde Kultist hat sich auf Merkur niedergelassen und studiert wie sein Vorbild die Zeitachsen des Immerforst, aber nur rein theoretisch. Ihm wurde die Aufsicht über die Prüfungen von Osiris entzogen, da er scheinbar den Verstand verlor.

Vance sieht nichts, hört dafür aber seltsame Melodien

So erging es Vance: Als die Dunkelheit Merkur droht zu verschlucken, entscheidet sich Vance die Theorie zur Praxis zu machen. Er betritt den Immerforst und möchte so Osiris nacheifern – Vance hört jetzt sehr deutlich die verhängnisvolle Melodie, die ihn verrückt werden ließ.

In den unendlichen Zeitachsen oder parallelen Dimensionen oder Simulationen (wieder versteht keiner die Vex-Technologie) begegnet er sich dann plötzlich selbst. Beide gehen sich an die Gurgel und dem alternativen, noch sehenden, Bruder Vance werden die Augen ausgestochen. Es ist nicht ganz klar, was der eiskalte Mord bedeuten soll.

Warum stehen die vermeintlich „Toten“ noch bei mir rum?

Das ist das Problem: Wenn ihr jetzt eine der Locations besucht, stellt ihr überraschend fest, dass Asher, Vance und Sloan noch putzmunter genau dort stehen, wo sie seit Jahren zu finden sind. Das liegt zum einen daran, dass die Story aus Destiny 2 nicht deckungsgleich mit dem Zeitverlauf unserer echten Welt ist.

Durch die Verschiebung von Beyond Light um gut zwei Monate passt die Quest nicht so ganz chronologisch in die Season. In unserer Spielwelt haben die Pyramidenschiffe ihren Angriff noch nicht gestartet. Sie stehen noch starr in der Luft. In der Story des Spiels befindet sich die Welt aber mitten im Angriff. Das wird sich vermutlich erst kurz vor Season 12, eventuell mit einem Live-Event ändern.

Auf Io gehören die Pyramiden jetzt fest zum Inventar

Das ist das größere Problem: All die Schicksale und die Tragweite der Ankunft der Dunkelheit erschließen sich den meisten Hüter nicht.

Zockt man mit einem vollen Einsatztrupp und quatscht oder

hat schlicht keine Lust die Lore-Bücher zu lesen, erfährt man nichts von der Story.

Hier wären kurze Clips sehr wünschenswert. Gerade, weil Bungie immer wieder zeigt, wie schön sie Cutscenes inszenieren können. Nur am Ende der Quest in einem Nebensatz Zavalas davon zu hören, wird dem nicht gerecht.

Wie cool wäre es, den mürrisch brabbelnden Asher dabei zuzusehen, wie er mit seinem Vex-Arm einem Minotaurus den Kern hinaus reißt und dann unter Einsatz seines Lebens das zerstören muss, was er seit Jahren enträtselt.

All das finden wir – zugegebenermaßen sehr schön geschrieben – in den Lore-Texten. Aber so würde die Geschichte und die Stimmung, dass hier richtig etwas im Wandel ist, bei viel mehr Spielern ankommen.

Bei den Missionen mit Saint-14 hat Destiny 2 gezeigt, wie tolle Story im spiel inszeniert sein muss

Was denkt ihr, sind die 3 Charaktere tatsächlich alle erledigt oder treffen wir sie in Zukunft doch noch wieder? Ärgert ihr euch auch, dass die Geschichte sich schön liest, aber endlich auf andere weise dem spieler näher gebracht werden muss?

Wer weiß, eventuell überrascht uns Destiny 2 ja mit einem coolen Video, kurz bevor Beyond Light mit den neuen Stasis-Klassen starten.