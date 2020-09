Bei Destiny 2 wissen wir nun, wer Caydes Nachfolge antritt, wen wir während der großen Evakuierung retten konnten und was mit Rasputin passiert.

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Destiny keine Geschichte hat. Unzählige Story-Artikel und ganze YouTube-Channels mit Lore-Fokus beweisen das Gegenteil.

Doch eine Anschuldigung muss der MMO-Shooter über sich ergehen lassen: Die Geschichte ist wirr erzählt und teilweise werden Story-Stränge jahrelang nicht zu Ende geführt oder den Spielern werden Lore-Puzzleteile zugeworfen, aus denen selbst etwas zusammengeschustert werden muss.

Spoilerwarnung: Ab diesem Punkt ist das Weiterlesen auf eigene Gefahr.

Daher spekulieren die Fans und Lore-Experten in der Community unaufhörlich, sie kommen mit den wildesten Theorien daher. Wer Caydes Nachfolge antritt und was mit dem Maschinengott Rasputin passiert, wurde jetzt nebenbei in einer Quest geklärt.

Um diese Quest geht’s: Mit dem Weekly Reset am 8. September konnte endlich die große Evakuierungs-Quest abgeschlossen werden, auf die die Spieler seit dem Start der Season 11 hinfieberten. Diese Geschehnisse sind im Lore-Buch „Drangsal und Gegenwehr“ (Duress and Engress) niedergeschrieben.

Die große Evakuierung lief nicht so ganz nach Plan

Im Zuge der Evakuierung wegen der aufkommenden Dunkelheit in Form der Pyramidenschiffe haben es nicht alle Charaktere sicher zum Turm geschafft:

Sloane ist freiwillig auf Titan geblieben und hat in Titanen-Manier schreiend die Schar abgewehrt, als die Pyramidenschiffe den Angriff starteten

Asher Mir ist auf Io in die Tiefen des Pyramidions hinabgestiegen und hat dafür gesorgt, dass die Dunkelheit keinen Fuß in das Vex-Konstrukt setzen kann

Bruder Vance hat den Leuchtturm auf Merkur verlassen und ist im Immerforst auf eine alternative Version von sich selbst gestoßen – einer der beiden wurde sofort brutal ermordet

Ana Bray konnte den Mars sicher verlassen

Ob Sloan und Asher bei ihren Bemühungen starben, ist nicht so ganz geklärt. Mit Anas Flucht wurden aber die Frage nach Caydes Nachfolge und Rasputins Verbleib geklärt.

Vance, Sloan, Ana, Asher und ein Sweeper-Bot

Theorie 1 – Wird Caydes Killer auch tatsächlich sein Nachfolger?

Wer wird der neue Jäger-Anführer? Als Uldren Cayde vor 2 Jahren erschoss, ging ein Schrei durch die Community. Der beliebteste Destiny-Charakter wird seitdem betrauert und sein Posten als Anführer der Jäger ist seit Forsaken unbesetzt. Mit Anas Ankunft im Turm sprechen die erfahrene Jägerin und Commander Zavala natürlich über die Nachfolge.

Gerade als Ana den Posten ablehnen will, bekommt sie zu hören, dass sie eh nicht dafür infrage kommt. Denn sie hat Cayde schließlich nicht getötet.

Damit bestätigt Zavala das „Vanguard Dare“, eine Art Wette oder Versprechen, bei der überlebende Jäger den Posten des Anführers annimmt. Auf ähnliche Weise kam der ehemalige Space-Pirat Cayde damals an den Job.

Cayde wurde von uns zur Rechenschaft gezogen und vom Reisden als Hüter wiedererweckt

Damit dürfte die Theorie bestätigt sein und Uldren wird tatsächlich einer von den Guten. Noch wandert Caydes Killer ohne Gedächtnis als frisch erwachter Hüter durchs Kosmodrom.

Kürzlich wurden sogar neue Details zu Uldrens Zukunft in Beyond Light gefunden: Ein kleines Detail gibt Hinweise auf eine der besten Storys von Destiny 2

Theorie 2 – Der mächtige Maschinen-Gott lernt bald laufen

Was ist mit Rasputin? In Season 10 konnten wir die gefährliche Kriegsgeist-KI auf unsere Seite ziehen. Durch seine Hilfe wurde die Letzte Stadt in letzter Sekunde vor einem aus dem Orbit stürzendem Alien-Schiff gerettet.

Seitdem hat der Maschinen-Gott viele Federn gelassen und wurde durch die anrückende Dunkelheit an den Rand der Auslöschung gebracht. Um ihn zu retten, hat Ana ihn daher in ein Engramm codiert und ist mit einem mysteriösen, experimentellen Exo-Chassis an Bord zum Turm gekommen.



Welche Form wird Rasputins Exo-Körper haben?

Damit ist bestätigt, was viele Lore-Kenner seit einiger Zeit vermuten: Rasputin bekommt einen Roboter-Körper. Ob er ein normaler Exo wird oder noch immer die mächtigsten Waffen aus dem Goldenen Zeitalter befehligt, ist unklar.

Tut ihr euch auch schwer damit, Uldren als Caydes Nachfolger zu akzeptieren oder hat jeder eine zweite Chance verdient – er wurde ja schließlich damals verhext. Und was haltet ihr davon, den Sonnensystem-umspannenden Rasputin in einen Robo-Körper gequetscht zu sehen?

