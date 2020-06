Wie bewertet der bekannteste Lore-Experte von Destiny 2 die Geschichte des MMO-Shooters? Er kritisiert lose Enden, hebt wunderbar geschriebene Charaktere hervor und macht Hoffnung für die Zukunft.

Das ist der Story-Experte: In der Destiny-Community ist James Byford besser als „My Name is Byf“ bekannt. Er hat sich über Jahre den Ruf des größten Lore- und Story-Experten des Spiels erarbeitet.

Er wird dafür bewundert, dass er die vielen Puzzlestücke der Geschichte des MMO-Shooters akribisch zusammensetzt und mit seiner Süßholz-Stimme den Spielern näher bringt.

Selbst Entwickler Bungie ist auf den „Lore Daddy“ mehrfach aufmerksam geworden. Zuletzt hat Kommunikations-Chef Deej – das ist der, der sich nicht wie ein Pony reiten lässt – in einem Charity-Stream versucht, Byfs Stimme beim Lesen von Lore-Einträgen nachzumachen, sehr zur Freude der Zuschauer.

Der Verkünder der Destiny-Story, so wird Byf von der Community gesehen

Auch wir bei MeinMMO greifen für Story- und Lore-Artikel gerne auf Byf zurück:

Diesmal rechnet der Experte mit der Story von Jahr 3 ab (via YouTube). Er übt dabei harsche Kritik, meint aber auch, dass wir mit das Beste in Sachen Destiny-Story überhaupt erleben durften.

Die Story wird in lose Enden zerrissen…

Das wird kritisiert: Shadowkeep läutete das dritte Jahr von Destiny 2 mit einem Story-Paukenschlag ein: Die Hüter treffen endlich greifbar auf die mysteriöse Dunkelheit. Byf nennt es eine „monumentale Entdeckung“, als wir das Pyramidenschiff auf dem Mond betreten.

Shadowkeep sollte und wollte einen zusammenhängenden Handlungsbogen spannen. Der soll ein Jahr umfassen und in der Ankunft der Dunkelheit gipfeln. Doch dann folgt ein harter Schnitt, das große Ziel der Story wird aus den Augen verloren. „Jetzt beginnt alles auseinanderzufallen“, denn in den nun folgenden Seasons tritt die Geschichte um unseren Erzfeind in den Hintergrund.

Zwischendrin schimmert die dunkle Bedrohung – auf die ja seit 6 Jahren alles zuläuft – immer mal wieder durch. Doch meist geschieht dies unpassend: Mitten in Season 10 wird uns beispielsweise die Dunkelheit vor den Latz geknallt. Damit rückte die saisonale Geschichte rund um ein auf die Erde stürzendes Raumschiff aber in den Hintergrund.

Durch Shadowkeep nahm die Geschichte um die Dunkelheit und die Pyramidenschiffe richtig Fahrt auf

So sieht die Forderung von Byf aus: Generell bemängelt Byf, dass Destiny die Geschichte in zu viele Stränge aufdröselt, denen ein klares Ziel fehlt – sie laufen ins Leere.

Er fordert mehr Fokus auf das Ober-Thema, den großen Handlungsrahmen. So wird vorgeschlagen, dass die Charaktere aus den einzelnen Season sichtbarer mit dem Thema der Dunkelheit interagieren.

Es soll nicht auf die kleineren Handlungsstränge verzichten werden, sie sollen aber den roten Faden ergänzen. Byf meint, es muss ersichtlicher sein, „warum wir die Helden zurückbringen“. Die Antwort ist simpel: „Weil die Dunkelheit kommt!“

… die zu den besten Geschichten gehören, die Destiny 2 hat

Das lobt der Experte: Bei all der Kritik an den saisonalen Storylines muss Byf aber gestehen, dass diese Geschichten für sich betrachtet großes Kino sind.

Seit Jahr 3 finden die Spieler endlich große Brocken der Story auch wirklich im Spiel. Vorbei sind die Zeiten, in denen ausschließlich über Itembeschreibungen oder externe Texte die coole Geschichte von Destiny erzählt wurde – keine Angst, wer dieses Storytelling mag, wird nach wie vor fündig.

Besonders gut hat Byf die Geschichte um Saint-14 aus Season 9 gefallen:

Wir hören nicht nur von dem Kult-Charakter, in den Storymissionen stehen wir mit ihm Seite an Seite und erleben, wie er zum „größten Titanen, der jemals lebte“, wurde.

Durch uns steht Saint-14 quasi von den Toten auf

Wir erfahren, wie andere Charaktere in die Ereignisse verstrickt sind – beispielsweise der zeitreisende Warlock Osiris

In einer epischen Cutscene werden wir Zeuge, wie Saint-14 unsere Welt betritt und gleich seinen Dickschädel im Kampf beweist

Überraschend tauchte der Titan im Turm auf und versucht seitdem, mit der ihm fremd gewordenen Welt zurechtzukommen

All das haben wir im Spiel selbst erlebt oder in die Wege geleitet. Auf Bungie.net gibt es dazu ergänzende Kurzgeschichten. Daran hat Byf nichts auszusetzen, die Ereignisse sind hervorragend geschrieben und inszeniert. Doch leider fehlt die Verbindung zum großen Ganzen.

Die Ankunft der Dunkelheit macht Hoffnung auf die Zukunft

So sieht der Experte die aktuelle Season: Season 11 soll storymäßig die kritisierten losen Enden zusammenführen, soll uns auf das „nächste große Ding“ vorbereiten. Die Saison der Ankunft macht ihrem Namen alle Ehre: Die Pyramiden sind da und in Events stellen wir Kontakt mit ihnen her. Alles scheint endlich in eine Richtung zu laufen.

Viele interessante Charaktere werden in saisonale Tätigkeiten involviert und alle haben einen Bezug zur aufkommenden Dunkelheit, also dem Thema von Jahr 3:

Eris Morn und der Vagabund, die man sofort mit der Dunkelheit assoziiert, nehmen in Season 11 prominente Rollen ein

Fast vergessene Elemente werden gekonnt in die Handlung eingewoben: Savathûn und der Sohn von Oryx wollen verhindern, dass wir Kontakt mit den Pyramiden aufnehmen – was sollen wir nicht hören?

Savathûn wird seit Forsaken im Hintergrund als der Nachfolger von Oryx aufgebaut – Und Bungie bestätigte schon, dass die Hexen-Königin in 2021 ihren großen Auftritt bekommt

Auch die Eröffnungs-Quest und die wöchentlichen Ausflüge in die „Interfrenz“-Mission liefern seiner Meinung nach ab

Im neuen Prophezeiung-Dungeon aus Season 11 ergründen wir die Dunkelheit und die mysteriösen Neun

Noch ist die Season erst am Anfang und ein abschließendes Fazit ist daher nicht möglich. Aber schon jetzt attestiert Byf der Season 11 eine tolle Story, die endlich einen Fokus hat und gut geschrieben ist.

Stimmt ihr den Ausführungen des Lore-Experten zu oder seht ihr die Geschichte doch anders? Welches lose Ende würdet ihr gerne endlich abgeschlossen wissen? Wie es mit der Geschichte und Destiny 2 in Jahr 4 weitergeht, lest ihr: Destiny 2 geht noch Jahre als MMO weiter – Jenseits des Lichts und Pläne bis 2022