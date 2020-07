Destiny 2 verlängert Season 11 – So geht es für euch jetzt weiter

In Destiny 2 wird die Saison der Ankunft bis zum November 2020 verlängert. Welche neuen Inhalte sollen die Spieler bis zum nächsten DLC beschäftigen?

Deswegen wird die Season 11 verlängert: Am Abend des 16. Juli teilte Bungie offiziell mit, dass die heiß erwartete Herbst-Erweiterung „Jenseits des Lichts“ (Beyond Light) verschoben wird. Das neue Releasedatum ist nun der 10. November 2020. Damit kommt das DLC etwa 1,5 Monate später als angedacht – Der ursprüngliche Stichtag war der 22. September.

Damit einher geht auch, dass die momentan laufende Saison der Ankunft verlängert wird. Sie wird nun planmäßig am 10. November enden.

Daher wurde die Roadmap der Season 11 aktualisiert, der Fahrplan wurde also der neuen Länge angepasst:

Das erwartet die Hüter bis zum Herbst 2020

Neue Roadmap zeigt Inhalte bis Destiny 2: Beyond Light

Das ist neu: Das Festival der Verlorenen findet nun in Season 11 statt. Dabei handelt es sich um die Destiny-Version von Halloween. Das Event läuft vom 6. Oktober bis zum 3. November.

In welche gruseligen Aktivitäten es die Spieler dieses Jahr verschlägt oder welchen Loot es gibt, ist derzeit nicht bekannt. Es gibt aber:

Neue Masken

Neue Triumphe

Mumifizierte Prämien

Zusätzlich kündigte Bungie (via TWaB) an, dass Ritual-Aktivitäten angepasst werden sollen. Die Hüter können mit schnelleren Rangaufstiegen in Gambit und dem PvP rechnen.

Der Destiny-Entwickler weiß, dass dies nur ein kleines Trostpflaster ist, stellt aber noch weitere Leckerbissen für Season 11 in Aussicht:

Wir wissen, dass keine Extra-Portion Ruchlosigkeit oder Tapferkeit euren Hunger stillen kann, aber wir werden ein paar weitere Überraschungen parat haben, die wir auf dem Weg zur Veröffentlichung teilen werden.

Mit diesen gruseligen Skins lockte das Festival der Verlorenen 2019

Diese Events werden verlängert: Im September und November sollen zusätzliche Eisenbanner-Events die Spieler im PvP beschäftigen. Ob es dort auch frische Belohnungen zu verdienen gibt, oder ob die Spieler die aktuellen Waffen und Perks jagen können, ist unbekannt.

Die Triumphmomente 2020 werden bis zum 10. November verlängert. Ihr habt also (leider) mehr Zeit, um die Herausforderungen anzugehen und euch in den frisch belebten Raids auszutoben.

Was haltet ihr von dem vorgestellten Trostpflaster – Kann euch die Season 11 bis zum Herbst beschäftigen? Was glaubt ihr, zaubert Bungie noch bis zum großen DLC aus dem Zylinder?

Keinen Einfluss hat die Verschiebung übrigens auf das „Sonnenwende der Helden“-Event: Für eine „ramponierte“ Rüstung farmen Spieler in Destiny 2 sogar den halben Sommer