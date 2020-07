Für eine „ramponierte“ Rüstung farmen Spieler in Destiny 2 sogar den halben Sommer

In Destiny 2 startet bald das Sommer-Event Sonnenwende der Helden. Dabei können sich die Spieler besondere Rüstungen erarbeiten, die zu den begehrtesten des Games zählen. Jetzt wurden erste Bilder und Infos zum diesjährigen Event gefunden.

Was sind das für Rüstungen? In Destiny 2 können die Spieler sich nicht über einzigartige Waffen beschweren, besonders das neue Exotic sticht optisch und durch seine besondere Spielweise hervor. Bald gibt es für die Hüter aber auch neue Rüstungen, die echte Hingucker sind.

Die besagten Rüstungen sind an harte Herausforderungen gekoppelt und wer seinen Charakter damit zieren will, der ist gut und gerne den halben Sommer damit beschäftigt. Zu verdienen gibt es die Schmuckstücke aus dem Sommer-Event Sonnenwende der Helden.

Dieses Jahr trägt man als Hüter von Welt Brüche und Risse spazieren. Es scheint, als würde die Energie der Hüter durch ihre ramponierte Panzerung brechen:

Aus den Rissen der Sonnenwenden-Rüstung strömt Energie – Quelle: Ginsor auf Twitter

Sonnenwende der Helden 2020 in Destiny 2

Woher kommen die Infos? Die Informationen, auf die wir uns in diesem Artikel stützen, stammen vom Dataminer Ginsor. Der hat sich über Jahre einen Ruf als zuverlässige Quelle aufgebaut und hat zuletzt Exo-Waffen der Season 11 korrekt vorhergesagt.

Mittlerweile befinden sich auch in den bekannten Datenbanken wie light.gg zahlreiche Bestätigungen zu Ginsors Funden.

Bedenkt jedoch, dass die Infos nicht offiziell von Bungie und daher nicht in Stein gemeißelt sind.

Das wissen wir zum Sommer-Event: Ein Blick auf die Roadmap der Season 11 zeigt, dass die Sonnenwende der Helden dieses Jahr vom 11. August bis zum 8. September stattfindet. Damit fällt das Event zusammen mit den schon begonnen Feierlichkeiten, den Triumphmomenten 2020.

Abermals wird es die Hüter in die Europäische Luftzone verschlagen. Dieses besondere Gebiet ist nur während des Sommer-Events aktiv und kam mit seinen versteckten Truhen, Mini-Bossen und der „zerrissenen“ Optik letztes Jahr gut an – So mancher Hüter wünschte sich, dass die Zone dauerhaft bleibt.





Vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan – So sah der Upgrade-Prozess in der Vergangenheit aus

So erspielt und levelt ihr eure Rüstungen: Es hat den Anschein, als würdet ihr wieder mit einer kaputten Basis-Version der Sonnenwenden-Rüstung starten. Im Laufe des Events wird die Panzerung dann mehrstufig verbessert und repariert.

Dieser Upgrade-Prozess erfordert nicht nur Ausflüge in die Luftzone, sondern auch zahlreiche Aktivitäten aus ganz Destiny 2. Bei jeder Rüstungs-Stufe werden die Aufgaben schwerer, zum Ausgleich wird eure Rüstung aber auch immer schicker.

Einige der Herausforderungen dieses Jahr – Quelle: Ginsor

Deswegen sorgten die Rüstungen für Kritik: Um sich die komplett verbesserte Rüstung zu verdienen, müssen die Spieler enorm viel Zeit investieren. Leider wurden die Rüstungen trotzdem Level-technisch sehr schnell irrelevant.

Das bevorstehende Sunsettig dürfte da weiter auf die Motivation drücken. Auch auf MeinMMO habt ihr daher gefordert, dass die wohl hübschesten Panzerungen als universelle Ornamente ins Spiel kommen.

Ihr könnt euch übrigens auch wieder im Everversum die sogenannten Armor-Glows (Glüh-Effkte) für die Sonnenwende-Rüstung holen. Wer fleißig gespart hat, sollte dies auch mit Ingame-Währung tun können.

Warum die diesjährige Sonnenwenden-Rüstung deutlich länger zu bestaunen sein könnte, als gedacht, liegt an einer bald kommenden Änderung: Destiny 2 bringt Rüstungs-Feature, das sich viele wünschen – Richtiges Transmog