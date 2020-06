Destiny 2 gibt Vorgeschmack auf Waffen-Ruhestand – Und es nervt mich jetzt schon

Destiny 2 will Waffen nach einer Zeit in den Ruhestand schicken. Was das genau heißt, kann man nun bereits in einigen Fällen sehen. Und es nervt jetzt schon, meint der MeinMMO-Shooter-Experte Sven Galtizki.

Was hat es mit dem Waffen-Ruhestand auf sich? Im Zuge seiner Zukunftspläne hat Bungie bereits vor einiger Zeit mitgeteilt, dass Destiny 2 seine Waffen künftig in den Ruhestand (Sunsetting) schicken wird – zumindest die legendären.

Das heißt: Waffen (und Rüstungen) haben eine Art Verfallsdatum. Sie können nur bis zu einem bestimmten Powerlevel infundiert werden. Darüber hinaus wird man sie nicht weiter aufstufen können – sprich, ab einem bestimmten Zeitpunkt werden sie nicht mehr für das Endgame von Destiny 2 zu gebrauchen sein, weil sie ein zu geringes Powerlevel aufweisen.

Es sollen zwar neue Waffen kommen, doch Bungie behält sich vor, Waffen aus dem Ruhestand wieder zurückzubringen und sie wieder relevant zu machen.

Legendäre Waffen haben eine Art Verfallsdatum

Sunsetting erntet Kritik: So manch ein Hüter hat mit diesem Konzept kein Problem. Dadurch würde man auf lange Sicht immer wieder neue beziehungsweise andere Waffen spielen. Die „Rentner“ können zudem noch außerhalb des Endgames effektiv verwendet werden, wo das Powerlevel nicht ganz so kritisch ist oder keine Rolle spielt.

Doch es gab auch eine Menge Kritik. So wäre das ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich Waffen teils über mehrere Seasons in harter Arbeit erkämpft haben – gerade, weil Bungie immer wieder betont, man würde die investierte Zeit der Spieler respektieren.

Zum anderen wird befürchtet, dass zu wenig neue Waffen kommen werden und dass Bungie sich einfach nur alter Ressourcen bedienen wird, um Spieler dann bereits bekannte Waffen erneut erspielen zu lassen – bloß mit einem neuen Powerlevel oder mit leicht veränderter Optik.

Genau dieser Punkt machte auch mich sehr skeptisch. Und für das Zutreffen genau dieser Befürchtung gibt es nun in der Season 11 bereits erste Anzeichen.

Das saisonale Arsenal aus Season 8

Waffen-Ruhestand bei Destiny 2 – Hier gibt’s einen Vorgeschmack auf die Folgen

Mit der neuen Season ist nämlich stellenweise deutlich zu sehen, wie Destiny 2 mit Waffen umgeht und wie das „Zurückbringen“ von Waffen aussieht.

Meine Lieblings-Waffen sind zurück, aber so richtig freut’s mich nicht: Zum einen bedient man sich alter Ressourcen und bringt Waffen (und Ausrüstung) zurück, die sehr beliebt waren, die es aber immer noch nicht auf den neuen Standard mit Random Rolls sowie einem Slot für aktuelle Waffen-Mods geschafft haben.

Dazu zählen auch meine absoluten Favoriten unter den legendären Waffen – die IKELOS-Schießeisen aus dem Eskalationsprotokoll. Die entsprechende Sniper, MP, Handfeuerwaffe und Schrotflinte gab es bis zur Saison der Ankunft auch im dritten Jahr von Destiny 2 immer noch auf Stand von Jahr 1. Zwar konnte man das Powerlevel weiter steigern, doch die Rolls waren fest und es wurden nur Mods aus dem ersten Jahr unterstützt. Kurzum: die Waffen waren optisch immer noch cool, aber aus Gameplay-Sicht im Prinzip nutzlos.

Die IKELOS Handfeuerwaffe als „neue“ Version

Nun sind sie in Season 11 zurück – und zwar die gesamte Palette. Man bekommt sie nur nicht mehr aus dem Eskalationsprotokoll, sondern aus dem neuen Dungeon „Prophezeiung“ und aus dem neuen Kontakt-Event. Die gleichen Waffen, die gleiche Optik – nur jetzt mit Random Rolls und Support für aktuelle Mods. Auch einige anderen Waffen und Ausrüstungsteile aus Jahr 1 wie beispielsweise das ursprüngliche „Trials of the Nine“-Gear sind auf diesem Wege nun erhältlich.

Und so sehr ich diese Waffen auch liebe, so sehr bin ich davon auch genervt. Jetzt kann ich meine bisherigen 4 Meisterwerk-Exemplare zerlegen und darf mir das Ganze nochmal komplett neu zusammenfarmen. Eine Möglichkeit, die bereits erspielten Waffen auf den aktuellen Stand zu bringen, gibt es nicht.

Auch das ist zwar bereits in meinen Augen extrem nervig und alles andere als respektvoll gegenüber der von mir investierten Zeit, aber hier kann ich noch irgendwie noch ein Auge zudrücken. Schließlich kommen die Knarren jetzt zumindest generell auf den aktuellsten Standard und sind nicht komplett nutzlos. Das habe ich mir schon lange gewünscht.

Die IKELOS-Waffen

Doch bei einem anderen Beispiel werden die Folgen des Sunsettings noch deutlicher und dort kann ich auch nicht mehr drüber hinwegsehen. Denn das, was dort passiert, macht mir Sorgen.

Grind nach Waffen, die man im Prinzip schon eins zu eins hat: Bungie lässt Spieler in Season 11 neu nach einigen Waffen grinden, die sie im Prinzip bereits eins zu eins so im Inventar haben.

Das einzige, was die Schießeisen voneinander unterscheidet, sind das maximal mögliche Powerlevel und ein Symbol links oben in der Ecke des Waffen-Icons. Alles andere – sowohl die möglichen Rolls als auch die Optik oder die Bezeichnung der Waffen sind komplett identisch.

Eine dieser Waffen ist zum Beispiel das legendäre Automatikgewehr Magenknurren. Dieses wurde in der Season 11 „neu eingeführt“, trägt nun das saisonale Emblem der Saison der Ankunft und kann bis Powerlevel 1360 hochgezüchtet werden. Doch nur, wenn ihr es jetzt findet.

Magenknurren aus Season 11

Habt ihr die Waffe bereits zuvor mit einem guten Roll bekommen und sie vielleicht sogar zum Meisterwerk gemacht, habt ihr Pech. Denn diese verbleibt auf dem „alten Stand“ – sprich, sie hat ein altes Icon und kann nur bis Powerlevel 1060 infundiert werden. Wollt ihr sie auch noch im Sommer nächsten Jahres nutzen, dann dürft ihr euch dieses Automatikgewehr nun wieder neu erspielen.

Bitte, Bungie – überdenkt das: Ich persönlich habe mich sehr über Bungies Ankündigung für ihre Pläne bis 2022 für Destiny 2 gefreut. Generell schlägt das Spiel nun einen Weg ein, den ich mir in dieser Form bereits seit der Ankündigung von Destiny 2 gewünscht habe – nämlich ein großes Destiny-MMO, das auf Jahre fortgeführt und mit Content versorgt wird.

Auch dem Waffen-Ruhestand stehe ich nicht kategorisch ablehnend gegenüber. Doch sollte Bungie tatsächlich verstärkt darauf setzen, alte Ruheständler einfach eins zu eins mit einem neuen Powerlevel zurückzubringen, so wie in den geschilderten Fällen bereits geschehen, dann wäre das ein ziemlich herber Dämpfer für meine Vorfreude. Denn etwas aus dem Spiel rausnehmen und es dann Monate oder Jahre später wieder neu erspielen lassen – das ist in meinen Augen ein absolutes No-Go und fast schon faul (wenn auch nicht wirklich neu). Gerade, wenn die Anzahl wirklich neuer Waffen sich in Grenzen hält.

Die Seraph-Waffen

Auch in der Community gab es dafür ziemlich viel Kritik. Bungie kann durchaus auf Spieler-Feedback hören und ich hoffe, dass sie sich bei diesem Aspekt nochmals umorientieren. Wenn man Spielern, die diese Waffen bereits besitzen, zumindest die Möglichkeit geben würde, sie wirklich auf den aktuellsten Powerlevel-Stand zu infundieren, wäre das schon mal ein Anfang. Ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass Bungie hier einen Fehler begeht, bei dem sie in einiger Zeit sowieso wieder zurückrudern müssen und vermutlich auch werden. Und das nervt mich extrem. Denn das wird wieder auf dem Rücken der Spieler ausgetragen.

