Destiny 2: Was jeder über die coole Mechanik von Verfallenes Abbild wissen sollte

Seit Kurzem kann bei Destiny 2 das neue Waffen-Exotic Verfallenes Abbild (Ruinous Effigy) erspielt werden. Doch die Waffe kann mehr, als für so manch einen auf Anhieb ersichtlich ist. Wir erläutern ihre besondere Mechanik.

Was hat es mit dem neuen Waffen-Exotic auf sich? Die Leaks hatten also recht. Mit dem Weekly Reset vom 7.7. sind bei Destiny 2 nicht nur die Triumphmomente 2020 gestartet, sondern es ist auch eine neue Waffen-Quest live – für das exotische Spurgewehr Verfallenes Abbild. Sowohl das neue Waffen-Exotic als auch das dazugehörige Meisterwerk können jetzt also erspielt werden.

Worum geht’s hier? Und obwohl bereits eine Menge Hüter mit der neuen exotischen Waffe unterwegs sind und verschiedene Aktivitäten damit unsicher machen, so merkt man, dass noch längst nicht jeder mit der innovativen Mechanik der Waffe vertraut ist – egal, ob Träger oder Mitspieler. Deshalb wollten wir die wichtigsten Aspekte hier nochmal explizit erläutern.

Alles Wissenswerte zur exotischen Mechanik von Verfallenes Abbild

Was macht dieses Exotic aus? Mit Verfallenes Abbild bietet Destiny 2 seit langer Zeig mal wieder ein richtig exotisches Waffen-Exemplar. Dieses neue Spurgewehr teilt Leere-Schaden, wird im Energie-Slot getragen und benötigt Spezial-Munition.

Das sind die exotischen Perks:

Transmutation: Todesstöße mit dieser Waffe lassen ihre Opfer in Leere-Transmutationssphären kollabieren.

Evolution: Von euch erzeugte Transmutationssphären können aufgehoben und von euch oder euren Verbündeten als Waffen eingesetzt werden.

Kurzum: Ihr schaltet einen Feind mit dem Laserstrahl der Waffe aus und verwandelt ihn so in eine Sphäre. Diese kann von euch oder euren Verbündeten aufgenommen und wie eine Relikt-Waffe genutzt werden. Dabei könnt ihr eine leichte und eine schwere Attacke sowie einen Block ausführen.

Was macht der Meisterwerk-Katalysator? Durch den Kat wird der Waffe ein neuer Perk hinzugefügt. Feinde, die durch die Orbs von Verfallenes Abbild verletzt werden, erleiden mehr Schaden durch den Strahl der Waffe (circa 30 %).

Coolste Mechanik von einigen vernachlässigt: Bevor wir zu den Details der Mechanik kommen – eins vorweg. Nur die wenigsten Nutzer von Verfallenes Abbild, die mir bislang begegnet sind (und es waren schon einige) nutzen das eigentlich coolste Feature der Waffe – nämlich den Block. Doch gerade dieser ist sehr nützlich und macht die Waffe wirklich besonders und als Meisterwerk um einiges effektiver.

Konzentriert euch also nicht nur auf das Schießen mit der Waffe und auf Angriffe mit den Orbs, sondern nutzt auch unbedingt den Block.

Generelles zur Orb-Mechanik von Verfallenes Abbild:

Ein neuer Orb kann alle 5 Sekunden erzeugt werden. Nutzt ihr einen Orb, wird nicht die reguläre Munition der Waffe, sondern die Energie des Orbs verbraucht.

Die Orbs müssen aktiv aufgenommen werden, also auf Tastendruck. Nicht nur der Erzeuger – jeder Verbündete Hüter kann sie aufnehmen und nutzen

Egal, ob ihr den leichten oder schweren Angriff nutzt – bei einem Treffer wird der Gegner unterdrückt (falls er nicht stirbt). Sprich, er kann für eine Weile keine Fähigkeiten einsetzen, kann nicht schießen (KI-Gegner) und ist geblendet. Für den vom Block betroffenen Bereich gilt das Gleiche

Bei einem leichten Angriff behaltet ihr die Sphäre in der Hand und führt einen Nahkampfangriff aus. Das könnt ihr tun, bis die Energie/Munition abgelaufen ist (bis zu 29 leichte Angriffe möglich)

Bei einem schweren Angriff vollführt ihr eine Art Dunk. Dabei wird der Orb verbraucht, es ist also ein einmaliger Angriff. Aber dafür teilt ihr auch deutlich mehr Schaden aus

Der Block erzeugt eine Art Schutzschild um den Träger herum. Dieser Schild verringert den eingehenden Schaden für den Träger um das 3,25-fache, unterdrückt alle Gegner innerhalb der Blase und fügt ihnen Schaden über Zeit zu (etwas weniger DPS als der leichte Angriff, der selbst zum Vergleich zwischen einer Primär- und einer Spezialwaffe liegt)

Die Leere-Blase verschwindet, sobald ihr den Block loslasst

Was nicht jeder sofort erkennt:

Es ist egal, ob ihr den schweren Angriff bei voller oder bei 1x Munition ausführt – der Orb wird komplett verbraucht und der Schaden des schweren Angriffs bleibt immer gleich. Es kann also je nach Situation durchaus empfehlenswert sein, erst leichte Angriffe oder den Block einzusetzen und dann zum Schluss den Dunk zu nutzen

Führt ihr einen Block aus und kommt bei 1 Munition an, dann wird das Kraftfeld zwar immer noch aufrechterhalten und ihr macht immer noch Schaden, doch nun nehmt ihr auch selbst Schaden, der immer höher wird. Hört ihr nun nicht auf, zu blocken, werdet ihr definitiv sterben. Selbst ein Brunnen des Glanzes wird euch nicht retten können

Der Block lässt den Träger resistent gegen die Boss-Stampf-Mechanik werden

Der Block heilt euch zudem langsam, wenn ihr Gegnern Schaden zufügt. Ihr zieht ihnen also offenbar Lebenskraft ab und heilt euch damit selbst

Die Schadens-Reduzierung durch die Blase erstreckt sich nur auf den Träger, nicht auf andere Spieler in der Blase – auch im PvP. Doch der Träger kann so im Schmelztiegel beispielsweise 2 Kopfschüsse aus eine Sniper oder eine Ladung Schrot aus nächster Nähe überleben

Der Schaden, den Gegner innerhalb der Schutzblase erleiden, „markiert“ sie genau so, wie ein schwerer oder leichter Angriff. Seid ihr mit einer Meisterwerk-Version von Verfallenes Abbild unterwegs, erleiden also auch alle Gegner in der Blase 30 % mehr Schaden durch den Strahl der Waffe. Gerade gegen Gruppen ist das Exo dadurch sehr effektiv

PvE oder PvP? Situativ kann die Waffe in beiden Bereichen des Spiels glänzen.

Im PvP reichen 2 leichte Angriffe mit einem Orb für einen Gegner. Ein schwerer Angriff kann zudem ganze Gegner-Gruppen pulverisieren (dieser muss nicht mal direkt auf den Mann sein). Für eine aktive Super reicht ein schwerer Angriff aber nicht. Der Block lohnt sich auch im PvP als spontaner Schutz gegen Sniper oder Shotgun-Rusher, die man gerade mit einem voll aufgelevelten Kat exzellent kontern kann.

Im PvE ist Verfallenes Abbild eine sehr versierte Waffe, die gut für Group-Clearing ist, auch mal einem Major oder Boss ein gutes Stück vom Lebensbalken abziehen und euch sehr gut am Leben halten kann. Es ist jedoch kein DPS-Monster und somit nicht die erste Wahl für Bosse, doch auf jeden Fall eine gute Wahl für bestimmte Situationen in einer Vielzahl von PvE-Aktivitäten.

Wie sind eure bisherigen Erfahrungen mit diesem neuen Exo? Habt ihr noch mehr Tipps für dessen Einsatz oder weitere Feinheiten, die wir übersehen haben?