Destiny 2: Neues Exotic Verfallenes Abbild holen – So geht die Quest „Wachstum“

Bei Destiny 2 könnt ihr jetzt das Waffen-Exoitc Verfallenes Abbild (eng. Ruinous Effigy) erbeuten. Dafür müsst ihr eine mehrteilige Quest absolvieren, durch die wir euch in diesem Guide führen. Ihr findet hier die Fundorte aller Kalzifizierten Lichter und Marionetten, außerdem werfen wir einen Blick auf das neue Exo-Spurgewehr.

So startet ihr die Exo-Quest „Wachstum“: Um das neue Exotic Verfallenes Abbild in Season 11 euer Eigen zu nennen, müsst ihr eine längere Quest-Reihe absolvieren. Los geht die Aufgabe beim Primsa-Umformer. Der befindet sich neben dem Vagabunden, hier fokussiert ihr auch die neuen Umbral-Engramme.

Im Laufe der Wachstum-Quest werdet ihr vier Planeten besuchen und einige Sammelaufgaben sowie besondere Kills einheimsen müssen. Der erste von vier Quest-Schritten verlangt von euch, eine wöchentliche Story-Mission zu spielen.

Interferenz-Mission auf Io absolvieren

Das ist Quest-Schritt 1 – Geschenk: Bevor ihr die Interferenz-Mission angehen könnt, müsst ihr die wöchentliche Aufgabe „Mittel zum Zweck“ bestreiten. Der Ablauf unterscheidet sich nicht von den vorherigen Wochen.

Das ist die Aufgabe in der Woche vom 07. Juni bis zum 14. Juni:

Absolviert öffentliche Kontakt-Events auf Io oder Titan: Schon die Teilnahme an der Aktivität gibt euch Fortschritt. Nach zwei bis drei Durchgängen ist dieser Schritt abgehakt.

Sammelt Umbral Spuren: Diese Items werden automatisch aufgehoben und verlangen Kills oder die Teilnahme in verschiedenen Aktivitäten. Aktuell dürft ihr euch in Gambit, Gambit Prime, dem Eskalationsprotokoll oder der Abrechnung austoben

Interfrenz-Mission auf Io: Wählt die Mission über eure Map auf Io aus und verfolgt den gewaltigen Kreischer durch die lineare Story-Mission.

Habt ihr Savathûns Monster-Kreischer erlegt, erscheint neben Eris nun auch Zavala. Ihr erhaltet dann den nächsten Quest-Schritt.

Aus diesem Baum „schnitzen“ wir unser neues Exotic

Alle 25 Kalzifizierten Lichter und Savathûns Marionetten finden

Das ist Quest Schritt 2 – Pendel: Dieser Quest-Schritt teilt sich in 2 Aufgaben. Ihr könnt beide Aufträge aber auch parallel angehen:

Sammelt Fragmente Kalzifizierten Lichts (25)

Besiegt Savathûns Marionetten (15)

So findet ihr alle Fragmente Kalzifizierten Lichts: Die gesuchten Lichter befinden sich auf Io, dem Mars, Merkur sowie Titan. Mithilfe eures Geistes könnt ihr euch die Locations der Kalzifizierten Lichter anzeigen lassen – sie erscheinen dann als Quest-Marker, inklusive Distanz.

Da einige dieser Sammelobjekte dennoch recht gut versteckt sind, zeigen wir euch für alle 4 Locations die Fundorte in kurzen Videos.

Die 5 Kalzifizierten Lichter auf Titan:

Die 5 Kalzifizierten Lichter auf dem Mars:

Die 5 Kalzifizierten Lichter auf Merkur:

Die 10 Kalzifizierten Lichter auf Io:

So findet und besiegt ihr Savathûns Marionetten: Bei den Marionetten handelt es sich um spezielle Bessenen-Champions, die im Patrouillen-Gebiet von Titan oder Io auftauchen können. Sie werden von Mini-Bossen begleitet, die ihr aus dem Kontakt-Event kennt.

Das sind die 3 Möglichkeiten:

Zerstört 3 Besessenen-Sphären, um die Marionette und ihr Gefolge herbeizurufen

Besiegt die beiden Bessenen-Ritter und der gesuchte Champion erscheint. Um den Schild zu deaktivieren, müssen die Ritter nahe beieinander stehen

Vernichtet den Besessenen-Kabal, um die Marionette hervorzulocken. Ist er immun, beseitigt die Fäulnis in der Nähe

Am unteren linken Bildschirmrand werdet ihr zudem darauf aufmerksam gemacht, wenn ein „Disruptor“ in der Nähe ist. Damit sind die Marionetten gemeint.

Die Disruptor-Ritter müssen dicht beieinander stehen, damit ihr sie besiegen könnt

Das ist Quest Schritt 3 – Nährung: Dieser Questschritt verlangt von euch:

Gambit- oder Abrechnungs-Matches abschließen

25 Präzisions-Multikills

100 Leere-Kills

Ihr könnt dabei alle 3 Aufgaben zeitgleich angehen. Es gibt Bonus-Fortschritt, wenn ihr höhere Stufen der Abrechnung meistert, Kills als Eindringling landet oder den Eindringling selbst erlegt.

Habt ihr alle Aufgaben erfüllt, erhaltet ihr ein einzigartiges, exotisches Engramm. Sorgt also dafür, dass ihr Platz im Inventar habt.

Das ist Quest Schritt 4 – Formgebung: Ihr müsst nun zurück zum Prisma-Umformer im Turm. Dort entschlüsselt ihr euer neues Exotic-Engramm und erhaltet die neue exotische Waffe. Damit habt ihr die Quest „Wachstum“ gemeistert.

Alle Quest-Schritt gibt es hier im Video von Nexxoss Gaming auf Deutsch führt euch:

Nexxoss Gaming führt euch durch die Quest

Verfallenes Abbild (Ruinous Effigy) – Die Belohung für eure Mühen

Das kann das Exotic: Verfallenes Abbild gehört zu den verrücktesten Waffen in Destiny 2. Das Exo-Spurgewehr, verursacht Leere-Schaden und benötigt dafür Spezial-Munition. Besonders spannend wird es aber durch seine exotischen Perks:

Transmutation: Todesstöße mit dieser Waffe lassen ihre Opfer in Leere-Transmutationssphären kollabieren.

Evolution: Von dir erzeugte Transmutationssphären können aufgehoben und von dir oder deinen Verbündeten als Waffen eingesetzt werden.

Verfallenes Abbild – Quelle Nexxoss Gaming auf YouTube

Ihr erledigt also einen Feind mit eurem Laserstrahl und verwandelt sie so in Sphären, die ihr wie eine Relikt-Waffe tragen und damit unterschiedliche Aktionen ausführen könnt. Euch stehen beispielsweise leicht sowie schwere Attacken und ein Block mit Bereichs-Schaden zur Verfügung. Nebenbei verstärken diese Aktionen auch noch euren normalen Laserstrahl.

Wir werden uns hier auf MeinMMO bald genauer mit den Funktionsweisen von Verfallenes Abbild beschäftigen und euch auch alles zum Meisterwerk-Katalysator des Exotics verraten.

Die Saision der Ankunft bietet auch andere Exo-Waffen. Lest hier, was euch noch erwartet: Alle neuen Exotics der Season 11, die bisher bekannt sind