Destiny 2 bekommt in Jahr 4 endlich eines der wohl meist gefragtesten Rüstungs-Features, nach dem sich viele Spieler schon so lange sehnen – ein Transmog-System.

Destiny 2 bietet zahlreiche Möglichkeiten, um eure Hüter optisch nach euren Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Doch ein beliebtes Individualisierungs-Feature blieb den Hütern bisher verwehrt – zumindest in vollem Umfang.

Das wünschen sich die Hüter schon seit Destiny 1: Wie der Franchise Director Luke Smith im aktuellen „This Week at Bungie“-Blog mitteilte, wird Destiny 2 ein Transmogrifikation-System erhalten – kurz Transmog.

Die Einführung soll im Laufe von Jahr 4 (beginnt im Herbst 2020) erfolgen, noch befinde sich das Feature in einem frühen Entwicklungsstadium, so Smith.

Bald sollen Spieler so cool aussehen, wie sie wollen

Transmog gehört bis heute zu den wohl meist gefragtesten Features für Destiny. Zwar gibt es das System in einer Art abgespeckter Form bereits – die universellen Ornamente – doch diese haben in den Augen vieler Hüter zu viele Einschränkungen bei der Nutzung (dazu gleich mehr). Das soll sich jedoch offenbar ändern.

Übrigens, Bungie hat bereits einige weitere Dinge zu Jahr 4 verraten: Nichts mehr verpassen – So will Bungie die Seasons verbessern

Wie funktioniert Transmog? Das Transmog-Feature wird es den Spielern erlauben, ihre Rüstungsteile in universelle Ornamente umzuwandeln. Diese können dann bei anderen Rüstungsteilen angewandt werden und somit deren Aussehen ändern. Das Zielobjekt erhält dann die Optik des Gegenstandes, von dem das Ornament erstellt wurde.

Das Aussehen eurer Liebslingsrüstung könnt ihr bald überall mit hinnehmen

Die Umwandlung von Rüstung zu universellen Ornamenten soll dabei durch Ingame-Leistungen oder durch Silber (Echtgeld-Währung) ermöglicht werden. Weitere Details gab es dazu bislang nicht. Zudem sieht es so aus, als ob das Feature nur für Rüstungsteile gedacht ist – Waffen wurden in diesem Zusammenhang nicht erwähnt.

Außerdem sollen ab der Season 12, also dem Start von Jahr 4, unter anderem keine Rüstungsornamente mehr verkauft werden, deren Look sichtbar auf bestimmten Ingame-Aktivitäten basiert. Transmog wird also eine wichtige Rolle spielen, wenn ihr den Look eurer (hoffentlich) schicken, neuen Raid-Rüstung auf andere Rüstungsteile übertragen wollt.

Das bietet Destiny 2 im Moment: Aktuell hat Destiny 2 schon eine Art Tansmog-System – allerdings eine abgespeckte Light-Version.

So kann man zwar mithilfe von universellen Ornamenten, einem Teil von Armor 2.0, den Look von Rüstungsteilen verändern, allerdings stammen diese Ornamente größtenteils aus dem Everversum oder dem Season Pass. Besser gesagt von Everversum-Rüstungs-Sets.

Im Moment gibt es keine Möglichkeit, den Look von beispielsweise Raid-Rüstungen oder coolen Armor-Pieces aus der Open World auf andere Rüstungs-Items zu übertragen.

Doch genau das wünschen sich zahlreiche Spieler. Viele halten die universellen Ornamente nur für einen Schritt in die richtige Richtung. Doch das System gehe nicht weit genug, wurde laut zahlreichen Hütern nicht konsequent zu Ende gedacht. Man soll den Look jeder Rüstung auf jede andere mit besseren Stats übertragen können. Und genau das will Bungie in Jahr 4 nun ermöglichen.

Was haltet ihr davon? Ein längst überfälliger Schritt, auf den ihr euch freut? Oder lässt euch diese kommende Änderung komplett kalt?