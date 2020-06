Destiny 2: Erstes Eisenbanner in Season 11 startet bald – Das ändert sich

Bei Destiny 2 steht in der Saison der Ankunft nun das erste Eisenbanner vor der Tür – mit einigen Neuerungen. Wir zeigen zudem, wann genau das PvP-Event stattfindet und welchen Loot ihr euch dort erspielen könnt.

In Kürze ist es soweit: Dann stattet Lord Saladin erstmals in Season 11 dem Turm einen Besuch ab und läutet das erste Eisenbanner in der Saison der Ankunft an. Eine Woche lang können sich die Spieler dann unter den strengen Blicken des Eisernen Lords im PvP austoben und ihr Licht mit anderen Hütern messen.

Wann startet das 1. Eisenbanner der Season 11? Los geht’s mit dem Weekly Reset am Dienstag, dem 30. Juni, um 19:00 Uhr. Bis zur wöchentlichen Zurücksetzung am 7. Juli habt ihr Zeit, den Schmelztiegel im Rahmen dieses PvP-Events unsicher zu machen euch die Event-spezifischen Belohnungen zu schnappen. Als Modus dürfte dabei mit großer Sicherheit Kontrolle aktiv sein.

Übrigens, im Verlauf der gesamten Eisenbanner-Woche wird es einen Bonus auf Tapferkeit geben. Eine gute Chance, seinen Rang zu pushen und so an weitere Belohnungen zu kommen.

Lord Saladin

Das ändert sich beim Eisenbanner mit der Season 11

Der Loot: Der Eisenbanner-Loot der Season 11 ist nicht wirklich neu. Dabei handelt es sich vielmehr um zurückkehrende Waffen und Rüstungsteile.

So kehren die „Eiserne Gemeinschaft“-Rüstungs-Sets aus der Season 5 für alle 3 Klassen zurück – in neuem Anstrich. Dafür müsst ihr aber zunächst eine Quest absolvieren.

Zudem wird der Waffenpool aus insgesamt 8 Schießeisen bestehen:

Der Vorwärtspfad – Automatikgewehr

Die Rettung des Narren – Pistole

Leuchtende Sphäre – Raketenwerfer

Rabenschwarm – Granatenwerfer (mit der beste im Power-Slot)

Adlerkrallen – Scoutgewehr

Fuchsbiss – Sniper

Orewings Hammer – Granatenwerfer (Spezial-Slot)

Crimils Dolch – Handfeuerwaffe

Alle diese 8 Eisenbanner-Waffen kommen diesmal mit dem maximalen Cap aus der Saison der Ankunft. Sie gehen also maximal bis Powerlevel 1.360 hoch und werden so auch im Rahmen von Jahr 4 nützlich bleiben, bis sie dann in Season 15 „in den Ruhestand“ geschickt werden.

Destiny 2 gibt Vorgeschmack auf Waffen-Ruhestand – Und es nervt mich jetzt schon

Diese beiden Waffen bekommen neue Perks spendiert

Neue Perks: Das Automatikgewehr Der Vorwärtspfad sowie die Pistole Die Rettung des Narren wurden für das Season-11-Eisenbanner neu aufgelegt und können nun mit neuen, Eisenbanner-spezifischen Perks rollen.

Beim Vorwärtspfad ist es der Perk Eiserner Blick. Verbessert stark die Zielerfassung auf Kosten von Reichweite

Bei der Rettung des Narren ist es der Perk Eiserner Griff. Verbessert stark die Stabilität auf Kosten von Nachladegeschwindigkeit

Mehr zu diesen und anderen neuen Perks aus der Saison der Ankunft erfahrt ihr hier: So gut sind die 5 neuen Waffen-Perks aus Season 11

Das Matchmaking: In Season 11 wurde auch im Eisenbanner das Skill-based Matchmaking (SBMM) deaktiviert. Das heißt, euer Können und Stats haben keinen Einfluss darauf, welche Gegner ihr im Eisenbanner vorgesetzt bekommt.

Damit will Bungie wieder mehr Spaß in das PvP von Destiny 2 bringen. So soll es zu kürzeren Wartezeiten vor Matches kommen, eine bessere Verbindungsqualität gewährleistet werden und vor allem lockerer und unbeschwerter zugehen. Die Hüter sollen nicht stets „schwitzen“ und immer ihr Bestes geben, sondern einfach mal Spaß haben.

Was kommt noch in Season 11? Was steht eigentlich nach dem Eisenbanner in der Saison der Ankunft noch alles an? Unter anderem warten die Triumphmomente sowie das Sommer-Event Sonnenwende der Helden auf Euch. Mehr erfahrt ihr hier: Destiny 2 stellt Roadmap für Season 11 vor – Das erwartet euch bis Jahr 4