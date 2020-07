Der neue DLC von Destiny 2, Jenseis des Lichts („Beyond Light“) wurde verschoben. Das ruft die unterschiedlichsten Reaktionen bei den Spielern hervor. Andere Spiele, die ebenfalls nicht zum geplanten Datum erscheinen, erleben ein milderes Klima in der Community. Woran liegt’s?

Das ist der Situation: Vor einigen Tagen hat Bungie angekündigt, dass der neue DLC von Destiny 2, Beyond Light, verschoben wird. Das neue Release-Datum ist der 10. November 2020. Ursprünglich war der 22. September angedacht.

Damit die Spieler dennoch etwas zu tun haben, wurde die Season 11 um einige Wochen verlängert. So bliebt zumindest etwas mehr Zeit, um die alten Inhalte noch zu spielen oder die letzten Erfolge zu sammeln.

Beyond Light wird verschoben – nicht alle finden das gut.

In der Community haben beide Nachrichten allerdings für gemischte Gefühle gesorgt. Von Verständnis über Spott bis hin zu Wut lässt sich fast jede Emotion wiederfinden.

Von „finde ich fair“ bis „man kann sich auch alles schönreden“

Das sagen die Spieler: Auf reddit, Twitter und hier auf MeinMMO diskutieren die Spieler seit der Ankündigung rege darüber, wie es zu der Verschiebung kommt, was sie bedeutet und teilen ihre Meinung darüber, was sie davon halten.

Ein großer Teil der Fans zeigt Verständnis dafür. Die aktuelle Coronakrise sei kein Spaß und eine Belastung für viele Firmen. Wenn Bungie etwas länger brauche, sei das eben so – und man habe ja rechtzeitig Bescheid gesagt:

Finde ich fair. Gute 2 Monate vor Release wird direkt informiert, anstatt das kurz vor knapp zu machen. Die Art offene Kommunikation gefällt mir. Shin Malphur auf MeinMMO

Auch auf Twitter gibt es einiges an Zustimmung und sogar Spieler, die das Positive in der Situation sehen. Twitter-Nutzer @JuanOo22610701 etwa berichtet, dass ihn Corona die letzten Wochen so stark beschäftigt hat, dass er den aktuellen Content noch nicht spielen konnte. Das will er nun in der Zeit nachholen, in der Beyond Light veschoben wird.

Bro i been struggling this pass weeks with co19 i got so sad that i wasn’t able to play the old content before it goes away but with this delay i have time im so happy glad they did this thank you pic.twitter.com/w3YwmhmQZv — Juan Oo (@JuanOo22610701) July 16, 2020

Viele Spieler hoffen nun, dass Bungie die Zeit nutzt, um Fehler auszubessern und ein besseres Produkt abzuliefern. Ihnen ist eine gute Erweiterung wichtiger als eine, die zu schnell erscheint und dann nicht vollständig ist.

Das wird kritisiert: Allerdings sind nicht alle Spieler damit zufrieden. Es gibt Kritik an der Verschiebung, am Umgang mit dieser als auch an der Entwicklung selbst. So schreibt etwa MeinMMO-Leser S.Kahlcke:

Man kann sich auch alles schönreden – der DLC wurde erst vor 5 Wochen angekündigt. Das Bugfixing wird, wie immer bei Bungie, eh erst ungefähr ein halbes Jahr nach Release rudimentär abgeschlossen sein – egal wie lange das nun verzögert wird.

Einige weitere Spieler sind schlicht enttäuscht, noch länger warten zu müssen und bezweifeln, dass diese zusätzliche Zeit ausreicht, um wirklich alle Bugs auszumerzen. Sie verspotten das Vorhaben, ein Qualitätsniveau zu halten – das habe schon in der Vergangenheit nicht funktioniert.

Destiny 2 ist Teil des Alltags

Warum sind Spieler so aufgebracht? Destiny 2 ist ein Service-Game und damit ein Teil des Alltags vieler Spieler. Sie sind es gewohnt, nach der Arbeit ihr Lieblingsspiel zu zocken. Allerdings haben selbst Arbeitstiere nach einer gewissen Zeit die Inhalte durchgespielt.

Sie erwarten deshalb von einem Team, das ein Spiel über lange Zeit betreut („games as a service“), dass die Story weitergeht, neue Inhalte kommen, es einfach mehr zu tun gibt. Bleibt das aus, sind sie enttäuscht.

Wäre die Rede hier nicht von einem DLC für ein beliebtes MMO, sondern von einem neuen Spiel, sähe die Sache vermutlich ganz anders aus. Das argumentiert MeinMMO-Chefredakteur Gerd Schuhmann:

Das ist auch der Unterschied zwischen einem Retail-Spiel und einem Games-as-a-service. Cyberpunk ist ja nicht im Alltag der Leute drin – Destiny schon. Leute spielen das, Leute wollen das weiter spielen. Deshalb regt’s auch Leute tierisch auf, dass die neuen „Das Lied von Eis und Feuer“-Bücher (Game of Thrones) sich ewig hinziehen. Die Leute haben schon viel in dieses Universum investiert und wollen wissen, wie es weitergeht. Während halt „Ein neuer Roman kommt 2 Monate später“ – an sich, echt kein Problem ist.

So sah es früher aus: Bereits früher hat Bungie wichtige Inhalte von Destiny 2 verschoben. Die große Erweiterung Shadowkeep etwa hat sich um 2 Wochen verzögert.

Damals war der Aufschrei allerdings noch nicht so ganz groß, die Spieler hatten dafür mehr Verständnis. So hieß es etwa von SolarPhantom auf reddit:

Das ist ein großer erster Schritt für Bungie als unabhängiger Entwickler. Sie bringen ein paar fundamentale Änderungen an Destiny 2, starten eine Free-2-Play-Version mit Cross-Save und einer neuen Erweiterung. Das sollten sie auf den Kopf treffen – besser, wenn es verschoben ist und gut wird, als wenn der Launch verbuggt und unvollständig ist.

Cyberpunk und New World kämpfen nicht mit dem Problem

So sieht es bei anderen Spielen aus: Die Corona-Krise ist nicht nur bei Destiny 2 ein Problem und sorgt für Verschiebungen. Auch andere Spiele haben kürzlich angekündigt, dass sie nicht zu geplanten Datum erscheinen werden:

Beide Spiele kämpfen allerdings nicht mit dem Unmut ihrer Spieler wie Destiny 2 – oder zumindest nicht in dem Ausmaß. Cyberpunk ist ein vollkommen neues Spiel und hat einen großen Hype erlebt. Fans warten offenbar gerne etwas länger, wenn sie dafür das grandiose Erlebnis bekommen, auf das sie hoffen.

Hier seht ihr, wie sich Cyberpunk spielt.

Bei New World ist sich ein großer Teil der Community einig, dass länger warten hier besser ist als ein überstürzter Release. So schriebt etwa MeinMMO-Leser MT:

„Ich bin kein großer Fan von ständigen Verschiebungen. Aber in diesem Fall ist es die einzig richtige Entscheidung. Denn was ich noch weniger leiden kann, sind nicht zuende gedachte und gebrachte Spiele!“

An New World hängen viele Hoffnungen. Es ist endlich wieder ein neues, (westliches) MMORPG – ein Genre, bei dem Fans bereits seit 2014 (The Elder Scrolls Online) bzw. 2016 (Black Desert) auf AAA-Nachschub warten.

Nach dem Flopp von Crucible auf Steam hoffen die Genre-Fans deswegen, dass Amazon sich die Zeit nimmt, um New World wirklich gut zu machen. MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski ist ebenfalls der Ansicht, dass das ein richtiger Schritt ist:

Die Verschiebung von New World kann nur gut sein – Auch, wenn sie mich traurig macht

Das sind weitere Bedenken: Die Verschiebung von Beyond Light bringt allerdings einige weitere Probleme mit sich. Die Spieler sorgen sich darum, ob sie genug Zeit finden, den neuen DLC dann überhaupt ausgiebig zu spielen. Denn im November sollen gleich mehrere coole Spiele kommen:

10. November – Destiny 2: Beyond Light

17. November – Assassin’s Creed: Valhalla

19. November – Cyberpunk 2077

„Herbst 2020“ – World of Warcraft: Shadowlands (wir vermuten, dass der Release ebenfalls auf den November fällt. Die Beta ist im Juli gestartet und in der Vergangenheit dauerten Betas grob 4 Monate)

Zudem sollen die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 zu Weihnachten auf den Markt kommen. Das bedeutet in der Regel einen Release-Zeitraum zwischen September und November.

Sollten die neuen Konsolen ebenfalls im oder um den November erscheinen, werden viele Spieler sicherlich neue und exklusive Games auf ihren Spitzen-Konsolen spielen wollen und keine alten DLCs. Die Befürchtung der Destiny-Fans ist deswegen, dass Beyond Light nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es vielleicht verdient oder sogar Spieler verliert. Genaueres dazu können wir aber wohl erst sagen, wenn es so weit ist.