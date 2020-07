Der Release von New World ist verschoben. Sowohl die Beta als auch das MMO selbst werden erst im Frühling 2021 erscheinen. MeinMMO-Redakteurin Leya Jankowski ist traurig darüber. Sie ist aber auch davon überzeugt, dass diese Entscheidung richtig für die Spieler und das MMO sein wird.

Ach, New World, was machst du nur mit mir?

Das neue MMO der Amazon Game Studios und mich verbindet eine wechselhafte Beziehung. Ich gebe euch hier einen schnellen Umriss:

New World katapultierte sich für mich also vom totalen Desinteresse dahin, dass ich den Release jetzt im August 2018 kaum mehr abwarten konnte!

Die Nachricht, die mich traurig machte

Ich hatte schon einen Plan zurechtgelegt, wann ich Ni No Kuni durchgespielt haben muss, um pünktlich zur Beta in zwei Wochen startklar zu sein. Ein Singleplayer-RPG, das ich zur Überbrückung spielen wollte. Ab dann, voller Fokus auf New World.

Plötzlich heißt es: Release von New World auf Frühling 2021 verschoben und die Beta mit dazu.

Mal wieder spielte Amazon Game Studios mit meinen Gefühlen. Diesmal war ich aber traurig und meine Zweifel gegenüber dem Spiel machten sich bemerkbar.

New World wurde nämlich nicht zum ersten Mal verschoben. Ursprünglich lag das Release-Datum von New World im Mai 2020 – das verschob Amazon aber am 9. April. als Grund nannte man den Ausbruch des neuartigen Corona-Virus. Jetzt wird New World um mehr als ein halbes Jahr verschoben. Diesmal sollen der Grund fehlende Inhalte für das Mid- und End-Game sein.

Gerade das frisch gezeigte PvE-Gameplay von New World machte mir große Lust auf mehr.

Die Verschiebung ist eigentlich keine Überraschung

Die Nachricht um den verschobenen Release war im ersten Moment ein kleiner Schock für mich. Für MeinMMO wäre es schließlich auch gut gewesen, Mal wieder ein neues MMO aus dem Westen mit einem Publisher im Rücken wie Amazon betreuen zu können.

Amazon hatte sogar kürzlich noch an der Werbetrommel gewirbelt, um das Interesse kurz vor Release zu befeuern. Im Zuge des Events Summer of Gaming veröffentlichte man noch einen neuen Combat-Trailer, der allerdings scharf kritisiert wurde. Es stand die Frage im Raum, ob so ein MMO im Jahr 2020 aussehen dürfe.

Warum die Verschiebung zu erwarten war: Schauen wir rüber zu einem anderen Spiel aus dem Hause Amazon: Crucible. Der Free2Play-Hero-Shooter hatte einen ziemlich schlechten Start. Das Spiel ist technisch noch unsauber, es ist im Gameplay noch stark ausbaufähig und es konnte auch nur geringes Interesse bei Spielern erzeugen. Das alles führte zur Un-Veröffentlichung von Crucible. Der Hero-Shooter startete am 1. Juli in eine hinterher gezogene Beta nach Release.

Ich gehe stark davon aus, dass der katastrophale Start von Crucible mit dafür verantwortlich ist, dass man bei New World die Reißleine zog und den Release im August radikal stoppte.

New World hatte schon geschlossene Alpha-Phasen. Obwohl auf diesen ein NDA, also eine vertragliche Schweigepflicht, liegt, plaudern hier und da Mal angebliche Spieler. Es wird oft behauptet, das Spiel sei noch nicht reif. Es fehlen noch zu viele Inhalte und auch technisch sei das MMO noch nicht auf einem Release-Stand. Hierfür gibt es jedoch keine Beweise, wegen besagter NDA.

In einem Interview mit MeinMMO erzählte Amazon jedoch, dass die Alpha-Spieler sich tatsächlich mehr PvE-Inhalte wünschen – mehr Quests allem voran.

Der kostenlose Hero-Shooter Crucible war zu Release noch unreif und wurde rückwirkend in die Beta geschickt. Das gleiche möchte Amazon sicher nicht für New World.

Die Verschiebung vom Release ist die richtige Entscheidung

Ich erzählte euch zu Beginn des Artikels über meine wechselhafte Beziehung zu New World nicht nur, um euch meine Gefühlswelt zum Spiel zu zeigen. Wie ihr daran erkennt, hat Amazon mit New World seine komplette Vision geändert.

So sehr ich mich auch freue, dass New World nun auf PvE-Inhalte setzt und das Erkunden der Welt belohnt, ist mir umso bewusster, dass sich in so einem radikalen Wandel eine Gefahr birgt. Es hätte zu Beginn des MMOs nicht Mal Quests gegeben. Alles hätte sich nur um Massenschlachten, den Aufbau einer eigenen Wirtschnaft und das Einnehmen von Gebieten drehen sollen.

Die mystische Lore, die NPCs, die Fraktionen, das Housing, die tiefen RPG-Systeme, die Arena-Bosse – das alles kam später. Das alles kam, nachdem das Spiel gegen ende 2019 seine Ausrichtung wechselte. Das passt zur Aussage der Entwickler, dass der Release von New World auf Grund von fehlender Inhalte im Mid- und End-Game erneut verschoben wird.

Die Entwickler werden wohl wissen, warum sie sich nochmal bis in den Frühling 2021 die Zeit nehmen, um New World fertig für den Release zu bekommen. Die Veröffentlichung ist für ein MMO immens wichtig, um bestehen zu können. Server-Probleme und ein technischer Schluckauf werden in der Regel verziehen. Wenn aber grundlegende Dinge unstimmig sind und die Spieler zu schnell durch den Content brennen, dann erholt sich ein Service Game nur schwer oder gar nicht mehr.

Das Problem war auch beim MMO-Shooter Anthem von BioWare zu beobachten – die Grundlagen stimmten und waren spaßig, aber es war einfach ein unfertiges Spiel zu Release. Wir wissen, dass das nicht gut für Anthem ausging.

Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass die Verschiebung unter all diesen Umständen nur gut sein kann.