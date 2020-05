Anthem 2.0 macht klar: Erwartet keine Wunder, sondern ehrliche Arbeit

Nach 3 Monaten Schweigen meldet sich BioWare und spricht über Anthem, ihren gescheiterten Blockbuster aus 2019. Das Reboot bekommt jetzt ein Gesicht. Was uns BioWare verrät, ist zum Teil ernüchternd und zum Teil ermutigend.

Das ist die Situation in der Kurzfassung: Anthem erschien im Februar 2019 mit viel Hype. Doch rasch stellte sich heraus, dass der „Jeder ist Ironman“-Shooter unter tief sitzenden Problemen litt. Die Content-Pipeline brach zusammen, alle Pläne wurden im September 2019 gestrichen und es herrschte lange Funkstille.

Im Februar 2020 kündigte BioWare dann ein Rework an – darüber erfahren wir jetzt weitere Details.

Anthem entsteht in Texas – Team mit ca. 30 Leuten arbeitet an 2.0

Das ist der ermutigende Teil: Der Leiter des Reworks, Anthem Next, ist Christian Doley, der Studio Director in Austin. Dort sitzt auch das Team, das SWTOR entwickelt und für die Weiterentwicklung von Anthem vorgesehen war. Das Hauptstudio in Edmonton ist an Dragon Age dran.

Doley macht gleich klar, dass er das Feedback der Spieler berücksichtigen wird. Er sagt, er beobachtet seit einem Jahr die Diskussionen der Anthem-Spieler auf reddit, im EA Forum, auf Twitter und auch sonst wo.

Er hat vor, die Dinge zu verändern, bei denen Anthem schwach ist, und das zu behalten, was die Spieler mögen.

Es heißt, dass das Team in den letzten 3 Monaten mit der Arbeit begonnen und verschiedene Design-Ideen durchgesprochen hat. BioWare möchte jetzt häufiger und offener kommunizieren. Sie wollen klar sagen, woran sie arbeiten. Sie werden zurück ans Zeichenbrett treten und sich Zeit nehmen.

BioWare sagt: „Das Erlebnis soll diesmal wirklich anders für Spieler und das Team sein.“

Mit nur etwa 30 Mitarbeitern wird die Überarbeitung wohl lange dauern.

Das ist der ernüchternde Teil: Das Team besteht lediglich aus etwa 30 Leuten. Doley sagt zwar, damit sei man flexibler, aber es scheint klar, dass man von so wenigen Leuten keine Wunder erwarten kann.

Zudem macht Doley klar: „Das wird ein langer Prozess.“

Etwas ernüchtert ist auch, dass Anthem Next offenbar tatsächlich noch nicht so lange in Entwicklung ist. Nachdem Anthem schon ein Jahr in der Krise und im Umbruch ist, konnte man hoffen, dass sie etwas weiter wären.

Nüchterner Ton, keine großen Versprechen

Das steckt dahinter: Wer auf eine schnelle Lösung gehofft hat, vielleicht noch 2020, sieht sich jetzt erstmal enttäuscht.

Zwar halten EA und BioWare ihr Wort und arbeiten tatsächlich weiter an Anthem. Aber jetzt wird auch klar, in welchem Rahmen diese Arbeit stattfinden wird – das ist kein Riesen-Studio, das mit aller Kraft versucht, das so erfolgreiche gestartete Anthem noch mal umzubiegen, sondern ein Team von etwa 30 Leuten.

Da kann man letztlich keine Wunder erwarten, keinen irren neuen Content, sondern Änderungen an den Gameplay-Systemen.

Das Positive ist, dass BioWare jetzt einen geerdeten, realistischen Ton anschlägt. Der Blogpost ist viel persönlicher und nüchterner als früher. Die Erwartungshaltung ist damit klar gesteckt.

Anthem ist zu wichtig für EA, um es einfach aufzugeben.

Warum EA und BioWare an Anthem überhaupt noch mal rangehen und warum die Marke so wichtig ist, haben wir in diesem Artikel beleuchtet.