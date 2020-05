Das Action-MMO Anthem war 2019 als großes Service-Spiel für Electronic Arts geplant. Es sollte die RPG-Schmiede BioWare ins neue Zeitalter führen. 15 Monte nach Release scheint das Spiel fast in Vergessenheit zu geraten. Eine Erwähnung von Anthem im aktuellen Finanzbericht zu Q4 2020 unterstreicht das.

Das war die Erwähnung von Anthem: EA hat den aktuellen Finanzbericht vorgestellt: Der behandelt den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2020, das ist Q4 2020 aus EAs Sicht. Kalendarisch ist es das 1. Quartal 2020.

In dem Bericht wird Anthem nur ein einziges Mal erwähnt, als EA erklärt, warum man letztes Jahr im gleichen Quartal so viel mehr Geld eingenommen hat als 2020:

[…] Verkäufe von PC-Spielen und Konsolen-Downloads haben 190 Millionen $ Umsatz generiert, das ist 11% weniger als im letzten Jahr, vom Launch von Anthem angetrieben […] Blake Jorgensen, Finanzchef von EA, im aktuellen Earnings Call

Darum ist das so das bitter: Über die Zukunft von Anthem gibt es von EA keine Aussage, sondern nur darüber, wie viel Geld EA vor einem Jahr mit dem Launch verdient hat.

Das beschreibt die Situation von Anthem treffend: Mit dem Spiel wurde Geld verdient, aber die Weiterentwicklung hakt. Dabei war Anthem eigentlich als ein „Dauerbrenner“ vorgesehen und beworben.

Das ist eine ungünstige Situation für die Spieler. Sicher kann auch EA damit nicht zufrieden sein.

Anthem startete 2019 mit viel Hype und hatte einen starken Gameplay-Loop.

Anthem, ein Spiel für 10 Jahre, bleibt ohne neue Inhalte

Das war die Erwartung für Anthem: Was sich BioWare und EA von Anthem erhofften, kann man am ursprünglichen Arbeitstitel des Projekts erkennen. Das Spiel war als „Project Dylan“ bekannt, so wie die Songs des Sängers Bob Dylan, sollte Anthem zeitlos sein und immer relevant bleiben:

BioWare hatte Anthem als ein Spiel für 10 Jahre geplant.

EA wollte mi Anthem ein Spiel im Angebot haben, das ähnlich wie Destiny für Activision und The Division für Ubisoft über Mikrotransaktionen und eine große Spielerbasis laufende Einnahmen generiert

So ist es dann gelaufen: Anthem startete am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One mit einigem Hype und durchaus großem Erfolg. Aber es zeigte sich rasch, dass BioWare mit dem Projekt überfordert war. Denn Anthem war offenbar in letzter Sekunde fertig geworden und es war kein Content für die Zeit nach dem Launch vorbereitet, wie ein gnadenloser Insider-Bericht nahelegte.

Zwar hatte die Launchversion durchaus Stärken bei Gameplay-Loop und der Welt, die Kern-Mechaniken des Spiels wie das Belohnungs- und Fortschritts-System litten allerdings unter schwerwiegenden Problemen. Dazu kamen technische Schwierigkeiten: Es hieß sogar, Anthem würde „PlayStation 4“- Konsolen vernichten.

Nach dem Launch verging vielen Anthem-Spielern das Grinsen und wurde schmerzhaft.

Die Weiterentwicklung des Spiels brach indes völlig zusammen. Es kamen nach dem Release kaum Updates oder überhaupt Aussagen des Studios. BioWare beschloss, sich erstmal den Grundproblemen des Spiels zu widmen und strich die Roadmap ersatzlos im September 2019, nachdem der Content-Nachschub ohnehin weit unter den Erwartungen geblieben war.

2019 begann das Spiel mehr und mehr aus dem Fokus der Öffentlichkeit zu verschwinden, tauchte in den Finanzberichten von EA nur noch als Fußnote auf, in denen EA sagte: „Man stehe zu Anthem.“

Anthem: Wo steht der Online-Shooter am Ende von 2019?

Anthem 2.0 machte Spieler vor 3 Monaten Hoffnung

Das schien der Wendepunkt zu sein: Im Februar 2020 kam ein größeres Lebenszeichen, allerdings auch mit einem Haken. BioWare kündigte an, Anthem zu überarbeiten, ein Anthem 2.0 zu entwickeln, das die großen Probleme des Spiels angeht.

Allerdings hieß es gleichzeitig, das werde eine Weile dauern und währenddessen werde es kaum noch richtige Updates für Anthem geben.

So ist es seitdem gelaufen: Die Ankündigung kam im Februar 2020. Seitdem schweigen EA und BioWare zu Anthem. Es gibt keine Lebenszeichen zum Spiel irgendeiner Art. Außer eben jetzt im Finanzbericht die Erwähnung, wie viel Geld das Spiel 2019 einbrachte.

Bei Anthem heißt es seit Monaten: Warten und Warten.

Über die Überarbeitung von Anthem und warum der Titel doch wichtiger für EA und BioWare ist, als es jetzt aussieht, haben wir hier berichtet: Anthem ist für EA und BioWare offenbar „too big to fail“ – Und das ist gut für uns.