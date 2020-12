Das Genre „Online-Lootshooter“ oder „MMO-Shooter“ galt vor wenigen Jahren noch als der neue Trend im Online-Gaming. Doch im Laufe der letzten Jahre haben sich einige Hoffnungen zerschlagen. 2020 sah zwei große Erweiterungen für die Loot-Shooter, aber wenig Innovation. Wo stehen die Loot-Shooter Destiny 2, Anthem und The Division 2 vor dem Jahr 2021?

Das ist das Genre: Das Genre der Loot-Shooter ist im Prinzip „Diablo als Shooter.“ Die Spieler sammeln immer stärkere Ausrüstung, indem sie Gegner töten, die dann wiederum stärkere Ausrüstung fallen lassen.

Das Gameplay setzt auf Shooter-Elemente, das wird um Fähigkeiten, die Skills, bereichert. Es kommt vor allem auf Beweglichkeit, Treffsicherheit und Koordination mit Teamgefährten an. Auch die Ausgestaltung des eigenen Charakters, das „Build“, spielt eine entscheidende Rolle. Dabei lockt der besondere Reiz, immer bessere Items zu sammeln und den Charakter auf die eigene Spielweise und Vorlieben hin auszubauen.

Als Vorreiter des Genres gilt Borderlands (2009). Die heutige Generation von Online-Lootshootern begann vor etwa 6 Jahren:

2014 erschien der SF-Shooter Destiny – 2017 kam der Nachfolger Destiny 2

2016 erschien der dystopische Taktik-Shooter The Division – 2019 folgte The Division 2

2019 sah den Release von Anthem, einem Online-Shooter in einer SF-Welt

Wir schauen heute darauf, wo die 3 Titel vor dem Jahr 2021 stehen.

Beyond Light war das Highlight von Destiny 2, kam aber erst spät im Jahr 2020.

Destiny 2

Das passierte 2020 bei Destiny 2: Beim bekanntesten und größten Loot-Shooer Destiny 2 lief 2020 alles auf den Release der jährlichen Herbstweiterung hinaus. Doch der Release von „Beyond Light“ verschob sich durch den Ausbruch der Corona-Pandemie auf den 10. November 2020.

Bis dahin gab es vor allem Alltags-Kost: Destiny 2 setzt auf ein Season-Model statt den früheren DLCs. Die Seasons bringen einige wenige neue Items, Aktivitäten und Inhalte, um die Zeit bis zur nächsten, größeren Erweiterung zu überbrücken. Durch Time-Locks und aufwändigen Grind streckt Bungie den Inhalt künstlich in die Länge: Die drei Monate einer Spielzeit müssen ja irgendwie gefüllt werden.

Die Glanzlichter setzen zeitlich begrenzte Events wie das gigantische Puzzle im Januar 2020, der Release von Exotics wie „Ausbruch Primus“ oder das 1. Live-Event im Juni 2020.

Viele dieser Elemente setzen auf den „FOMO“-Effekt (Fear of Missing Out): Entweder man spielt die Events zum Release, wenn sie relevant sind, oder hat sie verpasst und sie fallen raus.

Dadurch geht aber einiges der ohnehin schon begrenzten Entwicklungszeit des Teams für Elemente drauf, die Destiny 2 nicht langfristig bereichern, sondern nur für kurze Zeit einen Anlass bieten, die Welt von Destiny 2 zu besuchen. Bungie hat bereits angekündigt, von diesem Konzept in Zukunft abzurücken, doch 2020 waren FOMO und das Grinden der Season-Inhalte prägend für Destiny 2.

Hunderttausende sahen das Allmacht-Event in Destiny 2.

Im Alltag war den Spielern in Destiny 2 dieser Mix aber doch zu grindy. Das Jahr 2020 wirkte so, als zieht Bungie wenig neuen Content weit in die Länge. Die letzte Season, Season 10, schleppte sich durch die Verschiebung von „Beyond Light“ schier endlos hin. Im September, Oktober – sonst die Blützezeit von Destiny – sank die Stimmung auf einen Tiefpunkt. Es gab einfach nichts mehr zu tun.

„Beyond Light“ sollte im November dann die neue Ära von Destiny 2 einleiten. Mit „Stasis“ kam eine neue Schadensart ins Spiel und mit Stasis zogen auch neue Subklassen in den Shooter ein.

Insgesamt kam die Erweiterung aber nur durchwachsen bei den Spielern an. Zwar gab es Lob für die Kampagne, aber insgesamt fehlte es den Vielspielern an neuen Items und Inhalten, um Destiny 2 langfristig frisch zu halten.

Ein Highlight zum Ende des Jahres setzte allerdings die „Next-Gen“-Version: Destiny 2 spielt sich jetzt auf PS5 und Xbox Series X endlich so gut und flüssig, wie sich das viele Konsolenspieler schon zum Release 2017 gewünscht hätten.

Destiny 2 ist immer noch ziemlich lässig.

So geht es 2021 bei Destiny 2 weiter: Bungie hat bereits angekündigt einige Probleme der Erweiterung anzugehen. Sonst soll so es weitergehen, wie gehabt. Es sind weitere Seasons geplant, Ende 2021 können wir die nächste Erweiterung „Witch Queen“ erwarten. Auch 2022 wird mit „Lightfall“ noch eine Erweiterung kommen. Die nächsten zwei Erweiterungen sollen mit Beyond Light eine Trilogie bilden und eine fortlaufende Geschichte erzählen.

So steht es um Destiny 2 vor 2021: Es ist doch Ernüchterung eingetreten. Bungie hat die letzten Jahre viel geschossen, aber nur wenig getroffen:

Der Free2Play-Gang konnte nur kurz für Aufschwung sorgen, jetzt hat Bungie viele kostenlose Inhalte gestrichen.

Die Idee, Waffen und Inhalte aus dem Spiel „rauszurotieren“, fand kaum wer gut. Das erntete massive Kritik, der Bungie zwar widersprach, aber es scheint dann doch, als hätten die Kritiker recht: Es fehlt Destiny nun an Inhalten und Belohnungen.

Das Wiederbeleben des PvP mit den Trials of Osiris und die Hinwendung zu Twitch funktionierten nur mittelprächtig. Einzelne Twitch-Aktionen machten große Streamer wie Gladd zwar glücklich und bescheren dem einen Geldregen, von den Top-Spots auf Twitch ist Destiny 2 aber weit entfernt.

Er verdiente 60.000 € in 30 Stunden mit einer Twitch-Atkion von Bungie.

Das letzte große Highlight bei Destiny 2 kam 2018 mit Forsaken. Nach der Trennung von Activision Blizzard kündigte Bungie an, „eine neue Ära bei Destiny 2“ habe begonnen. Das klang auf den ersten Blick wie ein Aufbruch zu neuen Ufern: Man wollte nun keine Kompromisse mehr eingehen.

Man vermutet, dass Activision Blizzard auf den Relesae eines Destiy 3 drängt, während Bungie lieber weiter an Destiny 2 arbeiten wollte.

Nach der Trennung kann Bungie nun über das Schicksal von Destiny 2 frei bestimmen.

In der Realität heißt das aber auch, dass nun weniger Leute an Destiny 2 arbeiten als früher und man bei Bungie kleinere Brötchen backen muss. Denn Activision Blizzard hatte Bungie mit Highmoon Studios und Vicarious Visions zwei Beiboot-Studios zur Hilfe geschickt und ihnen viel Arbeit beim Publishing abgenommen – all das fiel 2019 mit der Trennung von Activision Blizzard werd..

Chef von Destiny 2 meint: „Unwahrscheinlich, dass je wieder sowas wie Forsaken kommt“

Vorm Release von Beyond Light im November 2020 gestand Franchise-Chef Luke Smith sogar ein, dass es unwahrscheinlich ist, dass Bungie je wieder etwas in der Größenordnung von „Forsaken“ abliefern kann.

Für Destiny ist das ein herber Schlag. Denn das Spiel wirkte für Fans immer so, als hätte Destiny 2 massives Potenzial und könnte noch so viel mehr bieten, als es gerade tut. Doch die Möglichkeiten von Bungie, das Potenzial von Destiny auszuschöpfen, scheinen eher abzunehmen, als mehr zu werden.

Zwar hat Bungie im Pandemie-Jahr viele neue Leute eingestellt, von denen arbeiten aber offenbar die meisten an neuen Projekten. Bungie will mehr als nur Destiny bieten, mehr als nur ein Spiel entwickeln.

Er war einer der Highlights 2020: Saint-14.

Destiny 2 hat weiterhin ein überragendes Gameplay und ist Vorreiter in seinem Genre. Sie schleppen aber einige Probleme mit sich rum, die seit Jahren nicht gelöst sind: Was können Spieler in Destiny 2 machen, wenn gerade kein neues Add-On da ist, das eine Kampagne bietet, neue Items und Belohnungen in Aussicht stellt? Diese Frage muss Bungie beantworten und das fällt ihnen auch in Jahr 6 noch schwer.

Im Vergleich zu Destiny 1 sind PvP und Raids weniger frequentiert, das schlägt auf die Langzeit-Motivation.

Es wird immer deutlicher, dass Destiny 2 einen gewaltigen Aufwand braucht, um ausreichend Content und Items bereitzustellen, damit die Dauerzocker bei der Stange bleiben. 2018 hatte Bungie noch Hilfe durch die Beiboot-Studios von Activision, 2021 wird man das alleine stemmen müssen. Vielleicht können neue Leute wie Joe Blackburn hier Ideen liefern, die fehlende Arbeitsstunden ausgleichen. Es ist dem Spiel und dem Team von Bungie zu wünschen, dass sie Lösungen aufbieten können, um den Ausfall der Arbeitskräfte zu kompensieren.

Auf der nächsten Seite sehen wir uns die vermeintliche Hoffnung für die MMO-Shooter an.