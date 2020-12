Wie gut läuft Destiny 2 mit dem neuen Update auf PS5? Ja!

Destiny 2 hat auf den neuen Konsolen PlayStation 5, sowie Xbox Series X und S sein Next-Gen-Upgrade erhalten. Shooter-Experte Sven Galitzki von MeinMMO hatte große Hoffnungen in das Update gesetzt. Jetzt ist er zu seiner eigenen Verwunderung sogar richtig begeistert.

Was hat es mit dem Next-Gen-Upgrade auf sich? Am 8. Dezember hat Bungie das neue Update 3.0.1 für Destiny 2 veröffentlicht. Dieses umfasste nicht nur einige Fixes und Änderungen für das Action-MMO, sondern hatte auch das Next-Gen-Upgrade für die neue Konsolen-Generation von Sony und Microsoft an Bord – also für die PlayStation 5, die Xbox Series X sowie die Xbox Series S.

Das Update hatten viele mit Spannung erwartet, die sich bereits – trotz aller Probleme – eine neue Konsole kaufen konnten.

Damit soll Destiny 2 auf den Next-Gen-Plattformen besser laufen und das Spiel dann endlich in vollem Umfang von den neuen technischen Möglichkeiten der frischen Hardware profitieren, so das Studio.

Das steckt im Next-Gen-Upgrade für PS5, Xbox Series X und S

Ich, Sven Galitzki von MeinMMO, habe die letzten Wochen auf dieses Update hingefiebert und wollte mir unbedingt schnellstmöglich ein eigenes Bild davon machen, wie Destiny 2 auf der PlayStation 5 denn nun wirklich performt. Denn davor lief das Spiel ja lediglich über die Abwärtskompatibilität der PS5, was in meinen Augen bereits gefühlt runder und allem voran merklich schneller war, als auf der PS4 Pro.

Um so gespannter war ich auf die vollen Möglichkeiten auf der neuen Plattform, denn mit dabei sind einige große Wünsche der Konsolen-Community – beispielsweise mehr FPS oder auch ein FoV-Slider.

Zavala weint fast vor Freude über die Next-Gen

Was ändert sich konkret auf Next-Gen-Konsolen mit dem Update? Kurzum: Das Upgrade bringt auf den neuen Plattformen folgende Features:

True 4K-Auflösung auf PS5 und Xbox Series X (Full HD auf Xbox Series S)

60 FPS auf allen Konsolen sowie 120 FPS für die PS5 und die Xbox Series X im PvP

einen FoV-Slider, also eine Einstellmöglichkeit für den Winkel des Sichtfeldes

Weitere Infos zum Next-Gen-Upgrade findet ihr hier: Upgrade für PS5 & Xbox Series X kommt im Dezember – Das steckt drin

Nach dem Next-Gen-Upgrade bin ich wie neu verliebt

Kurz vorweg: An sich bin ich kein Hardware-Junkie. Dinge, wie 60 FPS oder 4K-Auflösung waren für mich immer zweitrangig, da steht eher das Spiel selbst im Vordergrund. Und Destiny liebe ich eh für andere Dinge, sagte ich mir bisher immer. Doch da lag ich sowas von falsch …

Denn bislang waren all diese Dinge wie 60 FPS oder 4k in unerreichbarer Ferne für mich als Konsolenspieler. Ich war dann doch zugegebenermaßen sehr gespannt und setzte große Hoffnungen in das Update – auch wenn noch eine gewisse Portion Skepsis mitschwang. Denn wer Destiny 2 aktiv mitverfolgt, der weiß auch, was Updates bei Destiny 2 bedeuten – gerade in letzter Zeit…

Es läuft nicht immer alles glatt, und das ist noch sehr nett ausgedrückt..

Updates bei Destiny 2 ziehen durchaus mal Frust oder Enttäuschung nach sich

Ich rechnete mit dem Schlimmsten und wurde positiv überrascht

Wie sieht das nun alles in der Praxis aus? Man sagt ja eigentlich, wenn man zu hohe Erwartungen in etwas setzt, wird man am Ende oft umso härter enttäuscht. Genau davor hatte ich diesmal Angst, lag aber zum Glück falsch.

Und ich will auch gar nicht (mehr) lange drum herumreden: Destiny 2 sieht und läuft nach dem Next-Gen-Upgrade einfach nur fantastisch auf der PS5. Ich bin wider Erwarten mal echt positiv überrascht, fast schon überwältigt.

In 4K (entsprechender Fernseher oder Monitor vorausgesetzt) sieht das Spiel gestochen scharf aus – auch aus nächster Nähe sind keine Pixel oder grobe Kanten zu sehen. Alles ist knackiger, irgendwie lebhafter. Das Spiel sah schon im Kompatibilitätsmodus gut aus, aber jetzt ist das wirklich eine Augenweide.

Die 60 FPS tun dazu ihr Übriges (Und ja, man sieht wirklich sofort einen Unterschied!). Alles, was sich bewegt, wirkt viel weicher, viel dynamischer und wird mehr von den statischen Elementen hervorgehoben. Auch jeder Steuerungsinput wirkt nun auf mich präziser.

Stellenweise fühlt sich Destiny 2 nun wie ein komplett neues Spiel oder zumindest ein komplett neues Erlebnis an – gerade im PvP. Dort musste ich mich wirklich eine ganze Weile eingewöhnen – vielleicht aufgrund der 120 FPS.

Was zudem bereits zuvor merklich besser im Vergleich zur PS4 Pro war: die Ladezeiten. Diese haben mit dem Upgrade gefühlt nochmal einen spürbaren Satz gemacht und fallen nun noch geringer aus. Als Beispiel: Ich war in knapp 90 Sekunden vom Hauptmenü der PS5 in der ETZ auf der Erde gelangt. Das war im Kompatibilitätsmodus noch etwas langsamer und auf der PS4 Pro bin ich in dieser Zeit selbst mit einer SSD selten über die Charakter-Auswahl hinausgelangt.

Und bei einigen läuft es offenbar sogar noch schneller – wenn allerdings auch nach Europa:

Das einzig Negative bislang – aber das ist stark subjektiv: Beim Einstellen des FoV-Winkels stieß meine Freude dann doch auf Grenzen. Denn noch habe ich nicht den richtigen Wert für mich über die Standardmäßigen 75 Grad hinaus gefunden und bekam fast bei jeder Einstellung die Krise, weil es in Verbindung mit allen anderen Neuerungen so ungewohnt für mich war. Hier muss ich noch etwas herumspielen.

Übrigens, nach dem Update habe ich zum ersten Mal überhaupt den Lüfter meiner PS5 gehört – das war vor dem Update nie der Fall. Doch es ist immer noch alles andere als laut und kein Vergleich zum „Propeller-Antrieb“ meiner alten PS4 Pro.

Zusamengefasst lässt sich sagen: Das Next-Gen-Upgrade hat bei Destiny 2 seinen Namen wirklich verdient. Der Unterschied zur Last-Gen ist gewaltig. Aber selbst zum Kompatibilitätsmodus auf der PS5 ist ein großer Unterschied sicht- und spürbar. Die Frage, wie Destiny 2 denn nun auf der PS5 läuft, kann ich also ganz klar mit „JA!“ beantworten.

Spaß beiseite: Wer als Destiny-2-Spieler noch keine PS5 beziehungsweise noch keine Next-Gen-Konsole hat, aber sich eine zulegen möchte: Ihr könnt euch wirklich auf ein großartiges Erlebnis freuen. Es ist kein neues Spiel, es sind keine neuen Inhalte. Aber es ist definitiv ein komplett anderes, ein komplett neues Erlebnis, wenn ihr Destiny 2 bislang noch nie in dieser Qualität gespielt habt.

Für PCler mag das jetzt alles witzig anmuten, schließlich kennen sie das alles ja längst. Aber als Konsolen-Spieler kann ich ehrlich sagen, dass ich mich mit diesem Update komplett neu in das Spiel verliebt habe und selbst alte oder bekannte Inhalte dadurch um einiges mehr genieße. Zumindest für den Moment. Denn der Mensch gewöhnt sich ja bekanntlich schnell an Gutes und wer weiß, wie lange diese „Flitterwochen“ noch anhalten werden.

Wie sind eure Erfahrungen nach dem Next-Gen-Update? Ich selbst konnte das Next-Gen-Upgrade bislang nur auf der PS5 selbst erleben, kann hier also leider nur einseitig aus eigener Erfahrung berichten. Doch wie sieht es auf der Xbox Series X und der Series S aus? Und wie sind eure eigenen Erfahrungen auf der PlayStation 5? Teilt es doch mit uns und anderen Lesern von MeinMMO in den Kommentaren.

