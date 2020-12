Destiny 2: Update 3.0.1 kommt heute – Bringt Fixes und Verbesserungen für Next-Gen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Könnt ihr es kaum erwarten, Destiny 2 mit den Vorteilen der PS5 sowie Xbox Series X/S zu erkunden? Nehmt ihr dafür gerne den großen Download in Kauf? Oder stehen für euch eher die anderen Änderungen im Fokus? Sagt es uns und den anderen MeinMMO-Lesern doch in den Kommentaren.

Was sagen die Patch Notes? In den offiziellen Patch Notes finden wir eine Auflistung aller Änderungen, die mit Update 3.0.1 ins Spiel kamen. Diese liegen aber derzeit noch nicht vor, traditionell veröffentlicht Bungie die Patch Notes zusammen mit dem Update.

Aber auch Spieler auf anderen Plattformen profitieren, denn Bungie schraubt weiter an Destiny 2. Heute soll beispielsweise die Funktion erscheinen, Beutezüge annehmen zu können, ohne die NPCs dafür zu Fuß abzuklappern. Dazu kommt eine Endgame-Aktivität zurück und im Anschluss an die Wartungsarbeiten startet ein PVP-Event.

Heute, am 08.12., steht bei Destiny 2 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia das neue Update 3.0.1 an. Das fixt viele Probleme und bringt endlich das Next-Gen-Upgrade. Es kommt dadurch zu Wartungsarbeiten und einem Server-Down. MeinMMO zeigt euch die wichtigen Zeiten und gibt euch eine Preview auf die Änderungen.

