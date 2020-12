Destiny 2: Morgen startet das 1. Eisenbanner von Beyond Light – Alles zu Loot & Regeln

Bei Destiny 2 steht das erste Eisenbanner im DLC an. Es warten Waffen und Rüstungen im PvP Event, aber die Sorgen auch für Kritik.

Das sind die wichtigen Zeiten: Das 1. Eisenbanner in Season 12 und Beyond Light startet pünktlich zum Weekly Reset am Dienstag, dem 08. Dezember. Ihr habt dann eine Woche Zeit, um euch den Eisernen Lords im Schmelztiegel zu beweisen, bis das PvP-Event am 15. Dezember ebenfalls zum Reset endet.

Während des Eisenbanners trefft ihr Lord Saladin im Turm an. Bei dem kernigen Titanen erhaltet ihr Beutezüge, eine Quest und tauscht Token gegen Belohnungen.

Lord Saladin

Da am 08. Dezember aber ein großer Download ansteht und noch 2 weitere Änderungen zu Destiny 2 kommen, dürfte sich der effektive Start des Eisenbanners ein Stück nach hinten schieben:

Was ist das Eisenbanner überhaupt? Jeden Monat findet in Destiny 2 für eine Woche das Eisenbanner als PvP-Event statt. Hier müsst ihr eure stärkste Ausrüstung anlegen, da Level-Vorteile aktiviert sind: Ihr teilt härter aus und steckt mehr ein, wenn ihr ein höheres Powerlevel als euer Gegner habt – andersrum seid ihr mit niedrigerem Level unterlegen.

Während des Eisenbanners verteilt Lord Saladin auch den seltenen Spitzen-Loot. Nur dadurch könnt ihr die letzten Powerlevel von 1.250 bis 1.260 überhaupt erreichen.

Gespielt wird eine abgewandelte Form des Kontrolle-Modus:

Ihr müsst in zwei 6er Teams 3 Zonen erobern und halten.

Besitzt ein Team alle 3 Zonen gleichzeitig, werden diese kurzzeitig gesperrt und die Jagd beginnt.

In dieser Zeit erhaltet ihr dreifache Punkte und die Gegner sollten sich gut verstecken.

Im Anschluss müssen alle Zonen erneut erobert werden.

Zudem gibt es die Quest „Ein Wiederaufgebauter Turm“. Im Rahmen der mehrstufigen Reihe von Aufgaben müsst ihr Kills mit bestimmten Waffen und Fähigkeiten erzielen sowie andere kleinere Aufgaben im Eisenbanner erfüllen.

Bedenkt aber, dass eure Artefakt-Power im Eisenbanner deaktiviert ist. Es zählt also nur das Level eurer Waffen und Rüstungen.

Destiny 2: Alles zum neuen Artefakt aus Season 12 – Fundort, Mods, Leveln

Diese Waffen und Rüstungen gibt’s im Eisenbanner der Season 12

Diesen Loot gibt’s: In Season 12 erweitert das Eisenbanner den Loot-Pool auf 2 Waffen:

Das Scout-Gewehr „Das führende Visier“: Feuert langsam (150er) aber mit hohem Schaden und wird im Kinetik-Slot getragen

Die Handfeuerwaffe „Die Ruhige Hand“: Gehört zu den langsam schießenden Revolvern mit hoher Reichweite, den 120ern, die vor Beyond Light die 140er waren. Auch diese Waffe wird im Kinetik-Slot getragen

Dazu kommen weitere Eisenbanner-Waffen aus vergangen Seasons.

Das Führende Visier (Scout) und Die Ruhige Hand (Handfeuerwaffe)

Weiterhin könnt ihr euch die „Eiserner Wille“-Rüstungen verdienen (siehe Titelbild). Habt ihr während den vergangenen Seasons Rüstungs-Ornamente freigespielt, könnt ihr die auch auf der Rüstungen aus Season 12 anwenden.

Die erwähnte Ausrüstung besitzt die maximale Cap aus der Saison der Jagd. Sie gehen also maximal bis Powerlevel 1.410 hoch und sind so das ganze Jahr 4 nützlich. In Season 16 gehen sie dann „in den Ruhestand.

Die exklusiven Perks: Das Scout-Gewehr die Handfeuerwaffe können mit den exklusiven Eisenbanner-Perks aus Season 11 droppen.

Eiserner Griff: Verbessert die Stabilität erheblich (+20) aber reduziert das Nachladetempo stark (-40). Dieser Perk ist jedoch nicht auf dem Scout-Gewehr zu finden.

Eisener Blick: Verbessert die Zielerfassung erheblich (+20) aber reduziert die Reichweite stark (-40).

Zudem können auf beiden Waffen neue Perks aus Season 12 und sogar aus dem Raid von Beyond Light finden.

Auf den „Eiserner Wille“-Rüstungen ist der neue Kampfmod-Slot und traditionell kommen die Panzerungen mit sehr hohen Werten daher

Auch die beiden Eisenbanner-Waffen aus Season 11 kehren zurück

Die Hüter sind auf den „neuen“ Loot sauer

Zum Start von Beyond Light waren die Spieler unzufrieden mit der Loot-Vielfalt. Zu wenig Waffen ersetzten die in Rente geschickten Knarren. Warum gibt es jetzt am Eisenbanner-Loot Kritik?

Das ist die Kritik: Die beiden Waffen und das Rüstungs-Set sind nicht brandneu. Es handelt sich um Reskins früherer Eisenbanner-Items. Neu sind nur die Perks.

Die Handfeuerwaffe und das Scout-Gewehr konnten die Spieler schon 2017, also Jahr 1 von Destiny 2 erspielen.

Auch die Rüstung gab es optisch schon während Jahr 3 von Destiny 2.

Gerade Veteranen sind also erzürnt darüber, bereits bekannte Items erneut zu jagen. Hiermit hat Bungie sich also keinen Gefallen getan. Generell sind gerade die Hüter mit PvP-Fokus enttäuscht. Denn auch die Trials wurden durch Probleme immer wieder verschoben und finden jetzt in Beyond Light erstmalig am 18. Dezember statt.

Wie seht ihr das, findet ihr es okay die beiden Waffen neu ins Spiel zu bringen und reichen euch die frischen Perks und das höhere Max-Level aus? Oder treibt euch dieses Mal nichts ins Eisenbanner?

Was vielen im PvP zudem Kopfschmerzen bereitet sind die neuen Stasis-Klassen. So cool es ist, Feinde einzufrieren, so nervig ist es eingefroren zu sein. Spieler schimpfen daher in Destiny 2: „PvP ist jetzt ein Albtraum“