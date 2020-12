Destiny 2: Neues Update schraubt an Exotics und Problemen – Vorschau der Patch Notes

In Destiny 2 steht am 8. Dezember das größte Update seit Beyond Light an. Damit gehts Bugs an den Kragen aber es kommt auch eine lange gewünschte Komfort-Funktion, allerdings etwas anders als gewünscht.

Am 10. November 2020 war das Warten vieler Hüter endlich vorbei und Jenseits des Lichts (Beyond Light) ging live. Die Erweiterung schlug ein wie eine Bombe, auch wenn es Startschwierigkeiten gab. In den folgenden Wochen gab es Fixes und kleine Updates im Dauertakt.

Das steht in Destiny 2 an: Schon in wenigen Tagen, am 8. Dezember, kommt aber das erste prall gefüllte, „richtige“ Update zu Destiny 2. Das Update 3.0.1. ist dabei umfangreich recht groß und schlägt je nach Plattform mit 1,5 GB bis hin zu sogar 70 GB zu Buche.

Das erwartet euch dann pünktlich zum nächsten Weekly Reset:

Destiny 2 erhält seine umfangreichen Verbesserungen für PS5 und Xbox Series S/X.

Zahlreiche Fixes und kleinere Probleme werden angegangen.

An drei der neuen Exotics wird geschraubt

Ihr könnt Beutezüge von Händlern annehmen, ohne diese besuchen zu müssen.

Das erste Eisenbanner der Season 12 startet.

Die beliebte Endgame-Aktivität „Prophezeiungs-Dungeon“ kehrt mit Spitzenloot zurück.

Und der Schmelztiegel wird etwas gnädiger.

MeinMMO gibt euch einen Ausblick auf die Highlights der angekündigten Änderungen und schaut in die Patch Notes.

Alles Wichtige zum Next-Gen-Upgrade und der Download-Größe lest ihr hier in einem eigenen Artikel:

Update verbessert Destiny 2 auf PS5 & Xbox Series X, aber Download ist riesig

Patch Notes Preview 3.0.1 Destiny 2

Das passiert mit den neuen Exotics: Beyond Light brachte für Jäger, Warlocks und Titanen je 2 neue Exo-Rüstungen. Gleich 3 der einzigartigen Panzerungen erhalten Änderungen

Maske von Bakris (Jäger):

Verbesserte Lesbarkeit des visuellen Effekts – das bedeutet, dass gegnerische Hüter jetzt deutlicher sehen, wenn ein Jäger mit dem Exotic auf sie zuspringt.

Die Item-Beschreibung wird angepasst, um den Schadensbonus korrekt zu benennen: Der zusätzliche Schaden wirkt nicht gegen Hüter, nur PvE-Feinde – das gilt für Arkuswaffen-Schaden und Schaden gegen verlangsamte sowie eingefrorene Gegner.

Von Stasis betroffene Spieler im Schmelztiegel und Gambit erhalten keinen Schaden mehr (dies war ein Bug).

Nekrotischer Griff (Warlocks):

Wurdet ihr durch den Gift-Schaden des Exotics erledigt, bekamt ihr die Meldung „Von den Architekten eliminiert“ angezeigt – das ist mit Update 3.0.1 Vergangenheit.

Eislawinen-Übermantel (Titan):

Durch einen Bug erwähnt die Beschreibung des Exotics nicht, dass beim triggern des Schutzes ein Verlangsamungs-Feld entsteht. Der zusätzliche Effekt wird nun für alle sichtbar hinzugefügt.





Die Maske von Bakris, und die exotischen Handschuhe Nekrotischer Griff und Eislawinen-Übermantel

Patch Notes im Schnelldurchlauf: Wir geben euch hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen des Updates 3.0.1. Für die vollständige Preview besucht ihr hier die Bungie-Seite auf Bungie.net.

Das neue Auftrags-Scharfschützengewehr kann jetzt endlich aus der Sammlung gezogen werden. Habt ihr es zerlegt oder infundiert, dürft ihr also wiedererlangen.

Eure Sammlung soll jetzt auch nicht mehr „vergessen“ auf welcher Seite ihr wart, wenn ihr ein Item in der Vorschau betrachtet habt. Zudem wird bei Rüstungs-Mods nun die richtige Quelle in der Sammlung genannt und ihr bekommt für Plaketten die passende Klasse angezeigt.

Die Gnadenregel im Schmelztiegel triggert jetzt nicht mehr vorzeitig – Durch diese Regel werden Spiele mit einem unaufholbaren Punkteunterschied gnädigerweise beendet, statt die Schmach noch länger ertragen zu müssen.

Der Exo-Kiosk blinkt nicht mehr durchgehend, selbst wenn ihr alle Exotics besitzt.

Der neue Einstieg für „New Light“-Hüter und Veteranen wurde um einige Probleme erleichtert. Wenn ihr da also Probleme hattet, könnt ihr nach dem Update entspannt weiterzocken

Bungie führt zudem eine lange Liste mit bekannten Problemen auf, an denen sie gerade arbeiten. Bald sollen beispielsweise farbenblinde Hüter weniger Probleme bei der Verfolgung von Zorngeborenen haben.

Destiny 2 bekommt ein lange gewünschtes Feature – aber erst Mal nur in der App

Das kann die Gefährten-App bald: Zusammen mit dem Update 3.0.1 erhält auch die „Destiny Gefährten App“ (Companion App) für Android und IOS eine Anpassung:

Ihr könnt Beutezüge von NPC endlich annehmen, ohne diese besuchen zu müssen.

Das klappt dann mit eurem Smarthphone.

Zunächst funktioniert dies aber nur, wenn ihr offline, im Turm oder Orbit seid.

Wer mehr zu den nützlichen Funktionen der offiziellen Begleit-App für Destiny 2 erfahren möchte, wird hier fündig.

Tess und ihrem Everversum wird oft eine Sonderbehandlung seitens Bungie vorgeworfen

Ob die Funktion auch später im Spiel selbst integriert wird, ist bisher unklar. Das fordern die Hüter aber schon lange. Bei einem Händler geht das sogar schon: Dem Everversum – das kann jederzeit bequem über das Menü angesteuert werden.

Freut ihr euch auf die Änderungen und findet es gut, dass Destiny 2 seit dem Start von Beyond Light so großzügig mit Fixes und Updates versorgt wird? Da kennen gerade die Veteranen noch ganz andere Intervalle.

Die Destiny-Macher basteln übrigens auch schon an völlig anderen Projekten, was aber nicht jedem gefällt: Bungie entwickelt seit 3 Jahren neue Spiele – Fans von Destiny 2 kritisieren das