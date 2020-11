Bei Destiny 2 stand endlich der Release von Beyond Light an. Der bescherte dem Action-MMO Rekord-Spielerzahlen, doch viele Hüter kamen gar nicht erst ins Spiel. Wie lief es bei euch?

Darauf haben viele Destiny-Spieler gewartet: Gestern, am 10. November, war es so weit und nach langer Verschiebung stand der Release der Erweiterung Destiny 2: Beyond Light (Jenseits des Lichts) sowie der neuen Season 12 an. Zeitgleich fiel der Startschuss für Jahr 4 von Destiny 2, über das Bungie mit MeinMMO im Interview sprach.

So erfolgreich war der Launch: Seit Destiny 2 auf Steam umzog, können wir dort die exakten Spielerzahlen einsehen. Und die können sich zum Start von Beyond Light sehen lassen:

Im Peak haben 241.843 Spieler gleichzeitig gespielt

Damit belegte Destiny 2 den dritten Platz auf Steam, nur DOTA 2 und CS:GO waren populärer

Das ist der zweithöchste Wert, den Destiny 2 hier je erreichte: den Spitzenwert von 292.513 gabs beim Umzug und Start auf Steam

Als im Sommer 2020 Beyond Light angekündigt wurde, das 1. live-Event stattfand und Season 11 startete, lag der Höchstwert bei etwa 120.000 gleichzeitigen Spielern

Aktuell, am 11. November, um 09:05 Uhr spielen 141,269 Hüter gleichzeitig Destiny 2

Der krasse Abfall des Grafen ist durch den langen Server-Down am 10.11.20 erklärt – Quelle: Steam

Trotz Vorbereitung hatte Jenseits des Lichts Startschwierigkeiten

Zur Vorbereitung auf den Launch von Beyond Light mussten sich die Spieler in Geduld üben.

14 Stunden lang sollten die Server wegen Wartungsarbeiten unerreichbar sein.

Erst mit dem Start der Erweiterung am 10. November um 18:00 Uhr war ein Einloggen in Destiny 2 wieder möglich.

Zur Entlastung der Server und um die Zwangspause optimal zu nutzen, stand der gewaltige Patch für Beyond Light (60-70 GB) schon im Vorfeld als Preload zur Verfügung.

Kurz bevor die Lichter bis Beyond Light ausgingen, fand noch ein Live-Event statt – bei uns im deutschsprachigen Raum leider mitten in der Nacht. Lest hier, wie MeinMMO-Autor Philipp Hansen den Abschluss vom „alten Destiny 2“ erlebt hat:

Destiny 2: Zwischen Müdigkeit und Hype – So lief das Abschluss-Event zur Season 11

So lief der Release von Beyond Light: Trotz der Vorbereitungen war schnell klar, entspanntes Zocken der neuen Inhalte war am 10. November unmöglich – jedenfalls für viele Spieler.

Zum geplanten Start um 18:00 Uhr gingen die Lichter nicht an. Gegen 18:20 Uhr kam dann die Meldung, dass die Server wieder online seien. Die 20 Minuten Verspätung sind für das neue Destiny-Kapitel noch problemlos verschmerzbar.

Doch leider konnten viele Hüter den ganzen Abend lang keinen Fuß auf die neue Location Europa setzen:

Es kam zu Warteschlangen, auf denen die Hüter plötzlich von Platz 3.000 auf 12.000 rutschten.

Andere kamen nicht mal bis zur Warteschlange, sie kamen nicht über den Anmeldebildschirm von Destiny 2 und Fehlermeldungen hinaus.

Wer es doch ins Spiel schaffte, wurde oft permanent von der Meldung „Achtung: Server werden kontaktiert“ gestört oder flog prompt komplett raus – nur um sich dann in der Warteschlange wiederzufinden.

Bungie kündigte dann gegen 21:00 Uhr an, dass die geplanten Wartungsarbeiten um 4 Stunden verlängert werden müssten.

Zeitweise hatte dann zudem Xbox Live mit argen Problemen zu kämpfen – ärgerlich auch für alle, die Beyond Light durch den Game Pass testen wollten.

Das Warten auf Beyond Light war für viele noch nicht vorbei

Wie lief der Start von Beyond Light für euch?

Macht mit bei der Umfrage: Wir von MeinMMO möchten nun von euch wissen: wie lief denn der DLC-Launch bei euch? Dazu haben wir eine Umfrage vorbereitet, an der ihr hier teilnehmen könnt.

Bedenkt, jeder von euch hat eine Stimme im Voting, die nicht mehr geändert werden kann. Wählt also weise. Wir danken euch für’s Mitmachen.

Ihr könnt eure Erfahrungen auch in den Kommentaren unter diesem Artikel mit den anderen Hütern teilen und eure Entscheidung begründen.

Wie geht ihr so eine große Erweiterung eigentlich an, zuerst die Story genießen, inspiziert ihr alle Änderungen genau oder wird erst mal gegrindet?