Spieler auf der PS4 können jetzt schon das neue Update 3.0.0.1 für Destiny 2 herunterladen. Doch wann startet der Preload auf der Xbox One und auf dem PC? Hier alle wichtigen Zeiten.

Was hat es mit dem neuen Update auf sich? Am Dienstag, dem 10. November, ist es endlich so weit: Destiny 2 schlägt ein neues Kapitel auf und startet in sein nunmehr 4. Jahr. Davor gilt es allerdings, das neue Update 3.0.0.1 herunterzuladen. Dieser Patch wird nämlich die neue Erweiterung Jenseits des Lichts sowie die Season 12 einläuten.

Alles Wissenswerte zum Preload von Update 3.0.0.1 auf PS4, Xbox One und PC

Um die Last von den Servern zu nehmen beziehungsweise diese besser zu verteilen, bietet Bungie einen Preload für den Patch an. Die Zeiten hängen dabei von der Plattform ab. Und die ersten können dieses Update bereits jetzt schon herunterladen.

Das Warten auf das DLC hat bald ein Ende

Preload auf PlayStation

Wann geht’s los? Auf der PS4 konnten zufällig ausgewählte Nutzer von PS Plus bereits seit 5:00 Uhr des 8. November das Update vorab herunterladen. Seit 5:00 Uhr des 9. November können jetzt alle anderen PlayStation-Spieler den neuen Patch preloaden. Das Update trägt auf der PlayStation die Versions-Nummer 2.02.

Beachtet dabei: Sollte der Preload nicht automatisch starten, dann navigiert auf Destiny 2, drückt die Options-Taste auf dem Controller und geht dann auf „Auf Updates prüfen“.

Zudem empfiehlt Bungie, eure aktuelle Installation nicht zu löschen, um den Preload-Vorgang zu beschleunigen – auch wenn dieser groß ist. Das Update wird nach dem Preload übrigens noch nicht installiert – erst am 10.11. um 5:00 Uhr. Ihr könnt Destiny 2 nach dem Preload also immer noch spielen. Schließlich steht ja vor Beyond Light und dem langen Server-Down noch ein Abschluss-Event für die Season 11 an.

Wie groß ist der Download? In der MeinMMO-Redaktion wog der Download knapp 60 GB. Auf der Festplatte werdet ihr dabei 171,68 GB freien Speicher für die Installation benötigen. Danach sollte Destiny 2 aber nur noch 70,78 GB auf der Festplatte belegen.

Solltet ihr wie auch immer bereits eine PS5 erhalten haben, dann braucht dort das Spiel nach Update 3.0.0.1 ebenfalls 70,78 GB freien Speicher.

Preload auf Xbox One

Wann geht’s los? Auf für Xbox wird der Preload kurz nach 4:00 Uhr morgens am 10. November verfügbar – also kurz nachdem Destiny 2 für die lange Wartung am 10. November offline geht.

Wie groß ist der Download? Das ist noch nicht genau bekannt. Doch auf der Xbox One, der Xbox Series S sowie der Xbox Series S soll Destiny 2 nach dem Update 65,7 GB groß sein.

Preload auf dem PC

Wann geht’s los? Auf dem PC wird der Preload wie auch bei der Xbox um kurz nach 4:00 Uhr am 10. November aktiv, kurz nachdem Destiny 2 offline genommen wird. Das Update 3.0.0.1 sollte dabei automatisch in der Steam-Download-Schleife landen, sobald der Preload verfügbar wird.

Wie groß ist der Download? Die genaue Download-Größe ist noch nicht bekannt und wird noch ergänzt. Auf dem PC braucht ihr für die Installation jedoch (je nach ausgewählter Sprache) bis zu 186,2 GB freien Speicher. Anschließend sollte das Spiel höchstens 69,7 GB belegen.

Übrigens, falls ihr eure Reise als Hüter auf der Next-Gen fortsetzen wollt: Upgrade für PS5 & Xbox Series X kommt erst im Dezember – Das steckt drin