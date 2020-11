In Destiny 2 stehen auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC sowie auf Google Stadia sehr lange Wartungsarbeiten für das neue Update 3.0.0.1 an. Die dienen der Vorbereitung auf Beyond Light. MeinMMO hat hier die wichtigsten Zeiten und alle Infos.

Es ist fast so weit: Die letzten Stunden bevor Destiny 2: Jenseits des Lichts (Beyond Light) erscheint, sind angelaufen. In Vorbereitung auf die Erweiterung und den Start von Jahr 4 stehen euch aber 14 Stunden Wartungsarbeiten und das riesige Update 3.0.0.1 ins Haus.

Zudem erwartet euch heute Nacht noch das letzte Highlight aus der laufenden Season 11. Wir präsentieren euch hier alle relevanten Infos zum Preload und sagen euch, was ihr vor dem DLC wissen müsst.

Wenn ihr noch was ingame zu erledigen habt, beeilt euch

Wartung am 10.11. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Hier die wichtigen Zeiten: Diesmal sind die Zeiten nicht so übersichtlich wie sonst. Euch stehen im Grunde 2 Updates, ein Live-Event und ein langer Server-Down (14 Stunden) bevor, bis ihr morgen zum Reset mit Beyond Light durchstarten könnt:

Um 00:30 Uhr starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen im Hintergrund

01:00 werden alle Spieler gekickt und müssen ein kleines Update laden

Ihr könnt euch direkt nach dem Mini-Update wieder einloggen

3:50 wird die Anmeldung zu den Destiny-Server gestoppt

04:00 gehen die Destiny-Server dann offline

Um 18:00 Uhr gehen die Server wieder online. Das Update 3.0.0.1 rollt dann weltweit aus

Sobald das Update heruntergeladen (und kopiert) ist, könnt ihr wieder Destiny 2 wieder zocken und die Erweiterung Beyond Light starten

Um 21:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden

Das Mini-Update mitten in der Nacht auf den 10. November leitet nach aktuellen Infos wohl das Finale der Season 11 ein. Ihr habt dann zwischen 1:00 und 4:00 Zeit, euch das Abschluss-Event anzuschauen:

Destiny 2: Finale der Season 11 startet bei uns wohl mitten in der Nacht

Gibt es einen Preload für Beyond Light? Ja! Bungie hat bereits bestätigt, dass ihr das nötige Update 3.0.0.1 schon vorher auf allen Plattformen laden könnt. Das ist auch bitter nötig, da das Update je nach Plattform 60-70 GB groß ist.

Hüter auf der PS4 dürfen sogar schon seit den frühen Morgenstunden des 9. November den Download starten. Hier trägt das Update die Versions-Nummer 2.02.

Mehr Infos dazu findet ihr hier: Preload für Destiny 2 Beyond Light auf PS4 gestartet – Was ist mit Xbox & PC?

Bis die Wartungsarbeiten komplett über die Bühne gegangen sind, kann es zu Warteschlangen beim Login oder Verbindungsproblemen kommen.

Wie immer gilt: Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App sind ebenfalls nicht immer fehlerfrei zu erreichen.

Was ändert sich mit Update 3.0.0.1 und Beyond Light bei Destiny 2?

Mit dem Start kommen haufenweise Änderungen und Neuerungen in das Destiny Universum. MeinMMO zählt euch hier die wichtigsten kurz auf:

Auf Europa stellt sich euch Eramis und ihre Elite in den Weg, die ebenfalls Stasis nutzten

Was ist mit den Patch Notes für Update 3.0.0.1 von Destiny 2?

Das sagen die Patch Notes: Eine Auflistung aller Änderungen von Destiny 2: Jenseits des Lichts und Update 3.0.0.1 finden ihr in den offiziellen Patch Notes. Da die Änderungen sehr umfangreich ausfallen, könnt ihr euch auf eine lange Lektüre einstellen.

Derzeit liegen die Patch Notes noch nicht vor. Wir verlinken euch den Change Log dann hier, sobald die Infos verfügbar sind – wir rechnen mit einem Erscheinen gegen 18:00 Uhr am 10. November.

Was treibt ihr in der 14-stündigen Zwangspause? Seid ihr schon gespannt auf den neuen Content und könnt es kaum erwarten Jahr 4 von Destiny 2 mit Beyond Light endlich zu beginnen?

Habt ihr Tipps für die neuen oder zurückkehrenden Hüter – helft einander doch in den Kommentaren. Wir drücken die Daumen, für einen reibungslosen Ablauf der Wartungsarbeiten.