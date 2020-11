Xbox Live: Anmelden geht nicht – Release-Abend mit Problemen

Gibt es eine Lösung? Offiziell arbeitet Microsoft noch an dem Problem. Der Nutzer James Evans hat allerdings eine Lösung vorgeschlagen, die bei ihm geholfen haben soll (via Twitter):

Viele Spieler berichten seit etwa 19:00 Uhr, dass sie sich nicht in ihren Account für Xbox Live anmelden können. Das betrifft offenbar die Xbox Series X als auch die alte Xbox One.

Originalmeldung- Was ist heute los? Am Dienstag, dem 10. November, erscheint offiziell die neue Next-Gen-Konsole Xbox Series X . Schon den gesamten Tag über wurde über die neue Konsole diskutiert .

Heute, am 10. November 2020, geht die Xbox Series X an den Start. Aber offenbar gibt es größere Probleme mit den Services der Xbox. Spieler melden, dass die Anmeldungen nicht funktionieren. Mittlerweile sollte das Problem behoben sein.

