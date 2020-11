Xbox Series X|S: Da sind die ersten Reaktionen zum Release der Konsole

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So mancher User, der trotzdem via Post oder direkten Kauf vor Ort eine Konsole bekommen hat, teilte bereits seine ersten Eindrücke im Netz. Manche User haben immerhin die Konsole schon früher bekommen und durften sogar damit spielen . Auf reddit gab es unter anderem die folgenden Meinungen zur neuen Konsole:

Auch hierzulande sitzen zahlreiche Xbox-Fans noch gespannt zu Hause und erwarten jede Minute das erlösende Klingeln des Postboten. Dieser User hier fasst wohl in seinem Tweet gut zusammen, was die viele von euch gerade fühlen:

Gab es Probleme bei der Auslieferung? In der Tat sind nicht alle Vorbesteller gerade glücklich. Auf reddit gibt es diverse Meldungen von erbosten Fans, deren Vorbestellungen sich teils stark verzögern. So gibt es mehrere Amazon-Kunden, die darüber informiert wurden, dass die Konsole erst in den kommenden Wochen ausgeliefert werde, da die Lagerbestände nicht ausgereicht hätten. Das kam freilich nicht gut an:

