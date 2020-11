Krieg ich Ärger, wenn ich zu früh auf meiner Xbox Series X spiele?

Demnach ist es für Microsoft völlig ok, wenn ihr eure zu früh gelieferte Konsole jetzt schon nutzt: „Wirf die Konsole an und fang an zu zocken“ ist hier das Wort der Stunde. Genießt also mit gutem Gewissen, das Spielgefühl der Xbox Series S/X . Allerdings räumt Microsoft ein, dass ihr bis zum Launch noch diverse Updates erwarten sollt, die womöglich das Spielgeschehen unterbrechen können.

Was hat es mit den Lieferungen der Xbox Series X/S auf sich? Der offizielle Release-Termin der neuen Microsoft-Konsolen Xbox Series S/X ist eigentlich der 10. November 2020. Doch einige glückliche Kunden haben wohl schon vorher ihre Konsole bekommen. Das lag daran, dass die Verkäufer in manchen Fällen einfach die Geräte zu früh verschickt haben.

Die neue Xbox Series X/S kommt erst am 10. November, aber diverse Vorbesteller haben die neue Microsoft-Konsole jetzt schon bekommen. Doch was passiert, wenn man das Gerät jetzt schon startet? Ist das überhaupt erlaubt oder könnte man da Ärger bekommen? Wir auf MeinMMO geben euch die Antwort.

