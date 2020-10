Die Xbox Series X konnte bereits von ersten Personen ausprobiert werden. In den Berichten dazu wird jedoch nur wenig über die besondere Grafik, sondern viel mehr von den „Quality of Life“-Verbesserungen geschwärmt. Die geben der neuen Xbox ein besseres „Konsolen-Gefühl“.

Was sind das für Berichte? Ausgewählte Personen, wie die Autoren Chris Plante von Polygon oder Alanah Pearce, die für Inside Gaming schreibt, durften bereits für einige Tage Hand an die neue Konsole von Microsoft legen. Sie haben ihre Erfahrungen mit der Xbox Series X nun veröffentlicht.

Was berichten sie? Plante betont direkt zu Beginn seines Textes, dass die Besonderheit der Next-Gen (noch) nicht in der Grafik liegt, sondern in den vielen Verbesserungen drumherum. Das deckt sich mit der Aussage von Gearbox CEO Randy Pitchfort, der die Next-Gen als größten Sprung in der Konsolen-Geschichte beschreibt. Auch er lässt dabei die Grafik erstmal außer acht.

Besonders hervorgehoben werden die schnellen Ladezeiten und die Quick Resume. Letzteres ermöglicht es, direkt beim Spielen in ein anderes Spiel zu wechseln und dann wieder zurück zum ursprünglichen Spiel zu gehen und an der exakt gleichen Position weiterzuspielen – ohne große Ladezeiten.

Das soll sogar funktionieren, wenn man die Konsole zwischendurch ausschaltet oder vom Strom trennt, berichtet Alanah Pearce auf Twitter. Dort zeigt sie auch ein Video, in dem das Spiel Ori and the Will of the Wisps in weniger als 5 Sekunden lädt:

Das „wahre Gefühl einer Konsole“

Warum ist das schnelle Laden so interessant? Chris Plante von Polygon lobt die unkomplizierte Art von Konsolen im Vergleich zum PC. Das beschreibt er als wahres Highlight:

Es gibt keine Schwierigkeiten bei der Installation, keine Treiber-Probleme oder die falsche Hardware

Man steckt einfach die Konsole ein und es läuft

Durch die schnellen Ladezeiten kann man direkt losspielen und maximiert die Zeit, die man mit Gaming verbringt

Trotzdem bekommt man eine hohe Qualität bei der Hardware und Grafik

Ähnlich wie Randy Pitchford glaubt er zudem, dass Spiele mit besserer Grafik in den kommenden Jahren noch erscheinen werden.

Eine Rolle könnte dabei die Unreal Engine 5 spielen, die Ende 2021 als Vollversion erscheinen soll. Die hat in einer ersten Demo umwerfend ausgesehen.