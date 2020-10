PS5 / Xbox Series X trotz Lockdown abholen: Das müsst ihr beachten

Am 2. November treten neue zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft. Ihr könnt eure Konsolen-Vorbestellungen in den Läden aber trotzdem abholen. So ist aktuelle Situation.

Was ist der „Lockdown Light“? Am 28. Oktober wurde beim Bund-Länder-Treffen ein Teil-Lockdown beschlossen, der am 2. November startet und bis zum Ende des Monats anhalten wird. Die Beschlüsse sollen bundesweit gelten.

Dieser Lockdown unterscheidet sich von dem Ersten vor allem dadurch, dass er den Einzelhandel nicht betrifft. Die Läden können weiterhin offen bleiben, solange sie sich an die Hygiene-Vorschriften halten.

Es gab im Voraus Befürchtungen, dass die Vorbesteller der PlayStation 5 und Xbox Series X ihre Vorbestellungen wegen eines möglichen totalen Lockdowns nicht bekommen würden. Doch das trifft nicht zu. Ihr müsst aber dennoch einige Dinge beachten, wenn ihr eure Konsole im Laden abholen geht.

Vorbestellungen in den Läden abholen

Ich habe bei Saturn / MediaMarkt vorbestellt: Ursprünglich war geplant, dass sich in einem Laden maximal ein Kunde pro 25 Quadratmeter befinden darf, diese Zahl wurde allerdings abgeschwächt. Ab dem 2. November ist es noch eine Person pro 10 Quadratmeter.

Laut gameswirtschaft.de kommen Saturn- und MediaMarkt-Fillialen im Schnitt auf eine Fläche von etwa 2.500 Quadratmetern. Es dürften sich daher um die 250 Kunden gleichzeitig in den Läden aufhalten. Es klingt zwar wie eine große Menge, aber ihr solltet euch trotzdem darauf vorbereiten, dass sich vor den Geschäften lange Schlangen bilden könnten, wenn die Vorbesteller ihre Konsolen abholen kommen.

MeinMMO hat bei Saturn und MediaMarkt angefragt, ob die Leitung während der Releases der neuen Konsolen mit höherem Andrang rechnet und ob besondere Maßnahmen oder Regeln vorbereitet wurden, um das abzufangen. Sobald wir eine Antwort erhalten haben, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Ich habe bei GameStop vorbestellt: Die GameStop-Filialen sind um einiges kleiner, als ein MediaMarkt oder Saturn, weswegen sich darin auch weniger Leute aufhalten können. Laut den Angaben einer anonymen Quelle wird es bei GameStop daher besondere Maßnahmen geben, die verhindern sollen, dass sich an Release-Tagen lange Schlangen vor den Läden bilden.

Die Mitarbeiter der einzelnen Filialen sollen die Vorbesteller anrufen und mit ihnen mögliche Termine besprechen, an denen sie ihre Vorbestellungen abholen kommen können. Rechnet also damit, dass ihr demnächst einen Anruf erhalten solltet, falls ihr bei GameStop vorbestellt habt. Diese Maßnahmen sollen deutschlandweit gelten.

Des Weiteren soll die GameStop-Führung an einer Möglichkeit arbeiten, die Konsolen an die Kunden per Post zu verschicken, falls es zu einem kompletten Lockdown kommen sollte. Diese Option sei allerdings noch nicht garantiert, da es noch einige logistische Probleme zu lösen gilt. Der Name der Quelle ist MeinMMO bekannt.

Wie sieht’s bei euch aus? Werdet ihr eure Konsole im Laden abholen oder wird sie euch direkt Nachhause geliefert? Oder gehört ihr wie der MeinMMO-Autor Sven zu den Leuten, die die PS5 nicht rechtzeitig vorbestellen konnten.